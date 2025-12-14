Nyomás alatt Kijev: Zelenszkij amerikai közvetítéssel egyeztet a békéről + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 13-án megerősítette, hogy a következő napokban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldötteivel, és béketárgyalásokat folytat az Ukrajna elleni orosz háború lezárásáról – írta a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Zelenszkij elmondása szerint a tárgyalásokba nemcsak az Egyesült Államok, hanem több európai ország vezetői is bekapcsolódnak, az egyeztetések célja pedig egy olyan politikai megállapodás előkészítése, amely véget vethet a háborúnak. Az ukrán elnök videóüzenetében jelezte: a tervezett megbeszélések többségét Berlinben tarthatják.

A Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy Steve Witkoff, Trump különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben tárgyal Zelenszkijjel és több európai vezetővel: Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vehet az egyeztetéseken.