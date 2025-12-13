Brüsszelbe utazik Trump embere, sarokba szorítja Zelenszkijt

⚡️Witkoff to meet Zelensky, European leaders over the weekend to discuss US peace plan, WSJ reports.



Trump envoy Steve Witkoff will meet Zelensky & European leaders in Brussels this weekend to discuss a U.S.-backed peace plan for ending Russia's war.https://t.co/byS74K2nYo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 13, 2025

Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbasz térségéből, beleértve Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amelyeket Oroszországnak a több mint egy évtizede tartó háború során sem sikerült elfoglalnia.

Zelenszkij december 8-án újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Donbasz meg nem szállt területeiről való esetleges ukrán kivonulás, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusza továbbra is a tárgyalások legérzékenyebb kérdései közé tartoznak.

Zelenszkij december 11-én hozzátette, hogy bármilyen területi kérdésről kizárólag az ukránok dönthetnek, akár választások, akár népszavazás útján.