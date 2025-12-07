Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

Peszkovorosz vagyonUkrajnaIMFNemzetközi Valutaalap (IMF)

Peszkov figyelmeztet: az IMF is óva int az orosz vagyon lefoglalásától

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov élesen bírálta az Európai Unió azon elképzelését, hogy befagyasztott orosz eszközöket vonjon el és irányítson Ukrajna támogatására. Peszkov kiemelte, hogy még a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is óvatosságra inti Brüsszelt, figyelmeztetve, hogy a tervezett lépések jogsértőek lehetnek, és hosszú távon veszélyeztethetik a nemzetközi pénzügyi stabilitást. A szóvivő ezt Pavel Zsarubinnak adott interjúban fogalmazta meg, hangsúlyozva, hogy az intézkedések súlyos precedenst teremthetnek a globális gazdaságban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 15:35
Peszkov figyelmeztet: az IMF is óva int az orosz vagyon lefoglalásától Forrás: AFP
Peszkov hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Valutaalap – amelyet a Nyugat hozott létre – rendkívül óvatosan fogalmazott az orosz vagyon lefoglalásával kapcsolatban. A Kreml szóvivője szerint az IMF figyelmeztet, hogy az ilyen lépések súlyos károkat okozhatnak a nemzetközi pénzügyi rendszerben, és akár precedenst is teremthetnek a jövőre nézve. „Úgy tűnik, a szervezet most saját eredeti céljai ellen szólal fel, és azt mondja: »Térjetek észhez!«” – idézte Peszkov szavait a Life beszámolója alapján az Origo.

Peszkov szerint a nyugati intézmények ellentmondásos helyzetbe kerültek saját magukkal szemben
Peszkov szerint a nyugati intézmények ellentmondásos helyzetbe kerültek saját magukkal szemben (Fotó: AFP)

Amint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság elnöke támogatja az Ukrajna számára tervezett úgynevezett „potenciális jóvátételi kölcsön” programját. Az Európai Bizottság elnöke radikális tervet terjesztett elő, amely szerint az orosz befagyasztott eszközök felhasználásáról az EU egyszerű többséggel döntene, megkerülve a tagállami vétójogot.

A kezdeményezés lényege, hogy a befagyasztott orosz eszközökből finanszírozzák Kijev működését, az állami intézmények működtetését, valamint a fronton zajló katonai tevékenységet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban hangsúlyozta: az IMF számításai szerint Ukrajnának 2026–2027-ben körülbelül 135 milliárd euróra lesz szüksége az állami költségvetés fenntartásához, a közszolgáltatások biztosításához és a háborús erőfeszítések támogatásához. A most elfogadott javaslat célja, hogy fedezze ezt a jelentős pénzügyi igényt, elsősorban az Oroszországhoz köthető vagyon felhasználásával.

Peszkov kommentárja szerint ugyanakkor az IMF óvása világosan jelzi: a Nyugat által kezdeményezett eszközlefoglalások nem csak jogi, de pénzügyi kockázatot is hordoznak. 

Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér
Az IMF számításai szerint Ukrajnának 2026–2027-ben körülbelül 135 milliárd euróra lesz szüksége (Fotó: AFP)

Peszkov: A nyugati intézmények ellentmondásos helyzetbe kerültek

A Kreml álláspontja szerint az ilyen, precedenst teremtő lépések destabilizálhatják a nemzetközi piacokat, és hosszú távon ellentmondásba kerülhetnek a Nyugat által évtizedekkel ezelőtt felállított pénzügyi struktúrákkal. Peszkov szerint a Nyugat által létrehozott nemzetközi pénzügyi intézmény éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy az orosz eszközök lefoglalására irányuló kísérletek ne okozzanak kárt a globális pénzügyi rendszerben. 

A Kreml szóvivője ezzel jelezte, hogy a Nyugat saját szabályai és intézményei most ellentmondásba kerültek.

A Kreml nyilatkozata jól mutatja, hogy Oroszország folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és európai pénzügyi manővereket, különösen azokat, amelyek közvetlenül az orosz állam vagyonát érintik. Moszkva értelmezése szerint az IMF és más nemzetközi szervezetek óvásai azt jelzik: még a Nyugat által támogatott intézmények is elismerik, hogy az ilyen lépések hosszú távon kockázatosak lehetnek.

Borítókép: A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

