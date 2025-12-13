A pakisztáni miniszterelnök berontott Putyinhoz – videó

Az RT India által közzétett felvételek szerint Sharif elhagyta a várakozótermet, majd abba a helyiségbe indult, ahol Putyin és Erdogan zárt ajtók mögött tárgyaltak. Biztonsági őrök kíséretében lépett be a terembe – számolt be róla az India Today. A felvétel rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában.

A pakisztáni miniszterelnök berontott Putyinhoz (Fotó: Kristina Kormilitsyna)