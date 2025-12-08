Londonban demonstrálnak a háborúpárti európai vezetők Ukrajna mellett

Washington a konfliktus gyors lezárását sürgeti, ami több háborúpárti európai vezető szerint Ukrajna érdekeivel ellentétes. A londoni megbeszélések célja, hogy Európa közös álláspontra jusson, és világosan kommunikálja: a békét csak Ukrajna feltételeinek tiszteletben tartásával lehet elérni.

Európa: Katonai és pénzügyi támogatás az első helyen

Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a találkozó fő témája az ország védelmének erősítése: légvédelmi rendszerek, rakéták és pénzügyi csomagok biztosítása a hosszú távú túléléshez. Azt is kiemelte, hogy a tárgyalásokon fontos, hogy az amerikaiak pontosan hallják, mi az, ami Ukrajna számára elfogadható és mi nem.

A német kormány különösen fontos szerepet játszik a katonai támogatás biztosításában, de Berlin jelezte: a finanszírozás terhét nem viselheti egyedül, miközben Franciaország és az Egyesült Királyság költségvetési korlátokkal küzd.

Az európai hajlandók koalíciója az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján tartott találkozón Tiranában, 2025. május 16-án (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Diplomáciai téren a fókusz Kijev támogatásán van

A londoni csúcs a diplomáciai erővonal megerősítésére szolgál, hogy Ukrajna ne maradjon magára a tárgyalások során, és hogy az európai szövetségesek közös pozíciót képviseljenek az amerikai békejavaslatokkal szemben. Zelenszkij célja, hogy minden részletet megértsen az amerikai–orosz tárgyalásokból, és hogy biztosítsa, Ukrajna érdekeinek megfelelő kompromisszum születhessen. Az elmúlt napokban az orosz erők fokozott támadásokat indítottak ukrán városok és infrastruktúra ellen, ami újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajna további nemzetközi támogatásra szorul.

A brit sajtó szerint a londoni egyeztetés kulcsfontosságú, hogy Európa és Kijev erős, egységes üzenetet küldjön Moszkvának és Washingtonnak. A találkozó sikere hozzájárulhat ahhoz, hogy Ukrajna szuverenitását és területi integritását biztosítsák, miközben folytatódik a fegyveres és pénzügyi segítségnyújtás a háborúban.