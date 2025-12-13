Ukrajna drónokkal támadott: óriási tűz és robbanások Oroszország belsejében

A létesítmény az orosz állami olajvállalat, a Rosznyefty tulajdonában van – írja a The Kyiv Independent.

Az ukrán erők az ősz folyamán többször is célba vették az olajfinomítót; csapásokról érkeztek jelentések november 14-én és november 28-án is. Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat oroszországi ipari és katonai létesítmények ellen, amelyek gyakori célpontjai az olajfinomítók is, mivel ezek finanszírozzák és ellátják Moszkva háborús erőfeszítéseit.

Humanitárius válság Luhanszkban

Az Ukrán Fegyveres Erők ellenőrzése alatt álló, a Luhanszki Népköztársasághoz (LPR) tartozó területeken élők rendkívül nehéz körülmények között próbálnak életben maradni – mondta Andrej Marocsko katonai szakértő.

A humanitárius helyzet ott rendkívül súlyos (…) Az emberek gyakorlatilag csak túlélnek, elképesztően nehéz körülmények között, mégis kitartanak. Természetesen a helyzet valamelyest megnyugszik majd, ha felszabadítjuk a Luhanszki Népköztársaság területét, és visszább szorítjuk a frontvonalat

– fogalmazott Marocsko.