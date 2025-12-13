Macron garanciákat akar, az amerikaiak sürgetnek: éleződik a vita Ukrajna jövőjéről
Emmanuel Macron francia elnök tanácsadója szerint az európaiak és az ukránok „biztonsági garanciákat” várnak az amerikaiaktól, mielőtt bármilyen területi tárgyalás kezdődne Oroszországgal. A francia elnökség hangsúlyozza, hogy a Washington által nyújtott ígéreteknek világosnak kell lenniük, és figyelmeztet az amerikai–európai nézeteltérésekből fakadó kockázatokra. Eközben Putyin szövetségese, Észak-Korea is aktívan részt vesz az ukrajnai harcokban.
Az európaiak és az ukránok „biztonsági garanciákat” kérnek az amerikaiaktól, mielőtt bármilyen tárgyalást folytatnának az oroszokkal a területi kérdésekről – közölte péntek este a francia elnökség. „Teljes átláthatóságra van szükség a biztonsági garanciák tekintetében, amelyeket az európaiak és az amerikaiak adhatnak az ukránoknak, mielőtt bármilyen megállapodás születne a vitatott területi kérdésekben” – hangsúlyozta újságírókkal folytatott háttérbeszélgetésen Emmanuel Macron államfő egyik tanácsadója.
Az európaiak amerikaiakkal szembeni elvárásai (…) valami olyasmire hasonlítanak, mint amit legkönnyebben ötödik cikkelynek (mint a NATO-ban) nevezhetünk, azaz amerikai garanciának a hajlandók koalíciójában résztvevők számára
– tette hozzá. A koalíció több mint harminc, főként európai országot foglal magában, amelyek hajlandóak valamilyen módon biztonsági garanciákat nyújtani Kijevnek – ha tűzszünetet vagy békét köt Moszkvával –, egy újabb orosz offenzíva megakadályozása céljából.
Ennek az amerikai garanciának „teljesen egyértelműen és világosan tudatnia kell az oroszokkal, hogy ha ismét Ukrajna megtámadását fontolgatják, akkor nemcsak az európaiakkal és az ukránokkal, hanem az amerikaiakkal is szembe kell nézniük
– vélte a tanácsadó, aki egyben cáfolta, hogy a Washingtonnal folytatott tárgyalásaik során az ukránok bármilyen területi engedményt tettek. Sajtóhírek ugyanis azt sugallták, hogy az ukránok nyitottak lennének az általuk még ellenőrzött, oroszok által követelt területek demilitarizációjára.
Az ukránok nem kötöttek megállapodást a területekről, ma sem terveznek megállapodást a területekről, és nem terveznek demilitarizált övezetet
– mondta. A szerdai egyeztetés Emmanuel Macron, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között ebből a szempontból „nehéz” volt – ismerte el a francia elnöki tanácsadó, utalva az amerikaiakkal való „nézeteltérésekre a következő napok, hetek megszervezését illetően”. A francia elnökség ismét hangsúlyozta, hogy az amerikaiaknak előzetesen meg kell egyezniük az európaiakkal és az ukránokkal annak érdekében, hogy közösen mutassanak be egy béketervezetet az Oroszországgal folytatott tárgyalások előtt.
Ebbe a közös alapba be kell vonni az ukránokat, az amerikaiakat és az európaiakat. Ennek lehetővé kell tennie mindannyiunk számára, hogy közösen tárgyalási ajánlatot tegyünk, egy szilárd, tartós, a nemzetközi jogot és Ukrajna szuverén érdekeit tiszteletben tartó békeajánlatot
– mutatott rá az elnöki tanácsadó.
Macron még nem döntött
„És az amerikaiak feladata lesz, hogy gyakorolják hatalmukat, tehetségüket, hogy meggyőzzék az oroszokat arról, hogy ez a szilárd opció, az európai–ukrán–amerikai közös alap az, amelyre a béke épül” – hangsúlyozta a francia elnökség. Ebben a kontextusban Emmanuel Macron még nem döntötte el, hogy részt vesz-e hétfőn az európai vezetők Berlinben tervezett találkozóján.
Lehetnek megbeszélések a jövő héten Európában, és Berlin kiváló opció. A köztársasági elnöknek még döntenie kell
– közölte az elnöki hivatal.
Kim Dzsong Un köszöntötte az oroszországi küldetésről hazatérő aknamentesítő katonákat
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető ünnepélyesen köszöntötte az oroszországi szolgálat után hazatért aknamentesítő katonai egységet – jelentette szombaton a KCNA észak-koreai állami hírügynökség. Kim a pénteken Phenjanban katonai vezetők, pártvezetők és a katonák családjai előtt tartott beszédében méltatta a hadsereg 528. utászezredében szolgáló tisztek és katonák „hősiességét” a 120 napos külföldi bevetés alatt. A KCNA közlése szerint az augusztus elején bevetett mintegy ezerfős egység harci és mérnöki feladatokat hajtott végre az ukrajnai háborúban Oroszország oldalán a kurszki régióban.
Csodát tettetek azzal, hogy kevesebb mint három hónap alatt biztonságossá tettetek egy hatalmas veszélyes övezetet, egy olyan feladatot végrehajtva, amelyről úgy gondoltuk, hogy több év alatt sem végezhető el
– hangoztatta az észak-koreai vezető. Novemberben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy
az észak-koreai csapatok segítettek Oroszországnak visszaverni egy nagyobb ukrán támadást a nyugat-kurszki régióban,
és fontos szerepet játszottak a terület aknamentesítésében. A két ország által tavaly megkötött kölcsönös védelmi egyezmény alapján Észak-Korea tavaly mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba. Ukrajnai és nyugati források szerint a kurszki régióban folyó harcokban több mint 6000 észak-koreai katona vesztette életét.
Kim a beszédében azt mondta, hogy az aknamentesítési küldetés során kilenc katona hunyt el, és „szívszorító veszteségként” számolt be halálukról.
Az észak-koreai vezető bejelentette, hogy a küldetésben résztvevő ezred megkapta a Szabadságért és Függetlenségért Rendet, a kilenc elesett katonának pedig a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Hőse-kitüntetést és más állami elismeréseket adományoztak – közölte a KCNA. Az ünnepségről közzétett fotókat látható, amint Kim megölel kerekesszékes katonákat és az elesett katonák családtagjait.
Az észak-koreai média eddig semmit sem közölt az aknamentesítő ezred pótlólagos küldetéséről, arról csak orosz közlésekből lehetett tudni.
