Az RT India által közzétett felvételek szerint Sharif elhagyta a várakozótermet, majd abba a helyiségbe indult, ahol Putyin és Erdogan zárt ajtók mögött tárgyaltak. Biztonsági őrök kíséretében lépett be a terembe – számolt be róla az India Today. A felvétel rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában.
A pakisztáni miniszterelnök berontott Putyinhoz – videó
Sehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül lépett be Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök zártkörű megbeszélésére Türkmenisztánban, miután mintegy negyven percig várt a korábban egyeztetett találkozóra Putyinnal.
Egy másik videón az látható, hogy a pakisztáni miniszterelnök egy orosz zászlóval megjelölt, üres szék mellett ül, és küldöttségével együtt Vlagyimir Putyin érkezésére vár. A felvétel szerint később ugyanolyan hirtelen távozik a teremből, ahogyan korábban belépett.
Sehbaz Sharif egy nemzetközi fórum alkalmából tartózkodott Türkmenisztánban, amelyet az ország semlegességének 30. évfordulója tiszteletére rendeztek. A rendezvény programja a terveknek megfelelően zajlott, különös hangsúlyt helyezve Türkmenisztán semleges státusára, amelyet az ENSZ 1995. december 12-én ismert el.
Borítókép: Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif (Fotó: AFP)
