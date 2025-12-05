Olajfinomítóra és kikötőre mértek csapást az ukránok

„Az agresszor Oroszország katonai-gazdasági potenciáljának csökkentése keretében december 5-re virradóra az ukrán védelmi erők egységei csapást mértek a temrjuki tengeri kikötő infrastruktúrájára. Ebben a kikötőben egyebek mellett cseppfolyósított földgáz és vegyi áruk átrakodását végzik. Részt vesz az orosz megszálló hadsereg ellátásában. Találatot és tüzet rögzítettek a létesítmény területén” – áll a közleményben.

Az ukrán Nemzeti Gárda egyik katonája az 5. Szlobozsanszka dandár felkészítésén Harkivban Fotó: AFP

A vezérkar hozzátette, hogy találat érte a szizranyi olajfinomítót is.

Ennek az olajfinomítónak az éves feldolgozási mennyisége 7–8,9 millió tonna kőolaj. A létesítmény részt vesz az orosz agresszor fegyveres erőinek ellátásában. A finomító területére dróncsapást mértek, ami után szintén tűz követett. Előzetes információk szerint a finomító egyik berendezése megrongálódott

– írta a vezérkar. A vezérkar azt is megerősítette, hogy a támadásban a szaratovi olajfinomítót is találat érte, és megrongálódott egy első fázisú kőolajtisztító egység. 2025. december elejére a finomító teljesen felfüggesztette a nyersolaj első fázisú feldolgozását, és kapacitása kevesebb mint ötven százalékán működik a kulcsfontosságú berendezések teljes leállása után – fűzte hozzá az ukrán hadsereg vezérkara.

Az ukrán katonai hírszerzés a Facebookon arról számolt be, hogy Szellemek nevű különleges egysége két hét alatt nyolc orosz célpontot semmisített meg a megszállt Krímben, köztük egy Szu–24-es bombázót, három radarállomást, valamint az orosz megszállók egyik tehervonatát.

A hírszerzés csütörtökön közölte, hogy különleges egysége megsemmisített egy orosz MiG–29-es vadászgépet a Krím félszigeti Szevasztopol melletti kacsai légibázison. Viktor Trehubov, az ukrán egyesített erők szóvivője egy tévéműsorban elismerte, hogy az orosz csapatok előre tudtak törni a Harkiv megyei Vovcsanszkban, és igyekeznek megvetni a lábukat a város romjai között.

Igen, valóban van ott orosz előretörés. Figyelembe kell venni, hogy Vovcsanszk gyakorlatilag romokban hever, és az oroszok megpróbálnak a város romjain hadállást felvenni

– mondta Trehubov. Szavai szerint az ukrán erők a nehéz körülmények ellenére tartják állásaikat Vovcsanszk déli és nyugati részein. Hozzátette, hogy a harcok jellegét a drónok aktivitása határozza meg. Mindazonáltal az időjárás befolyásolja a drónok működését, „ami lehetőséget ad az ellenségnek olyan műveletekre, amelyek során kis csoportokban, észrevétlenül próbálnak behatolni az ukrán ellenőrzésű városrészekbe”.