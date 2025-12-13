Macron garanciákat akar, az amerikaiak sürgetnek: éleződik a vita Ukrajna jövőjéről

Macron még nem döntött

„És az amerikaiak feladata lesz, hogy gyakorolják hatalmukat, tehetségüket, hogy meggyőzzék az oroszokat arról, hogy ez a szilárd opció, az európai–ukrán–amerikai közös alap az, amelyre a béke épül” – hangsúlyozta a francia elnökség. Ebben a kontextusban Emmanuel Macron még nem döntötte el, hogy részt vesz-e hétfőn az európai vezetők Berlinben tervezett találkozóján.

Lehetnek megbeszélések a jövő héten Európában, és Berlin kiváló opció. A köztársasági elnöknek még döntenie kell

– közölte az elnöki hivatal.

Kim Dzsong Un köszöntötte az oroszországi küldetésről hazatérő aknamentesítő katonákat

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető ünnepélyesen köszöntötte az oroszországi szolgálat után hazatért aknamentesítő katonai egységet – jelentette szombaton a KCNA észak-koreai állami hírügynökség. Kim a pénteken Phenjanban katonai vezetők, pártvezetők és a katonák családjai előtt tartott beszédében méltatta a hadsereg 528. utászezredében szolgáló tisztek és katonák „hősiességét” a 120 napos külföldi bevetés alatt. A KCNA közlése szerint az augusztus elején bevetett mintegy ezerfős egység harci és mérnöki feladatokat hajtott végre az ukrajnai háborúban Oroszország oldalán a kurszki régióban.

Kim Dzsong Un köszöntötte az oroszországi küldetésről hazatérő aknamentesítő katonákat Fotó: KCNA/AFP

Csodát tettetek azzal, hogy kevesebb mint három hónap alatt biztonságossá tettetek egy hatalmas veszélyes övezetet, egy olyan feladatot végrehajtva, amelyről úgy gondoltuk, hogy több év alatt sem végezhető el

– hangoztatta az észak-koreai vezető. Novemberben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy

az észak-koreai csapatok segítettek Oroszországnak visszaverni egy nagyobb ukrán támadást a nyugat-kurszki régióban,

és fontos szerepet játszottak a terület aknamentesítésében. A két ország által tavaly megkötött kölcsönös védelmi egyezmény alapján Észak-Korea tavaly mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszországba. Ukrajnai és nyugati források szerint a kurszki régióban folyó harcokban több mint 6000 észak-koreai katona vesztette életét.