Londonban demonstrálnak a háborúpárti európai vezetők Ukrajna mellett

Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn fogadja Londonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, valamint Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt. A csúcstalálkozó célja, hogy az európai vezetők közösen álljanak ki Ukrajna mellett, erősítsék az ország védelmét, és ellenálljanak az Egyesült Államok részéről érkező, gyors békekötésre irányuló nyomásnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 12. 08. 13:45
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél, miközben Keir Starmer brit miniszterelnök (balra), Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) és Friedrich Merz német kancellár hallgatják Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
A londoni csúcstalálkozó fő üzenete világos: az európai szövetségesek nem engedik, hogy Ukrajnát Moszkva számára kedvező kompromisszumra kényszerítsék. A tárgyalásokon a katonai és pénzügyi támogatás megerősítése, valamint a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásának lehetősége is napirenden lesz, írja az Origo.

Európa
Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Kirsty Wigglesworth)

Washington a konfliktus gyors lezárását sürgeti, ami több háborúpárti európai vezető szerint Ukrajna érdekeivel ellentétes. A londoni megbeszélések célja, hogy Európa közös álláspontra jusson, és világosan kommunikálja: a békét csak Ukrajna feltételeinek tiszteletben tartásával lehet elérni.

Európa: Katonai és pénzügyi támogatás az első helyen

Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a találkozó fő témája az ország védelmének erősítése: légvédelmi rendszerek, rakéták és pénzügyi csomagok biztosítása a hosszú távú túléléshez. Azt is kiemelte, hogy a tárgyalásokon fontos, hogy az amerikaiak pontosan hallják, mi az, ami Ukrajna számára elfogadható és mi nem.

A német kormány különösen fontos szerepet játszik a katonai támogatás biztosításában, de Berlin jelezte: a finanszírozás terhét nem viselheti egyedül, miközben Franciaország és az Egyesült Királyság költségvetési korlátokkal küzd.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on May 16, 2025, shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (2nd L), Poland's Prime Minister Donald Tusk (L), France's President Emmanuel Macron (C), Britain's Prime Minister Keir Starmer (2nd R) and Germany's Chancellor Friedrich Merz (R) taking part in a meeting during the European Political Community (EPC) summit, in Tirana on May 16, 2025. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az európai hajlandók koalíciója az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján tartott találkozón Tiranában, 2025. május 16-án (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Diplomáciai téren a fókusz Kijev támogatásán van

A londoni csúcs a diplomáciai erővonal megerősítésére szolgál, hogy Ukrajna ne maradjon magára a tárgyalások során, és hogy az európai szövetségesek közös pozíciót képviseljenek az amerikai békejavaslatokkal szemben. Zelenszkij célja, hogy minden részletet megértsen az amerikai–orosz tárgyalásokból, és hogy biztosítsa, Ukrajna érdekeinek megfelelő kompromisszum születhessen. Az elmúlt napokban az orosz erők fokozott támadásokat indítottak ukrán városok és infrastruktúra ellen, ami újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajna további nemzetközi támogatásra szorul.

A brit sajtó szerint a londoni egyeztetés kulcsfontosságú, hogy Európa és Kijev erős, egységes üzenetet küldjön Moszkvának és Washingtonnak. A találkozó sikere hozzájárulhat ahhoz, hogy Ukrajna szuverenitását és területi integritását biztosítsák, miközben folytatódik a fegyveres és pénzügyi segítségnyújtás a háborúban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél, miközben Keir Starmer brit miniszterelnök (balra), Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) és Friedrich Merz német kancellár hallgatja (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

Londonban dönthetnek Ukrajna sorsáról – Zelenszkij újra nyugati nyomás alá kerül

