Menczer: Csak addig tudunk kimaradni a háborúból, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök + videó

Hátborzongató kijelentést tett a NATO-főtitkár, Mark Rutte – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: azt mondta Rutte, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink elszenvedtek. Menczer Tamás szerint Magyarország csak addig tud kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP vezeti az országot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 16:27
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Mark Rutte NATO-főtitkár két nappal ezelőtt háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen csakúgy, mint Von der Leyen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: azt mondta Rutte, hogy olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink elszenvedtek. 

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)
Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)

Menczer Tamás felidézte nagyapja elbeszéléseit a II. világháborúról. – A front ott vonult Baranya megyében, ahol ők laktak, iszonyatos szenvedéseken mentek át, iszonyatos dolgokat kellett átélniük, mi ezt nem akarjuk – hangsúlyozta, hozzátéve, Magyarország csak addig tud kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP vezeti az országot. – Ezért jöttünk ma ide Mohácsra – mutatott rá.

A miniszterelnök mohácsi, háborúellenes gyűlésen tartott beszédéről készült tudósításunkat ezen cikkünkben olvashatja el.

Borítókép: A mohácsi háborúellenes gyűlés (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Google News
