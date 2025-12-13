A tárgyalások legutóbbi fordulója az amerikai nyomás fokozódása mellett zajlik, miközben Donald Trump ismét azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy nem hajlandó elfogadni az Egyesült Államok által javasolt tervet – írja az Origo.
Brüsszelbe utazik Trump embere, sarokba szorítja Zelenszkijt
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, miközben tovább zajlanak az Egyesült Államok által előterjesztett békekeretről szóló tárgyalások, amelyek célja az Oroszország által indított háború lezárása – írta december 12-én a Wall Street Journal.
Amerikai tisztségviselők a Wall Street Journalnek elmondták, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesznek a Steve Witkoff-fal tervezett egyeztetéseken, amelyeket december 14–15-re ütemeztek
– írja a The Kyiv Independent.
A Zelenszkij részvételével tervezett találkozóról szóló hírek azt követően jelentek meg, hogy Kijev és európai partnerei eljuttatták Washingtonhoz az Egyesült Államok által előterjesztett béketervhez fűzött módosításaikat, miközben a felek közötti feszültségek középpontjában a területi engedmények kérdése áll.
Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbasz térségéből, beleértve Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amelyeket Oroszországnak a több mint egy évtizede tartó háború során sem sikerült elfoglalnia.
Zelenszkij december 8-án újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Donbasz meg nem szállt területeiről való esetleges ukrán kivonulás, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusza továbbra is a tárgyalások legérzékenyebb kérdései közé tartoznak.
Zelenszkij december 11-én hozzátette, hogy bármilyen területi kérdésről kizárólag az ukránok dönthetnek, akár választások, akár népszavazás útján.
Kijev a területi szuverenitásáról szóló konszenzus keresése során igyekezett európai partnereit is bevonni a tárgyalásokba, miután Európa korábban teljesen kiszorult egy, a kontinens biztonságát közvetlenül érintő folyamatból.
Borítókép: Steve Witkoff, Marco Rubio és Jared Kushner tárgyal az ukrán delegációval (Fotó: AFP)
