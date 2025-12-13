orosz vagyonBrüsszelUkrajnaEurópai Uniómagyar vétóTrumpBelgium

Az EU vezetői tisztában vannak azzal, hogy szembemennek Trump béketervével

Brüsszel újabb trükkel kerüli meg a tagállamokat. Az orosz vagyon kérdésében Washington egészen más állásponton van, és az EU eddig láthatóan nem nagyon tudott beleszólni a béketárgyalásokba. Milyen következményei lehetnek, ha a figyelmeztetések ellenére Brüsszel hozzányúl az orosz vagyonhoz? Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük.

Sebők Barbara
2025. 12. 13. 4:02
Brüsszel újabb trükkel kerüli meg a tagállamokat Forrás: AFP
Az Európában lefoglalt orosz vagyon körüli viták új fordulatot vettek: míg korábban a szankciók meghosszabbításához minden tagállam egyetértése kellett, Brüsszel most többségi szavazással döntött a szankciók meghosszabbításáról, elvéve ezzel a tagállamok vétójogát. Emellett a bizottság tervei szerint a lefoglalt összegeket felhasználnák Ukrajna támogatására, ami Belgiumban is komoly aggodalmat kelt. Kérdéses, hogyan reagálna Moszkva. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök szerint a lefoglalt vagyon akár tárgyalási alapként is szolgálhatna az oroszokkal szemben. Tehet-e az EU olyan lépést, amivel szembeszállnának Trumppal? Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója válaszolt kérdéseinkre.

Az orosz vagyon kérdésében Trump egészen más állásponton van
Az orosz vagyon kérdésében Trump egészen más állásponton van Fotó: AFP

– Brüsszel újabb trükkel kerüli meg a tagállamokat. Mit jelent ez ez EU kohéziójára nézve?

– Több irányból meg lehet vizsgálni ezt a kérdést. Egyfelől meg lehet vizsgálni jogi oldalról, ahol az úgynevezett 122-es paragrafusra hivatkoznak, ami egy gazdasági vészhelyzet esetén alkalmazható a gyors döntéshozás érdekében, de itt nincsen gazdasági vészhelyzet, megpróbálják ezt a gazdasági vészhelyzetet ráhúzni erre az esetre, de ez egy jogi trükk. Saját maguk is tudják, csak arra játszanak, hogy mire valamilyen bíróság kimondja, hogy ez egy jogi trükk volt, addigra már kész tények elé állították az összes tagállamot. Ez a jogi oldala a dolognak.

A politikai oldala az ügynek az, hogy az Európai Unió vezetői is tökéletesen tisztában vannak vele, hogy ezzel szembemennek Trump elnök békeközvetítési kísérleteivel, mert ott tényleg ez egy alkualap. Tehát ezzel a lépéssel az Európai Unió nyíltan destruálja az amerikai békeközvetítést. Arról szól ez a lépés, hogy Ukrajnának pénzt adjanak annak érdekében, hogy folytathassa a háborút, hogy ne kelljen békét kötnie, még akkor is egyébként, hogyha ebben a háborúban minden egyes nappal egyre rosszabb helyzetbe kerül, de legalább a pénzügyi nyomás eltűnne egy időre. Ezzel is destruálják a békekezdeményezést és magával a pénz felhasználásával is destruálják. Ez a politikai oldal.

Számol-e az EU retorzió lehetőségével, ha Moszkva megtorlásként hasonló lépéseket tenne európai vagyonelemekkel?
Számol-e az EU retorzió lehetőségével, ha Moszkva megtorlásként hasonló lépéseket tenne európai vagyonelemekkel? Fotó: AFP

– Számol-e az EU retorzió lehetőségével, ha Moszkva megtorlásként hasonló lépéseket tenne európai vagyonelemekkel?

– Nyilván számol vele – az a kérdés, hogy érdekli-e. Az elég világos, hogy Oroszország retorziót fog alkalmazni. 

De ezeket a retorziókat az egyes európai uniós tagállamokhoz tartozó cégek fogják elszenvedni, amelyeknek vagyonelemei, vagyontárgyai vannak Oroszországban, és úgy tűnik, hogy ez az Európai Unió központi vezetését a legkevésbé sem érdekli. 

Egyébként senki nem hiheti komolyan azt, hogy Oroszország jóvátételt fog fizetni, mert jóvátételt csak a vesztes fizet, és Oroszország nem vesztes, nem legyőzött ebben a háborúban. És nem is lesz az. Tehát az teljesen világos, hogy Oroszország jóvátételt nem fog fizetni, akkor viszont előbb-utóbb ezt a pénzt vissza kell fizetni, és akkor majd ezt a pénzt az európai adófizetőknek kell visszafizetniük. Amire majd azt fogják kitalálni Brüsszelben, hogy arra vegyenek fel egy közös hitelt, ami pedig Brüsszel központi hatalmát növeli megint csak, tehát a föderális hatalmat növeli a tagállami hatalommal szemben, és pontosan ez a brüsszeli bürokráciának a célja. Nem érdekli őket, hogy a nemzetállamok cégei szenvednek, a saját önös politikai érdekeiket tartják szem előtt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

