Merz szerint a tárgyalásokat megelőzően nagyon konstruktív telefonbeszélgetések zajlottak Donald Trumppal. A német kancellár optimizmusát fejezte ki az amerikai részvétel lehetőségét illetően, hangsúlyozva, hogy a folyamat az európai remények szerint a hétvégén indulhat az amerikai kormánnyal folytatott megbeszélésekkel, majd a jövő hét elején Berlinben csúcsra érhet. Trump is nyilvánosan elismerte, hogy felkérték részvételre az európai találkozón, amelyen a tervek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jelen lehet – számolt be róla az El Mundo.

Merz szerint a tárgyalásokat megelőzően nagyon konstruktív telefonbeszélgetések zajlottak Donald Trumppal Fotó: AFP

Merz Berlinbe hívja Trumpot és Zelenszkijt

A tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja Ukrajna esetleges területi engedményre való hajlandósága. Merz világossá tette: erre mindenekelőtt az ukrán elnöknek és az ukrán népnek kell választ adnia, így a német vezetés egyértelműen az ukrán álláspont tiszteletben tartását hangsúlyozza az amerikai partner előtt.

A berlini csúcstalálkozó nem csupán politikai, hanem katonai és pénzügyi koordinációs platformként is szolgál: a NATO és az EU képviselői mellett Zelenszkij európai állam- és kormányfőkkel egyeztet majd a katonai támogatás összehangolásáról.

Mark Rutte, a NATO főtitkára dicsérte Németország elkötelezettségét a védelmi kiadások 2029-re történő 5 százalékra emelése iránt, ami az európai biztonság fenntartásához szükséges.