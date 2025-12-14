Nyomás alatt Kijev: Zelenszkij amerikai közvetítéssel egyeztet a békéről + videó

ZelenszkijtárgyalásWashingtonorosz-ukrán háború

Nyomás alatt Kijev: Zelenszkij amerikai közvetítéssel egyeztet a békéről

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az elkövetkezendő napokban amerikai és európai partnerekkel folytat tárgyalásokat az ukrajnai háború befejezéséről, miközben az Egyesült Államok fokozódó nyomással igyekszik Kijevet rávenni a Washington által kidolgozott békekoncepció elfogadására.

2025. 12. 14. 11:25
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 13-án megerősítette, hogy a következő napokban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldötteivel, és béketárgyalásokat folytat az Ukrajna elleni orosz háború lezárásáról – írta a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Zelenszkij elmondása szerint a tárgyalásokba nemcsak az Egyesült Államok, hanem több európai ország vezetői is bekapcsolódnak, az egyeztetések célja pedig egy olyan politikai megállapodás előkészítése, amely véget vethet a háborúnak. Az ukrán elnök videóüzenetében jelezte: a tervezett megbeszélések többségét Berlinben tarthatják.

A Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy Steve Witkoff, Trump különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben tárgyal Zelenszkijjel és több európai vezetővel: Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vehet az egyeztetéseken.

Az egyeztetések hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok egyre erőteljesebben sürgeti Kijevet a békefolyamat felgyorsítására, miközben Donald Trump többször is azzal vádolta meg Zelenszkijt, hogy elutasítja Washington javaslatát. Ukrajna ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy nem elveti a tervet, hanem változtatásokat kezdeményezett, elsősorban a területi kérdések és a biztonsági garanciák pontosítása érdekében.

Zelenszkij korábban már elmondta, hogy Ukrajna számára a legkritikusabb kérdés a Donbász térségének sorsa, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusa. Hangsúlyozta azt is, hogy minden területi döntést kizárólag az ukrán nép hozhat meg.

A portál beszámolója szerint Kijev arra törekszik, hogy Európa aktív szereplője maradjon egy olyan diplomáciai egyeztetéssorozatnak, amely közvetlen hatással van a kontinens biztonságára. Eközben Washingtonban nő a feszültség: a Fehér Ház jelezte türelmetlenségét, Trump szóvivője pedig úgy fogalmazott, az elnöknek elege van az érdemi előrelépést nem hozó egyeztetésekből.

Az ukrán elnök legutóbb december elején egyeztetett közvetlenül Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel, Trump vejével, úgy fogalmazott, hogy egy „hosszú és tartalmas” telefonbeszélgetésük volt.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban

