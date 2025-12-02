Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Steve WitkoffVlagyimir Putyinorosz–ukrán háborúMoszkva

A világ szeme Moszkván, Witkoff Putyinnal tárgyal a békéről

Donald Trump elnök különmegbízottja ma Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Steve Witkoff ezúttal azonban nem egyedül egyeztet majd az orosz elnökkel, miután a hírek szerint elkíséri őt Trump veje, Jared Kushner is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 7:29
Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök, Donald Trump különmegbízottja ma Moszkvában egyeztet majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Steve Witkoff ezúttal nem egyedül, hanem Jared Kushnerrel az oldalán érkezik majd a Kremlbe – írja az Origo

Witkoff ezúttal nem egyedül tárgyal majd
Witkoff ezúttal nem egyedül tárgyal majd. Fotó: Pool/Kristina Kormilitsyna

Donald Trump különmegbízottja várhatóan ma bemutatja Putyinnak a módosított béketervet Moszkvában, a tárgyalásra a Reuters szerint ezúttal elkíséri az elnök veje, Jared Kushner is. 

Mint arról lapunk is beszámolt, vasárnap Floridában találkozott az amerikai és az ukrán delegáció, hogy a 28 pontos béketervről egyeztessenek. Az amerikai felet Witkoff, Trump veje, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter képviselte. Rubio hasznosnak és produktívnak nevezte a tárgyalásokat, de megjegyezte, hogy még sok munka van hátra.

A megvitatott témák között szerepelt a területi cserék, a biztonsági garanciák és Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdése is. A források szerint a felek nem tudtak minden kérdésben végleges döntésre jutni. 

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője eközben arról számolt be, hogy a konfliktusrendezés eredeti tervét jelentősen módosították. Az ukrán delegációval való tárgyalás előtt az EU, az USA és Kijev képviselői Genfben tárgyaltak az amerikai javaslat módosításairól. Ezek a módosítások állítólag az ukrán csapatok létszámát, a Zaporizzsjai Atomerőmű feletti ellenőrzést, a NATO-erők ukrán területen történő telepítését, területi kérdéseket érintették. 

Az európai vezetők ugyanis a béketervek kiszivárgása után nem sokkal saját módosító javaslatokkal álltak elő, amik azonban több kritikus pontot is érintettek. 

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte, hogy az amerikai béketerv alapját képezheti egy hosszú távú békének. Moszkva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy semmilyen olyan módosítást nem fogad el, amely nem egyezik az alaszkai tárgyalásokon kidolgozott keretrendszerbe. 

Zelenszkij hétfőn Párizsban, Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott találkozója után azt mondta, hogy Kijev prioritásai a béketárgyalásokon Ukrajna szuverenitásának megőrzése és az erős biztonsági garanciák biztosítása.

Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Kiderült, mikor tárgyal Putyinnal Trump különmegbízottja

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Profik és amatőrök a politikában

Felföldi Zoltán avatarja

Magyar Péter soha nem látott mértékű lakossági megszorításra készül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu