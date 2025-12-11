Zelenszkij most már elolvasta Trump békejavaslatát, el is küldte válaszát

Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadója és főtárgyalója, Rusztem Umerov – a tisztviselők szerint – elküldte az ukrán választ Jared Kushnernek, Trump tanácsadójának és vejének – írja az Axios.

Egy ukrán tisztviselő szerint a válasz észrevételeket és módosítási javaslatokat tartalmaz „hogy az egész megvalósítható legyen”.

Az ukránok többnapos egyeztetés után küldték el válaszukat az Egyesült Államoknak, miután konzultáltak európai szövetségeseikkel – elsősorban a három háborúpárti országgal (Egyesült Királyság, Franciaország és Németország).