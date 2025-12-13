ZelenszkijbékeBrüsszelWitkofforosz-ukrán háború

Brüsszelbe utazik Trump embere, sarokba szorítja Zelenszkijt

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, miközben tovább zajlanak az Egyesült Államok által előterjesztett békekeretről szóló tárgyalások, amelyek célja az Oroszország által indított háború lezárása – írta december 12-én a Wall Street Journal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 13:00
Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere és Jared Kushner tárgyal az ukrán delegációval 2025. november 30-án Hallandale Beach-en, Floridában tartott találkozón Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárgyalások legutóbbi fordulója az amerikai nyomás fokozódása mellett zajlik, miközben Donald Trump ismét azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy nem hajlandó elfogadni az Egyesült Államok által javasolt tervet – írja az Origo.

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel (Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA / POOL)
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel (Fotó: Kristina Kormilitsyna)

Amerikai tisztségviselők a Wall Street Journalnek elmondták, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesznek a Steve Witkoff-fal tervezett egyeztetéseken, amelyeket december 14–15-re ütemeztek

 – írja a The Kyiv Independent.

A Zelenszkij részvételével tervezett találkozóról szóló hírek azt követően jelentek meg, hogy Kijev és európai partnerei eljuttatták Washingtonhoz az Egyesült Államok által előterjesztett béketervhez fűzött módosításaikat, miközben a felek közötti feszültségek középpontjában a területi engedmények kérdése áll.

Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbasz térségéből, beleértve Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amelyeket Oroszországnak a több mint egy évtizede tartó háború során sem sikerült elfoglalnia.

Zelenszkij december 8-án újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Donbasz meg nem szállt területeiről való esetleges ukrán kivonulás, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusza továbbra is a tárgyalások legérzékenyebb kérdései közé tartoznak.

Zelenszkij december 11-én hozzátette, hogy bármilyen területi kérdésről kizárólag az ukránok dönthetnek, akár választások, akár népszavazás útján.

Kijev a területi szuverenitásáról szóló konszenzus keresése során igyekezett európai partnereit is bevonni a tárgyalásokba, miután Európa korábban teljesen kiszorult egy, a kontinens biztonságát közvetlenül érintő folyamatból.

Borítókép: Steve Witkoff, Marco Rubio és Jared Kushner tárgyal az ukrán delegációval (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna drónokkal támadott: óriási tűz és robbanások Oroszország belsejében

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu