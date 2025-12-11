Az RBC–Ukrajine tudósítása szerint Kornyijenko egy interjúban arról beszélt: Ukrajnában a hadiállapot idején az alkotmány egyértelműen tiltja a választások kiírását.
Feszülten reagált Kijev Washington választási nyomásgyakorlására
Miközben Donald Trump amerikai elnök sürgeti az ukrajnai elnökválasztás megtartását, Kijevben alkotmányos és politikai vörös vonalakra figyelmeztetnek. Olekszandr Kornyijenko, a kijevi parlament első alelnöke szerint Ukrajna háborús körülmények között nem is beszélhet választásokról – a washingtoni jelzések mögött pedig szerinte akár komoly diplomáciai nyomásgyakorlás is állhat.
Ami a választásokat illeti, amíg háborús állapot van érvényben, erről beszélni sem lehet. A parlament mandátuma a hadiállapot lejártáig automatikusan meghosszabbodik. Az alkotmányt pedig háború alatt módosítani sem lehet
– mondta a házelnök-helyettes.
Kornyijenko szerint ugyanígy kizárt bármiféle területi engedmény tárgyalása is.
Az ukrán alkotmány és a jogi folyamat alapján még beszélnünk sem szabad semmilyen területi engedményről. Nemcsak jogilag, hanem erkölcsileg is elutasítjuk ezeket
– fogalmazott.
Trump nyomása érezhető Kijevben
Korábban Donald Trump amerikai elnök a Politicónak adott interjúban kijelentette:
Ukrajnában rég nem volt elnökválasztás, a vezetés a háborút használja ürügyként, hogy ezt elkerülje.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezután nyitottnak mutatkozott a voksolásra, és az Egyesült Államokat kérte fel, hogy biztosítsák a választások biztonsági feltételeit. Emellett – saját állítása szerint – egyeztetett az ukrán parlamenttel is a lehetőségekről. Kornyijenko ugyanakkor hangsúlyozta: meg kell érteni, milyen „jelzéseket” küld Washington.
Tisztázni kell, hogy partnereink jelzései diplomáciai technika, tárgyalási nyomás vagy valami más. Meg kell értenünk, mit is akarnak tőlünk valójában
– mondta.
A politikus hozzátette: a kijevi vezetés szerint jelenleg minden alkotmányos intézmény legitim, beleértve az elnököt és a helyi önkormányzatokat is.
Trump az elmúlt hetekben nyíltan bírálta Zelenszkijt, majd arról beszélt: a béke érdekében Ukrajnának területi kompromisszumokra lesz szüksége – amit Kijev és több európai főváros is mereven elutasít. A választások kérdése így akár a béketárgyalások egyik kulcsfontosságú, politikai nyomásgyakorlási eszközévé válhat.
Borítókép: Ukrán és amerikai zászlók (Fotó: NurPhoto/AFP/Beata Zawrzel)
