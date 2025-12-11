Újabb ország áll be a háborúval riogatók sorába

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta az Európai Unió tagállamai sorra vizsgálják felül védelmi stratégiájukat, és ezalól a semlegességére büszke Ausztria sem kivétel. A bécsi belpolitikai diskurzus fókuszába ismét a sorkatonai szolgálat kérdése került, amelynek jelenlegi, hat hónapos időtartamát sokan elégtelennek tartják a megváltozott fenyegetettségi környezetben – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria az orosz fenyegetéssel riogatva hosszabbítaná meg a sorkatonai szolgálatot (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A védelmi minisztérium által felállított szakbizottság gőzerővel dolgozik a reformjavaslatokon, amelyeket a tervek szerint még az év vége előtt a parlament elé terjesztenek. A kiszivárgó hírek és sajtóértesülések szerint a status quo fenntartása a legkevésbé valószínű forgatókönyv: minden jel a szolgálati idő meghosszabbítása felé mutat.

Ez a lépés azonban súlyos társadalmi következményekkel járhat, amelyek terhét kizárólag a legfiatalabb korosztály viselné. Egy esetleges hosszabbítás ugyanis alapjaiban borítaná fel a fiatal férfiak életpálya-tervezését. A munkaerőpiacra való belépés későbbre tolódása, a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének kényszerű halasztása és az egzisztenciaépítés csúszása mind olyan áldozatok, amelyeket a Z-generációnak kellene meghoznia a nemzetbiztonság oltárán.

Nem Ausztria az egyetlen

Az Ausztriában dúló vita egy Európa nagy részét érintő trend része. Míg számos nyugat-európai állam évtizedekkel ezelőtt áttért a tisztán hivatásos haderőre, jelenleg olyan országokban is felmerült a sorkötelezettség visszaállítása vagy reformja, mint Franciaország, Belgium vagy Németország, mi több, az utóbbi már el is fogadta az erről szóló jogszabályt, óriási felháborodást kiváltva.

A politikusok indoklása mindenhol ugyanaz: a professzionális hadseregek létszáma önmagában talán nem elegendő egy elhúzódó, nagy intenzitású konfliktus elrettentésére vagy kezelésére.

Északon a skandináv és balti államokban már évek óta napirenden van a kérdés. Svédországban, Finnországban, Észtországban és Dániában a sorkatonai szolgálat nemcsak hogy megmaradt, de annak időtartama is jelentősen meghaladja az osztrák hat hónapot. Dánia ráadásul precedensértékű lépésre szánta el magát: 2026-tól a nők számára is kötelezővé teszi a bevonulást, ezzel is jelezve, hogy a honvédelem össztársadalmi ügy, nem csupán a férfiak privilégiuma vagy terhe.