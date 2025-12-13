Befagyasztott vagyon, forró viták: Európa új kihívások előtt

Európa és a világ egyre feszültebb diplomáciai és katonai játszmák közepette készül a következő hónapokra – a döntések gyorsan változnak, a tét pedig hatalmas.

Európa és a világ egyre feszültebb diplomáciai és katonai játszmák közepette készül a következő hónapokra Fotó: AFP

Belgium döntött az orosz vagyon ügyében

Belgium kész lenne hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, ha ez a segítségnyújtás arányos, és az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatokban más országok is osztoznak – jelentette ki a belga kormányfő Londonban pénteken azt követően, hogy

az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az orosz központi bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását.

Az Ursula von der Leyen által előterjesztett terv értelmében a befagyasztott orosz jegybanki vagyon egy részét használnák fel egy Ukrajnának nyújtott kölcsönhöz, hogy Kijev védelmi és költségvetési szükségletekre használja fel.

Közben Belgium álláspontja mögé egyre több uniós tagállam sorakozik fel. Egyre fogyatkozik azok száma, akik hajlandók lennének – hadüzenettel felérő módon – a befagyasztott orosz vagyon terhére finanszírozni Ukrajna támogatását.