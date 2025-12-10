Ukrajna csatlakozása minden szempontból veszélyes

Brüsszel továbbra is elhivatott, hogy felvegye Ukrajnát az Európai Unióba, mindezt pedig a lehető leggyorsabb ütemben. Ukrajna csatlakozása azonban több téren is kockázatot hordoz, az ország pedig több ponton is szembemegy az Európai Unió értékeivel.

Ukrajna csatlakozása rengeteg kockázatot hordozna, amikről Brüsszel nem beszél

Fotó: YVES HERMAN / POOL

Az Európai Bizottság már több alkalommal is jelezte, hogy egyik legfontosabb prioritásának tekinti Ukrajna csatlakozását. Ebben pedig az ukrán korrupciós botrány sem tudta megingatni Brüsszelt, ahol már a következő években az EU tagjaként számolnának Ukrajnával. Ehhez pedig minden jogi trükköt be is vetnek, hogy Ukrajnát gyorsított pályán lehessen felvenni.

Az ukrán csatlakozás kapcsán azonban számtalan jogi aggály merült fel az elmúlt időszakban. Ezek között vannak amelyek nyilvánvaló veszélyek és vannak olyanok is amik áttételesek.

Orbán Viktor miniszterelnök már többször is hangoztatta, hogy Ukrajna felvételével a háborút is felvenné az Európai Unió, ahogy az is tudvalevő, hogy az ukránok nem megfelelő módón bánnak az ország területén élő kisebbségekkel, így a kárpátaljai magyarokkal sem. Lapuk az esetleges ukrán csatlakozás veszélyeivel és a kisebbségek jogainak megsértésével kapcsolatban megkereste Ifj. Lomnici Zoltánt, a Századvég tudományos igazgatóját.

Az alkotmányjogász a háború esetleges importálása kapcsán hangsúlyozta, hogy éppen ez az aspektusa az ukrán csatlakozásnak amely nem csak a legfontosabb, de amelyet gyakran alábecsülnek.

Az Európai Unió nem pusztán gazdasági közösség, hanem a szerződések szerint olyan politikai és biztonsági kollektíva, amelyben a tagállamok vállalják egymás védelmét. Ennek legerősebb jogi alapja az EUSZ 42. cikk (7) bekezdése, amely egyértelműen kimondja: ha egy tagállamot fegyveres támadás ér, a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló támogatást és segítséget megadni

– nyilatkozta lapunknak.

Lomnici szerint habár a rendelkezés figyelembe veszi az egyes tagállamok sajátos védelmi politikáját, a kötelezettség lényege így is világos: egy tagállam elleni agresszió az egész Unió biztonsági helyzetét aktivizálja, és jogilag kollektív válaszlépésekhez vezet.

Ha ezt a szabályt Ukrajna helyzetére vetítjük, az összefüggés drámai egyszerűséggel látható. Ukrajna jelenleg is fegyveres konfliktusban áll, területének egy része nem áll az állam tényleges ellenőrzése alatt, a harci cselekmények nem csupán eseti incidensek, hanem a háború strukturális és folyamatos realitása. Amennyiben Ukrajna ebben a helyzetben válna az Európai Unió tagjává, akkor a 42. cikk alapján a háború nem egy szomszédos ország problémája lenne, hanem uniós belügy

–fogalmazott.