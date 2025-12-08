A londoni egyeztetéseken részt vesz a brit kormányfő, Keir Starmer, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is. A három európai vezető célja egy olyan politikai megállapodás előkészítése, amely nemcsak a jelenlegi harcok lezárására adhat esélyt, hanem hosszabb távon is fékező hatással lehet Oroszország katonai törekvéseire. A Downing Street-i találkozót megelőzően Floridában háromnapos, zárt körű tárgyalások zajlottak, ahol Zelenszkij új főtárgyalója, Rusztem Umerov kezdeményezte a Fehér Ház által támogatott béketerv átdolgozását. A javaslat ugyan alapvetően elfogadott keretekre épül, ám több ponton is igazodik a Kreml kulcsfontosságú elvárásaihoz – számolt be róla a BBC forrásaira hivatkozva az Origo.

Londonban dönthetnek Ukrajna sorsáról – Zelenszkij újra nyugati nyomás alá kerül Fotó: AFP

Washington és Kijev egyelőre „előrelépésről” beszél, de a folyamatról szóló nyilatkozatok korántsem egységesek.