Londonban dönthetnek Ukrajna sorsáról – Zelenszkij újra nyugati nyomás alá kerül

Hétfőn London ad otthont annak a kiemelt fontosságú találkozónak, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Európa politikusaival ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélések középpontjában a háború lezárásának lehetőségei állnak: meddig lehet elmenni a kompromisszumokban, és milyen garanciák mellett születhet tartós megállapodás Oroszországgal.

Sebők Barbara
2025. 12. 08. 8:38
Londonban dönthetnek Ukrajna sorsáról Forrás: AFP
A londoni egyeztetéseken részt vesz a brit kormányfő, Keir Starmer, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is. A három európai vezető célja egy olyan politikai megállapodás előkészítése, amely nemcsak a jelenlegi harcok lezárására adhat esélyt, hanem hosszabb távon is fékező hatással lehet Oroszország katonai törekvéseire. A Downing Street-i találkozót megelőzően Floridában háromnapos, zárt körű tárgyalások zajlottak, ahol Zelenszkij új főtárgyalója, Rusztem Umerov kezdeményezte a Fehér Ház által támogatott béketerv átdolgozását. A javaslat ugyan alapvetően elfogadott keretekre épül, ám több ponton is igazodik a Kreml kulcsfontosságú elvárásaihoz  – számolt be róla a BBC forrásaira hivatkozva az Origo.

Londonban dönthetnek Ukrajna sorsáról – Zelenszkij újra nyugati nyomás alá kerül
Londonban dönthetnek Ukrajna sorsáról – Zelenszkij újra nyugati nyomás alá kerül Fotó: AFP

Washington és Kijev egyelőre „előrelépésről” beszél, de a folyamatról szóló nyilatkozatok korántsem egységesek. 

Donald Trump amerikai elnök vasárnap élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt, amikor az amerikai médiának arról beszélt: csalódottságot kelt számára, hogy az ukrán államfő állítása szerint még nem tanulmányozta a béketerv legfrissebb változatát.

Zelenszkij újra nyugati nyomás alá kerül

Az amerikai elnök arra is utalt, hogy megítélése szerint Moszkva mutat némi nyitottságot a kompromisszumra, miközben Kijev hozzáállása szerinte továbbra is kérdéses. A javaslat legújabb verziója Miamiban nyerte el jelenlegi formáját, ahol Zelenszkij frissen kinevezett főtárgyalója, Rusztem Umerov, valamint Donald Trump bizalmi köréhez tartozó Steve Witkoff és Jared Kushner egyeztettek a részletekről.

Zelenszkij ezzel párhuzamosan jelezte: Umerov Londonban vagy Brüsszelben ad személyes tájékoztatást a fejleményekről, mert – mint fogalmazott – vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet távolról rendezni. 

A Witkoff-fal és Kushnerrel folytatott megbeszéléseket „konstruktívnak, ugyanakkor kifejezetten nehéznek” minősítette. A londoni tárgyalások egyik központi eleme a biztonsági garanciák kérdése. A brit kormány közlése szerint a megbeszélések a további lépések meghatározására irányulnak, Pat McFadden brit miniszter pedig hangsúlyozta: 

Ukrajnának valódi, kézzelfogható biztosítékokra van szüksége, nem pusztán egy formális, érdemi súly nélküli mechanizmusra.

Ennek részeként folynak az egyeztetések egy brit–francia vezetésű, úgynevezett Multinational Force Ukraine létrehozásáról, amely a jövőben védelmi támogatást és akár korlátozott helyszíni biztonsági jelenlétet is jelenthetne Ukrajnában. Több európai állam – köztük Németország, Olaszország és Lengyelország – ugyan támogatja a katonai segítségnyújtást, de a közvetlen csapattelepítést továbbra is óvatosan kezeli. Moszkva eközben egyértelművé tette: egy ilyen lépést a konfliktus nyílt eszkalációjaként értékelne.

A Fehér Ház egyre sürgetőbb hangnemben ösztönzi Kijevet és Moszkvát, hogy mielőbb jussanak dűlőre egy több pontból álló békekeretről, a látványos diplomáciai aktivitás ellenére azonban továbbra sem körvonalazódik valódi áttörés. 

Mindez annak fényében különösen beszédes, hogy Steve Witkoff többórás, személyes egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában, mégsem sikerült érdemi előrelépést felmutatni.

Kiemelten érzékeny pont a zaporizzsjai atomerőmű jövője is. Keith Kellogg, Donald Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja szerint az erőműhöz kapcsolódó egyeztetések a legösszetettebbek közé tartoznak. A korábbi, kiszivárgott elképzelések alapján felmerült, hogy az itt megtermelt energiát a jövőben Ukrajna és Oroszország között osztanák meg. 

Kellogg úgy fogalmazott: maga a megállapodás már elérhető közelségben van, a részletszabályok azonban továbbra is nyitott kérdések.

Mindeközben a Kreml nem mutat érdemi hajlandóságot alapvető követelései feladására. Moszkva továbbra is elutasítja Ukrajna jövőbeni NATO-tagságának lehetőségét, és Vlagyimir Putyin a közelmúltban is világossá tette: Oroszország addig folytatja a katonai műveleteket, amíg teljes ellenőrzést nem szerez Donyeck és Luhanszk térségei fölött. A Kreml ugyanakkor kedvezően fogadta a Fehér Ház frissített nemzetbiztonsági stratégiáját, amely az európai–orosz kapcsolatok javítását sürgeti.

Borítókép: Friedrich Merz, Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron, Keir Starmer és Donald Tusk a kijevi Mariinszkij-palota kertjében sétálnak (Fotó: AFP)

