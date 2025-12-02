A világ szeme Moszkván, Witkoff Putyinnal tárgyal a békéről

Az amerikai elnök, Donald Trump különmegbízottja ma Moszkvában egyeztet majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Steve Witkoff ezúttal nem egyedül, hanem Jared Kushnerrel az oldalán érkezik majd a Kremlbe – írja az Origo.

Witkoff ezúttal nem egyedül tárgyal majd. Fotó: Pool/Kristina Kormilitsyna

Donald Trump különmegbízottja várhatóan ma bemutatja Putyinnak a módosított béketervet Moszkvában, a tárgyalásra a Reuters szerint ezúttal elkíséri az elnök veje, Jared Kushner is.

Mint arról lapunk is beszámolt, vasárnap Floridában találkozott az amerikai és az ukrán delegáció, hogy a 28 pontos béketervről egyeztessenek. Az amerikai felet Witkoff, Trump veje, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter képviselte. Rubio hasznosnak és produktívnak nevezte a tárgyalásokat, de megjegyezte, hogy még sok munka van hátra.