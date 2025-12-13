Menczer Tamás: Amíg háború van, addig Zelenszkijnek nem kell felelnie az aranybudiért + videó

Mohácson a háborúellenes nagygyűlés alkalmából kérdezték Menczer Tamást, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját. A politikus közösségi oldalára töltötte fel a videót. Menczer Tamás szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azért akarják folytatni a háborút, mert a korrupciós botrányokról próbálják elterelni a figyelmet.

„Amíg háború van, Zelenszkijnek nem kell felelnie az aranybudi ügyéért. Amíg háború van, Ursula von der Leyennek sem kell felelnie a brüsszeli korrupcióért, ahol sorra viszik el az Európai Bizottság egykori és jelenlegi vezetőit”

– fogalmazott a politikus.

Menczer Tamás úgy vélte, mindezek miatt inkább a konfliktus folytatását választják. Hangsúlyozta: Magyarország méretéből fakadóan nem képes megváltoztatni a háború menetét, ezért a legfontosabb cél az, hogy az ország kimaradjon belőle.

„Mi egy adott méretű ország vagyunk, vannak szövetségeseink és patrióta barátaink, de a legfontosabb az, hogy a méreteinknek megfelelően kimaradjunk ebből a háborúból”

– mondta, majd hozzátette: ha a konfliktust egyelőre nem lehet megállítani, akkor legalább Magyarország maradjon kívül rajta.

A politikus szerint ezzel szemben a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció nem a kimaradás politikáját képviseli. „A Tisza és a DK nem maradnak ki a háborúból, ők a Mark Rutte és Ursula von der Leyen által szabott vonalat követik” – jelentette ki.