A londoni csúcstalálkozó fő üzenete világos: az európai szövetségesek nem engedik, hogy Ukrajnát Moszkva számára kedvező kompromisszumra kényszerítsék. A tárgyalásokon a katonai és pénzügyi támogatás megerősítése, valamint a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásának lehetősége is napirenden lesz, írja az Origo.
Londonban demonstrálnak a háborúpárti európai vezetők Ukrajna mellett
Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn fogadja Londonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, valamint Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt. A csúcstalálkozó célja, hogy az európai vezetők közösen álljanak ki Ukrajna mellett, erősítsék az ország védelmét, és ellenálljanak az Egyesült Államok részéről érkező, gyors békekötésre irányuló nyomásnak.
Washington a konfliktus gyors lezárását sürgeti, ami több háborúpárti európai vezető szerint Ukrajna érdekeivel ellentétes. A londoni megbeszélések célja, hogy Európa közös álláspontra jusson, és világosan kommunikálja: a békét csak Ukrajna feltételeinek tiszteletben tartásával lehet elérni.
Európa: Katonai és pénzügyi támogatás az első helyen
Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a találkozó fő témája az ország védelmének erősítése: légvédelmi rendszerek, rakéták és pénzügyi csomagok biztosítása a hosszú távú túléléshez. Azt is kiemelte, hogy a tárgyalásokon fontos, hogy az amerikaiak pontosan hallják, mi az, ami Ukrajna számára elfogadható és mi nem.
A német kormány különösen fontos szerepet játszik a katonai támogatás biztosításában, de Berlin jelezte: a finanszírozás terhét nem viselheti egyedül, miközben Franciaország és az Egyesült Királyság költségvetési korlátokkal küzd.
Diplomáciai téren a fókusz Kijev támogatásán van
A londoni csúcs a diplomáciai erővonal megerősítésére szolgál, hogy Ukrajna ne maradjon magára a tárgyalások során, és hogy az európai szövetségesek közös pozíciót képviseljenek az amerikai békejavaslatokkal szemben. Zelenszkij célja, hogy minden részletet megértsen az amerikai–orosz tárgyalásokból, és hogy biztosítsa, Ukrajna érdekeinek megfelelő kompromisszum születhessen. Az elmúlt napokban az orosz erők fokozott támadásokat indítottak ukrán városok és infrastruktúra ellen, ami újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajna további nemzetközi támogatásra szorul.
A brit sajtó szerint a londoni egyeztetés kulcsfontosságú, hogy Európa és Kijev erős, egységes üzenetet küldjön Moszkvának és Washingtonnak. A találkozó sikere hozzájárulhat ahhoz, hogy Ukrajna szuverenitását és területi integritását biztosítsák, miközben folytatódik a fegyveres és pénzügyi segítségnyújtás a háborúban.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél, miközben Keir Starmer brit miniszterelnök (balra), Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) és Friedrich Merz német kancellár hallgatja (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat
A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba.
Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában + videó
A magyar delegáció ma Törökországban tárgyal.
Tusk nem teljesítette a kampányban tett ígéreteit
Adóemelés, megszorítások, be nem teljesített ígéretek.
Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta Koszovóban
A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg az államfő.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat
A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba.
Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában + videó
A magyar delegáció ma Törökországban tárgyal.
Tusk nem teljesítette a kampányban tett ígéreteit
Adóemelés, megszorítások, be nem teljesített ígéretek.
Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta Koszovóban
A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg az államfő.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!