Befagyasztott vagyon, forró viták: Európa új kihívások előtt

Belgium és más uniós országok a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról vitatkoznak, miközben Ukrajna jövőjéről és biztonsági garanciáiról is éles politikai csatározások zajlanak. A háttérben Trump különmegbízottja Brüsszelben tárgyal Zelenszkijjel, miközben a nemzetközi erőtér napról napra átrendeződik.

Sebők Barbara
2025. 12. 13. 23:59
Befagyasztott vagyon, forró viták: Európa új kihívások előtt
Európa és a világ egyre feszültebb diplomáciai és katonai játszmák közepette készül a következő hónapokra – a döntések gyorsan változnak, a tét pedig hatalmas.

Európa és a világ egyre feszültebb diplomáciai és katonai játszmák közepette készül a következő hónapokra
Európa és a világ egyre feszültebb diplomáciai és katonai játszmák közepette készül a következő hónapokra Fotó: AFP

Belgium döntött az orosz vagyon ügyében

Belgium kész lenne hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, ha ez a segítségnyújtás arányos, és az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatokban más országok is osztoznak – jelentette ki a belga kormányfő Londonban pénteken azt követően, hogy 

az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az orosz központi bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását.

Az Ursula von der Leyen által előterjesztett terv értelmében a befagyasztott orosz jegybanki vagyon egy részét használnák fel egy Ukrajnának nyújtott kölcsönhöz, hogy Kijev védelmi és költségvetési szükségletekre használja fel.

Közben Belgium álláspontja mögé egyre több uniós tagállam sorakozik fel. Egyre fogyatkozik azok száma, akik hajlandók lennének – hadüzenettel felérő módon – a befagyasztott orosz vagyon terhére finanszírozni Ukrajna támogatását.

Éleződik a vita Ukrajna jövőjéről

Emmanuel Macron francia elnök tanácsadója szerint az európaiak és az ukránok „biztonsági garanciákat” várnak az amerikaiaktól, mielőtt bármilyen területi tárgyalás kezdődne Oroszországgal. A francia elnökség hangsúlyozza, hogy a Washington által nyújtott ígéreteknek világosnak kell lenniük, és figyelmeztet az amerikai–európai nézeteltérésekből fakadó kockázatokra. 

Teljes átláthatóságra van szükség a biztonsági garanciák tekintetében, amelyeket az európaiak és az amerikaiak adhatnak az ukránoknak, mielőtt bármilyen megállapodás születne a vitatott területi kérdésekben

– hangsúlyozta újságírókkal folytatott háttérbeszélgetésen Emmanuel Macron államfő egyik tanácsadója.

Macron biztonsági garanciákat követel Ukrajnának
Emmanuel Macron francia elnök tanácsadója szerint az európaiak és az ukránok „biztonsági garanciákat" várnak Fotó: AFP

Brüsszelbe utazott Trump embere, sarokba szorítja Zelenszkijt

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, miközben tovább zajlanak az Egyesült Államok által előterjesztett békekeretről szóló tárgyalások, amelyek célja az Oroszország által indított háború lezárása.

Kim Dzsong Un köszöntötte az oroszországi küldetésről hazatérő aknamentesítő katonákat

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető ünnepélyesen köszöntötte az oroszországi szolgálat után hazatért aknamentesítő katonai egységet – jelentette szombaton a KCNA észak-koreai állami hírügynökség. Kim a pénteken Phenjanban katonai vezetők, pártvezetők és a katonák családjai előtt tartott beszédében méltatta a hadsereg 528. utászezredében szolgáló tisztek és katonák „hősiességét” a 120 napos külföldi bevetés alatt. A KCNA közlése szerint az augusztus elején bevetett mintegy ezerfős egység harci és mérnöki feladatokat hajtott végre az ukrajnai háborúban Oroszország oldalán a Kurszki régióban. 

