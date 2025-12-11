MerzUkrajnaBerlinZelenszkijbéketervTrumpbéketárgyalás

Merz Berlinbe hívja Trumpot és Zelenszkijt

Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy a jövő héten Berlinben magas szintű találkozót tartanak az ukrajnai béke előmozdítása érdekében, amerikai részvétellel. Az Egyesült Államok szerdán egy húszpontos ellenjavaslatot kapott a tervre vonatkozóan, és most a tárgyalások következő szakaszát tervezik Berlinben. Bár a német vezetés áttörésként kommunikálja az eseményt, a részletek – az ukrán területi engedmények, a finanszírozási mechanizmusok és a nemzetközi biztonsági koordináció – komoly kérdéseket vetnek fel az európai diplomáciai stratégiával kapcsolatban.

Sebők Barbara
2025. 12. 11. 17:00
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy a jövő héten Berlinben magas szintű találkozót tartanak Forrás: AFP
Merz szerint a tárgyalásokat megelőzően nagyon konstruktív telefonbeszélgetések zajlottak Donald Trumppal. A német kancellár optimizmusát fejezte ki az amerikai részvétel lehetőségét illetően, hangsúlyozva, hogy a folyamat az európai remények szerint a hétvégén indulhat az amerikai kormánnyal folytatott megbeszélésekkel, majd a jövő hét elején Berlinben csúcsra érhet. Trump is nyilvánosan elismerte, hogy felkérték részvételre az európai találkozón, amelyen a tervek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jelen lehet – számolt be róla az El Mundo.

Merz szerint a tárgyalásokat megelőzően nagyon konstruktív telefonbeszélgetések zajlottak Donald Trumppal Fotó: AFP

A tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja Ukrajna esetleges területi engedményre való hajlandósága. Merz világossá tette: erre mindenekelőtt az ukrán elnöknek és az ukrán népnek kell választ adnia, így a német vezetés egyértelműen az ukrán álláspont tiszteletben tartását hangsúlyozza az amerikai partner előtt.

A berlini csúcstalálkozó nem csupán politikai, hanem katonai és pénzügyi koordinációs platformként is szolgál: a NATO és az EU képviselői mellett Zelenszkij európai állam- és kormányfőkkel egyeztet majd a katonai támogatás összehangolásáról.

Mark Rutte, a NATO főtitkára dicsérte Németország elkötelezettségét a védelmi kiadások 2029-re történő 5 százalékra emelése iránt, ami az európai biztonság fenntartásához szükséges.

A pénzügyi oldal sem elhanyagolható: Kijev 2026-ig terjedő támogatásáról is dönteni kell, hiszen az idei első negyedév már lejárt, a fennmaradó évre pedig a finanszírozás még nem biztosított. 

Merz alternatív megoldásként a befagyasztott orosz eszközökből fedezett EU-hitelek aktiválását javasolta, abban a reményben, hogy az Európai Tanács jövő heti ülésén megállapodás születhet a források mozgósításáról.

Merz azt is jelezte, hogy az Egyesült Államok még nem teljesen érti az EU közös tervét, de kész tárgyalni a biztonsági kérdésekről. 

Borítókép: Friedrich Merz kancellár (jobbra) üdvözli Mark Rutte NATO-főtitkárt (Fotó: AFP)

