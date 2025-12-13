Az EU vezetői tisztában vannak azzal, hogy szembemennek Trump béketervével

Az Európában lefoglalt orosz vagyon körüli viták új fordulatot vettek: míg korábban a szankciók meghosszabbításához minden tagállam egyetértése kellett, Brüsszel most többségi szavazással döntött a szankciók meghosszabbításáról, elvéve ezzel a tagállamok vétójogát. Emellett a bizottság tervei szerint a lefoglalt összegeket felhasználnák Ukrajna támogatására, ami Belgiumban is komoly aggodalmat kelt. Kérdéses, hogyan reagálna Moszkva. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök szerint a lefoglalt vagyon akár tárgyalási alapként is szolgálhatna az oroszokkal szemben. Tehet-e az EU olyan lépést, amivel szembeszállnának Trumppal? Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója válaszolt kérdéseinkre.

Az orosz vagyon kérdésében Trump egészen más állásponton van Fotó: AFP

– Brüsszel újabb trükkel kerüli meg a tagállamokat. Mit jelent ez ez EU kohéziójára nézve?

– Több irányból meg lehet vizsgálni ezt a kérdést. Egyfelől meg lehet vizsgálni jogi oldalról, ahol az úgynevezett 122-es paragrafusra hivatkoznak, ami egy gazdasági vészhelyzet esetén alkalmazható a gyors döntéshozás érdekében, de itt nincsen gazdasági vészhelyzet, megpróbálják ezt a gazdasági vészhelyzetet ráhúzni erre az esetre, de ez egy jogi trükk. Saját maguk is tudják, csak arra játszanak, hogy mire valamilyen bíróság kimondja, hogy ez egy jogi trükk volt, addigra már kész tények elé állították az összes tagállamot. Ez a jogi oldala a dolognak.

A politikai oldala az ügynek az, hogy az Európai Unió vezetői is tökéletesen tisztában vannak vele, hogy ezzel szembemennek Trump elnök békeközvetítési kísérleteivel, mert ott tényleg ez egy alkualap. Tehát ezzel a lépéssel az Európai Unió nyíltan destruálja az amerikai békeközvetítést. Arról szól ez a lépés, hogy Ukrajnának pénzt adjanak annak érdekében, hogy folytathassa a háborút, hogy ne kelljen békét kötnie, még akkor is egyébként, hogyha ebben a háborúban minden egyes nappal egyre rosszabb helyzetbe kerül, de legalább a pénzügyi nyomás eltűnne egy időre. Ezzel is destruálják a békekezdeményezést és magával a pénz felhasználásával is destruálják. Ez a politikai oldal.