Peszkov hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Valutaalap – amelyet a Nyugat hozott létre – rendkívül óvatosan fogalmazott az orosz vagyon lefoglalásával kapcsolatban. A Kreml szóvivője szerint az IMF figyelmeztet, hogy az ilyen lépések súlyos károkat okozhatnak a nemzetközi pénzügyi rendszerben, és akár precedenst is teremthetnek a jövőre nézve. „Úgy tűnik, a szervezet most saját eredeti céljai ellen szólal fel, és azt mondja: »Térjetek észhez!«” – idézte Peszkov szavait a Life beszámolója alapján az Origo.

Peszkov szerint a nyugati intézmények ellentmondásos helyzetbe kerültek saját magukkal szemben (Fotó: AFP)

Amint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság elnöke támogatja az Ukrajna számára tervezett úgynevezett „potenciális jóvátételi kölcsön” programját. Az Európai Bizottság elnöke radikális tervet terjesztett elő, amely szerint az orosz befagyasztott eszközök felhasználásáról az EU egyszerű többséggel döntene, megkerülve a tagállami vétójogot.