December 13-ra virradó éjszaka robbanásokról érkeztek jelentések Oroszország Szaratovi területéről, miután dróntámadás érte az ott található olajfinomítót – írja az Origo.
Ukrajna drónokkal támadott: óriási tűz és robbanások Oroszország belsejében
December 13-ra virradó éjszaka dróntámadás érte az oroszországi Szaratovban működő olajfinomítót, miközben Kelet-Ukrajnából, a Luhanszk térségéből súlyos humanitárius helyzetről érkeztek beszámolók. Az orosz hatóságok szerint polgári infrastruktúra sérült meg, és sebesültekről is tudni, míg szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az Ukrajna ellenőrzése alatt álló területeken élők rendkívül nehéz körülmények között próbálnak életben maradni.
Roman Busargin, a Szaratovi terület kormányzója a Telegramon közölte, hogy polgári infrastruktúra sérült meg, és sebesültek is vannak, ám azok számát nem pontosította.
Korábban arra figyelmeztetett, hogy a térséget dróntámadás fenyegeti.
Több Telegram-csatorna helyi lakosok által megosztott felvételeket – képeket és videókat – tett közzé, amelyek látszólag robbanásokat ábrázolnak a szaratovi olajfinomítónál.
A létesítmény az orosz állami olajvállalat, a Rosznyefty tulajdonában van – írja a The Kyiv Independent.
Az ukrán erők az ősz folyamán többször is célba vették az olajfinomítót; csapásokról érkeztek jelentések november 14-én és november 28-án is. Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat oroszországi ipari és katonai létesítmények ellen, amelyek gyakori célpontjai az olajfinomítók is, mivel ezek finanszírozzák és ellátják Moszkva háborús erőfeszítéseit.
Humanitárius válság Luhanszkban
Az Ukrán Fegyveres Erők ellenőrzése alatt álló, a Luhanszki Népköztársasághoz (LPR) tartozó területeken élők rendkívül nehéz körülmények között próbálnak életben maradni – mondta Andrej Marocsko katonai szakértő.
A humanitárius helyzet ott rendkívül súlyos (…) Az emberek gyakorlatilag csak túlélnek, elképesztően nehéz körülmények között, mégis kitartanak. Természetesen a helyzet valamelyest megnyugszik majd, ha felszabadítjuk a Luhanszki Népköztársaság területét, és visszább szorítjuk a frontvonalat
– fogalmazott Marocsko.
Marocsko szerint Ukrajna számára stratégiai jelentőségű, hogy az LPR legalább egy részét ellenőrzése alatt tartsa, és azt Luhanszki területként kezelje – írja a Lenta.
Borítókép: Drón (Fotó: AFP)