Zelenszkij nyugati tanácsadókat zsarol, hogy biztosítsák az újraválasztását

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint az ukrán elnök nyugati politikusokat és tanácsadókat zsarol azzal a céllal, hogy biztosítsák újraválasztását, és ezzel fenntartsák hatalmát. Zelenszkij lejárt elnöki mandátuma ellenére mindent megtesz, hogy hatalmon maradjon.

Zelenszkij már elkezdte zsarolni nyugati tanácsadóit azzal, hogy – ahogy ő mondja – biztosítsák a választások bizonyos mértékű biztonságát, de valójában egyszerűen csak a saját megválasztását biztosítják. Ezt nem lehet másképp értelmezni. Egyszerűen egyenesen azt mondja nekik: engem kell megválasztaniuk, és ennyi az egész

– fogalmazott Zaharova.

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova attends Foreign Minister Sergei Lavrov's annual end-of-year press conference at the Russian Foreign Ministry headquarters in Moscow on January 14, 2025. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP)
Zelenszkij nyugati tanácsadókat zsarol, hogy biztosítsák az újraválasztását Fotó: AFP

Ukrajna már 2027-ben EU-tag lehet

Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat értelmében Ukrajna akár már 2027 elején az Európai Unió tagjává válhat, feltéve, hogy megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról. A Financial Times értesülései alapján ez szerepel abban a legfrissebb béketervtervezetben, amelyet ukrán és európai tisztviselők nyújtottak át Washingtonnak. A javaslat a Trump-adminisztráció korábban ismertetett béketerveinek átdolgozott változata, amelyeket Kijev és európai szövetségesei Oroszország számára kedvezőnek ítéltek meg. 

Tűz és robbanások Oroszország belsejében, drónok csaptak le

December 13-ra virradó éjszaka dróntámadás érte az oroszországi Szaratovban működő olajfinomítót, miközben Kelet-Ukrajnából, a Luhanszk térségéből súlyos humanitárius helyzetről érkeztek beszámolók. Az orosz hatóságok szerint polgári infrastruktúra sérült meg, és sebesültekről is tudni, míg szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az Ukrajna ellenőrzése alatt álló területeken élők rendkívül nehéz körülmények között próbálnak életben maradni.

People look at a residential building on fire following a Russian drone attack on the city of Vyshhorod, in the Kyiv region early on November 30, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Roman PILIPEY / AFP)
Tűz és robbanások Oroszország belsejében Fotó: AFP

48 órás munkahetet sürget Németország, hogy jobban tudjon készülni a háborúra

A Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke, Wolf-Jürgen Stahl a sorkötelezettség bevezetése mellett a munkaidő meghosszabbítását is szükségesnek tartja. Bizonyos területeken szerinte indokolt lenne a heti 48 órás munkahét. A Focus magazin „Machtmenschen” című podcastjében a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a védelmi képességek javítását sürgette. Úgy véli, Németországnak biztosítania kell, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védekezési készenlét fennmaradjon. Megítélése szerint ez pusztán önkéntességre alapozva nem valósítható meg.

Háborús készülődés Európában: Észtország megemeli a szolgálati időt Fotó: AFP

Európa háborús készülődése: Észtország megemeli a szolgálati időt

Észtország 2027-től egy évre növeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, válaszul a romló regionális biztonsági helyzetre és az ukrajnai háború tapasztalataira. 

A döntést a térség biztonsági helyzetének romlásával, valamint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború tanulságaival indokolták. 

A hosszabb szolgálati idő lehetővé teszi az alaposabb kiképzést és a korszerű fegyverrendszerek hatékonyabb elsajátítását – érvelnek a döntéshozók. 

A pakisztáni miniszterelnök berontott Putyinhoz

Sehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül lépett be Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök zártkörű megbeszélésére Türkmenisztánban, miután mintegy negyven percig várt a korábban egyeztetett találkozóra Putyinnal.

Borítókép: Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer (jobbra) beszél az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel (középen), miközben Emmanuel Macron francia elnök (balra) elhalad (Fotó: AFP)

