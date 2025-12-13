Menczer: Csak addig tudunk kimaradni a háborúból, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök + videó

– Mark Rutte NATO-főtitkár két nappal ezelőtt háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen csakúgy, mint Von der Leyen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: azt mondta Rutte, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink elszenvedtek.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)

Menczer Tamás felidézte nagyapja elbeszéléseit a II. világháborúról. – A front ott vonult Baranya megyében, ahol ők laktak, iszonyatos szenvedéseken mentek át, iszonyatos dolgokat kellett átélniük, mi ezt nem akarjuk – hangsúlyozta, hozzátéve, Magyarország csak addig tud kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP vezeti az országot. – Ezért jöttünk ma ide Mohácsra – mutatott rá.

