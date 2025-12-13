Orbán Viktor elmondta, mi jelenti a legnagyobb veszélyt Európára

A befagyasztott orosz vagyon Brüsszel által tervezett eltulajdonítása tulajdonképpen egy hadüzenet – mutatott rá a közösségi oldalán Szánthó Miklós Orbán Viktor mai előadásának egyik kulcsmondatára. Az Alapjogokért Központ igazgatója úgy véli, a mohácsi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor világos keretet adott annak, mi ma Európa három legnagyobb veszélye.

Kifejtette, az első a háború. Szerinte ami Brüsszelben látható, az már nem a szerződésekre épülő együttműködés, hanem nyílt politikai erőfölény. Az immobilizált orosz vagyon felhasználásáról egyhangúság helyett minősített többséggel akarnak dönteni, tudatosan megkerülve Magyarországot.

Ez nem pusztán szuverenitássértés, hanem a pénzügyi jogbiztonság elleni támadás is, amely aláássa a letétkezelőkbe és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat

– hangsúlyozta, majd emlékeztetett: eközben azt ígérték, hogy a háborúnak nem lesz ára. Szerinte mára azonban egyértelművé vált: az adófizetők és a következő generációk fizetik meg az ukrajnai konfliktus költségeit.

A háború és a migráció kéz a kézben jár

A második veszélynek a migrációt nevezte meg. Mint írta, ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód jelenik meg itt is: a nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságot, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait. A határvédelem helyett kvótákat és elosztási mechanizmusokat erőltetnek, amelyek hosszú távon tovább növelik az instabilitást.

A háború és a migráció összekapcsolódik, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni

– mutatott rá.

Következetesen nemet kell mondani a külső nyomásgyakorlásra

A beszéd alapján úgy véli, a harmadik veszély a baloldal, azon belül is a Tisza Párt, amely – mint fogalmazott – nem más, mint egy Brüsszelben készült politikai termék. Rámutatott, ez a folyamat nem véletlen, hanem tudatos stratégia része: „Merz, Weber és Von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba. 2018 és 2022 után 2026-ban ismét külső eszközökkel akarják befolyásolni a magyarok döntését.”

A Tisza ebbe a forgatókönyvbe illeszkedik, nem nemzeti alternatívaként, hanem brüsszeli importként

– tette hozzá.