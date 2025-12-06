Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

Ursula von der LeyenFriedrich MerzBelgium

Von der Leyen és Merz az orosz vagyonért lobbizott

A német kancellár és az Európai Bizottság elnöke próbálta meggyőzni a belga miniszterelnököt a befagyasztott orosz vagyon feloldásáról. Ursula von der Leyen és Friedrich Merz szerint konstruktív megbeszélés volt, Bart De Wever hivatala azonban nem adott ki nyilatkozatot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 6:37
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK Forrás: BELGA MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken tárgyalt a német kancellár és az Európai Bizottság elnöke a belga miniszterelnökkel. Friedrich Merz és Ursula von der Leyen igyekezett rávenni Bart De Wevert, hogy oldja fel az orosz vagyon zárolását, azonban minden jel szerint ez még nem sikerült – írja a Reuters

Ursula von der Leyen Merzet is magával vitte lobbizni
Ursula von der Leyen Merzet is magával vitte lobbizni 
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / Belga

Mind a német kancellár, mind pedig Ursula von der Leyen  „nagyon konstruktívnak” nevezete a tárgyalásokat. Ugyanakkor a belga miniszterelnöki hivatal nem adott ki közleményt, valamint a Reuters megkeresésére sem kívánta kommentálni a tárgyalást, vagy az ott elhangzottakat. 

Mint ismeretes a brüsszeli vezetés igyekszik még a decemberi EU–csúcs előtt meggyőzni Belgiumot, hogy oldja fel az országban található orosz vagyon zárolását. 

Ursula vond der Leyen tervei szerint az orosz vagyont egy 90 milliárd eurós hitelhez használná az unió, amelyet aztán Ukrajnának adna. „Egyetértettünk abban, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetre való tekintettel az idő létfontosságú” – írta Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a brüsszeli találkozót követően. 

Belgium azonban, amely az Euroclear értékpapír-letétkezelő eszközeinek nagy részét birtokolja, számos jogi aggályt fogalmazott meg a tervek kapcsán. Bart De Wever korábban arról beszélt, hogy országa csak akkor lenne hajlandó hozzájárulni az orosz vagyonból való hitel felvételéhez, ha garanciákat kap az Európai Uniótól a közös kockázatvállalásra. 

Ursula von der Leyen bejegyzése szerint a felek folytatják majd a tárgyalásokat azzal a céllal, hogy a decemberi csúcstalálkozó időpontjáig konszenzusra jussanak. 

Borítókép: Ursula vond der Leyen, Bart de Wever, Friedrich Merz  (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu