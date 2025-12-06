Von der Leyen és Merz az orosz vagyonért lobbizott

Pénteken tárgyalt a német kancellár és az Európai Bizottság elnöke a belga miniszterelnökkel. Friedrich Merz és Ursula von der Leyen igyekezett rávenni Bart De Wevert, hogy oldja fel az orosz vagyon zárolását, azonban minden jel szerint ez még nem sikerült – írja a Reuters.
Mind a német kancellár, mind pedig Ursula von der Leyen „nagyon konstruktívnak” nevezete a tárgyalásokat. Ugyanakkor a belga miniszterelnöki hivatal nem adott ki közleményt, valamint a Reuters megkeresésére sem kívánta kommentálni a tárgyalást, vagy az ott elhangzottakat.
Mint ismeretes a brüsszeli vezetés igyekszik még a decemberi EU–csúcs előtt meggyőzni Belgiumot, hogy oldja fel az országban található orosz vagyon zárolását.
