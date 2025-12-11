Ukrajna szerdán pontokba szedett válaszát adta át a Trump-adminisztrációnak az amerikai béketerv legutóbbi tervezetére – ezt ukrán és amerikai tisztviselők közölték az Axiossal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre egyre nagyobb amerikai nyomás nehezedik, hogy gyorsan fogadja el Trump húszpontos békejavaslatát, amely jelentős területi veszteségeket és más engedményeket tartalmaz – írja az Origo.
Zelenszkij most már elolvasta Trump békejavaslatát, el is küldte válaszát
Ukrajna hivatalosan eljuttatta az Egyesült Államoknak a béketerv legújabb változatára adott részletes válaszát.
Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadója és főtárgyalója, Rusztem Umerov – a tisztviselők szerint – elküldte az ukrán választ Jared Kushnernek, Trump tanácsadójának és vejének – írja az Axios.
Egy ukrán tisztviselő szerint a válasz észrevételeket és módosítási javaslatokat tartalmaz „hogy az egész megvalósítható legyen”.
Az ukránok többnapos egyeztetés után küldték el válaszukat az Egyesült Államoknak, miután konzultáltak európai szövetségeseikkel – elsősorban a három háborúpárti országgal (Egyesült Királyság, Franciaország és Németország).
A tisztviselő szerint az ukrán válasz új javaslatokat is tartalmaz arra, hogyan lehetne rendezni a vitás kérdéseket, például a területi ügyeket és a zaporizzsjai atomerőmű helyzetét.
A legfrissebb fejlemény szerint Trump szerdán egyeztetett a három európai vezetővel, a béketerv körüli feszültségek közepette. „Elég határozott hangnemben beszéltünk Ukrajnáról. Majd meglátjuk, mi lesz” – mondta Trump a hívás után.
Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai és ukrán felső katonai vezetők csütörtökön várhatóan egy videómegbeszélésen folytatják az amerikai béketerv egyes részeinek részletes egyeztetését.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök kétoldalú találkozót folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP)
