Von der Leyen és Merz az orosz vagyonért lobbizott

Pénteken tárgyalt a német kancellár és az Európai Bizottság elnöke a belga miniszterelnökkel. Friedrich Merz és Ursula von der Leyen igyekezett rávenni Bart De Wevert, hogy oldja fel az orosz vagyon zárolását, azonban minden jel szerint ez még nem sikerült – írja a Reuters.

Ursula von der Leyen Merzet is magával vitte lobbizni

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / Belga

Mind a német kancellár, mind pedig Ursula von der Leyen „nagyon konstruktívnak” nevezete a tárgyalásokat. Ugyanakkor a belga miniszterelnöki hivatal nem adott ki közleményt, valamint a Reuters megkeresésére sem kívánta kommentálni a tárgyalást, vagy az ott elhangzottakat.