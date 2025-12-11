KijevWashingtonválasztásnyomásTrump

Feszülten reagált Kijev Washington választási nyomásgyakorlására

Miközben Donald Trump amerikai elnök sürgeti az ukrajnai elnökválasztás megtartását, Kijevben alkotmányos és politikai vörös vonalakra figyelmeztetnek. Olekszandr Kornyijenko, a kijevi parlament első alelnöke szerint Ukrajna háborús körülmények között nem is beszélhet választásokról – a washingtoni jelzések mögött pedig szerinte akár komoly diplomáciai nyomásgyakorlás is állhat.

Szabó István
Forrás: RBC Ukraine2025. 12. 11. 15:52
Ukrán és amerikai zászlók Fotó: Beata Zawrzel Forrás: NurPhoto/AFP
Az RBC–Ukrajine tudósítása szerint Kornyijenko egy interjúban arról beszélt: Ukrajnában a hadiállapot idején az alkotmány egyértelműen tiltja a választások kiírását.

Olekszandr Kornyijenko, az ukrán parlament első alelnöke (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Ami a választásokat illeti, amíg háborús állapot van érvényben, erről beszélni sem lehet. A parlament mandátuma a hadiállapot lejártáig automatikusan meghosszabbodik. Az alkotmányt pedig háború alatt módosítani sem lehet

– mondta a házelnök-helyettes.

Kornyijenko szerint ugyanígy kizárt bármiféle területi engedmény tárgyalása is.

Az ukrán alkotmány és a jogi folyamat alapján még beszélnünk sem szabad semmilyen területi engedményről. Nemcsak jogilag, hanem erkölcsileg is elutasítjuk ezeket

– fogalmazott.

Trump nyomása érezhető Kijevben

Korábban Donald Trump amerikai elnök a Politicónak adott interjúban kijelentette

Ukrajnában rég nem volt elnökválasztás, a vezetés a háborút használja ürügyként, hogy ezt elkerülje.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezután nyitottnak mutatkozott a voksolásra, és az Egyesült Államokat kérte fel, hogy biztosítsák a választások biztonsági feltételeit. Emellett – saját állítása szerint – egyeztetett az ukrán parlamenttel is a lehetőségekről. Kornyijenko ugyanakkor hangsúlyozta: meg kell érteni, milyen „jelzéseket” küld Washington.

Tisztázni kell, hogy partnereink jelzései diplomáciai technika, tárgyalási nyomás vagy valami más. Meg kell értenünk, mit is akarnak tőlünk valójában

– mondta.

A politikus hozzátette: a kijevi vezetés szerint jelenleg minden alkotmányos intézmény legitim, beleértve az elnököt és a helyi önkormányzatokat is.

Trump az elmúlt hetekben nyíltan bírálta Zelenszkijt, majd arról beszélt: a béke érdekében Ukrajnának területi kompromisszumokra lesz szüksége – amit Kijev és több európai főváros is mereven elutasít. A választások kérdése így akár a béketárgyalások egyik kulcsfontosságú, politikai nyomásgyakorlási eszközévé válhat.

Borítókép: Ukrán és amerikai zászlók (Fotó: NurPhoto/AFP/Beata Zawrzel) 

