Olajfinomítóra és kikötőre mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők csapást mértek péntekre virradóra Oroszország Krasznodari területén a temrjuki tengeri kikötő infrastruktúrájára és a szamarai régióban lévő szizranyi olajfinomítóra – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

2025. 12. 05. 19:33
A Strileckij különleges erők tüzéregységének katonái a Pokrovszk térségében, 2025. november 20-án Fotó: AFP
„Az agresszor Oroszország katonai-gazdasági potenciáljának csökkentése keretében december 5-re virradóra az ukrán védelmi erők egységei csapást mértek a temrjuki tengeri kikötő infrastruktúrájára. Ebben a kikötőben egyebek mellett cseppfolyósított földgáz és vegyi áruk átrakodását végzik. Részt vesz az orosz megszálló hadsereg ellátásában. Találatot és tüzet rögzítettek a létesítmény területén” – áll a közleményben.

Az ukrán Nemzeti Gárda egyik katonája az 5. Szlobozsanszka dandár felkészítésén Harkivban
Az ukrán Nemzeti Gárda egyik katonája az 5. Szlobozsanszka dandár felkészítésén Harkivban Fotó: AFP

A vezérkar hozzátette, hogy találat érte a szizranyi olajfinomítót is. 

Ennek az olajfinomítónak az éves feldolgozási mennyisége 7–8,9 millió tonna kőolaj. A létesítmény részt vesz az orosz agresszor fegyveres erőinek ellátásában. A finomító területére dróncsapást mértek, ami után szintén tűz követett. Előzetes információk szerint a finomító egyik berendezése megrongálódott

 – írta a vezérkar. A vezérkar azt is megerősítette, hogy a támadásban a szaratovi olajfinomítót is találat érte, és megrongálódott egy első fázisú kőolajtisztító egység. 2025. december elejére a finomító teljesen felfüggesztette a nyersolaj első fázisú feldolgozását, és kapacitása kevesebb mint ötven százalékán működik a kulcsfontosságú berendezések teljes leállása után – fűzte hozzá az ukrán hadsereg vezérkara.

Az ukrán katonai hírszerzés a Facebookon arról számolt be, hogy Szellemek nevű különleges egysége két hét alatt nyolc orosz célpontot semmisített meg a megszállt Krímben, köztük egy Szu–24-es bombázót, három radarállomást, valamint az orosz megszállók egyik tehervonatát. 

A hírszerzés csütörtökön közölte, hogy különleges egysége megsemmisített egy orosz MiG–29-es vadászgépet a Krím félszigeti Szevasztopol melletti kacsai légibázison. Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban elismerte, hogy az orosz csapatok előre tudtak törni a Harkiv megyei Vovcsanszkban, és igyekeznek megvetni a lábukat a város romjai között. 

Igen, valóban van ott orosz előretörés. Figyelembe kell venni, hogy Vovcsanszk gyakorlatilag romokban hever, és az oroszok megpróbálnak a város romjain hadállást felvenni

 – mondta Trehubov. Szavai szerint az ukrán erők a nehéz körülmények ellenére tartják állásaikat Vovcsanszk déli és nyugati részein. Hozzátette, hogy a harcok jellegét a drónok aktivitása határozza meg. Mindazonáltal az időjárás befolyásolja a drónok működését, „ami lehetőséget ad az ellenségnek olyan műveletekre, amelyek során kis csoportokban, észrevétlenül próbálnak behatolni az ukrán ellenőrzésű városrészekbe”.

A szóvivő elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk környékén a helyzet kedvezőbb, mint más frontszakaszokon, „mivel az orosz csapatok elsiették a támadást, túlbecsülték saját képességeiket, és veszteségeket szenvednek el a városi területeken”. 

Az ellenség ezután megpróbálta a valóságot hozzáigazítani a saját állításaihoz, és ezzel csak rontott a helyzetén. A város északi részein az oroszok jelen vannak, ott viszont ukrán drónok, illetve ellentámadások tizedelik őket

 – emelte ki Trehubov. Makszim Bakulin, az ukrán nemzeti gárda alá tartozó Azov egység 14. különleges dandárjának szóvivője a Kijiv24 televízió adásában emlékeztetett arra, hogy az orosz erők a Donyeck megyei Pokrovszkért már több mint egy éve harcolnak, és „hihetetlenül nagy veszteségeket szenvednek el”. 

Szerinte az oroszoknak most igazolniuk kell valamivel a veszteségeiket, ezért igyekeznek győzelmet színlelni a közvélemény előtt, például orosz zászlók kitűzésével a városban. A katona azt is hozzátette, hogy az orosz hadsereg igyekszik bekeríteni a Pokrovszk melletti Mirnohradot.

Vladiszlav Hajvanenko, a keleti Dnyipropetrovszk megye ügyvivő kormányzója közölte, hogy orosz támadásban életét vesztette egy 12 éves fiú a régióban, három ember pedig megsebesült. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel 80-at sikerült megsemmisíteni abból a 137 drónból, amellyel Oroszország támadta Ukrajnát, és 13 helyszínen rögzítettek ellenséges találatokat.

 

Borítókép: A Strileckij különleges erők tüzéregységének katonái a Pokrovszk térségében, 2025. november 20-án (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

