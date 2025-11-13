Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

orosz-ukrán háborúKupjanszkfront

Kritikus helyzet Kupjanszknál: ukrán összeomlás lehet a vége

Kupjanszk térségében az ukrán erők az Oszkol folyó vonalába hátrálnak vissza – derül ki a „Nyugat” csoport egyik tisztjének jelentéséből. A küzdelem továbbra is a város nyugati részén, a Prioszkolnaja utca környékén és a folyó menti erdősávban zajlik, miközben az orosz fél szerint az ukrán egységek kritikus helyzetbe kerültek, és mozgásterük folyamatosan szűkül.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 11:20
Folytatódik az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán fegyveres erők az Oszkol folyó mentén vonulnak vissza Kupjanszknál – közölte a „Nyugat” csoport egyik tisztje. 

Orosz–ukrán háború (Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU)
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Megállás nélkül dolgozunk, a parancsoknak megfelelően, és figyelünk a katonáinkra. Az ellenség a folyó mentén visszavonul. Mi pedig teljesítjük a ránk bízott feladatot

– mondta a védelmi minisztérium által közzétett videóban. Hozzátette: a katonák a város nyugati részének megtisztításán dolgoznak. A harcok jelenleg a Prioszkolnaja utca környékén zajlanak, és a folyó menti erdősávban lévő ellenséges állásokat támadják – írja az Origo.

A századparancsnok szerint a csapatok akár húsz ukrán katonát is megöltek a falu nyugati részén – számolt be a Ria Novosztyi.

A kupjanszki harcok

Október végére a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyó átkelőjét, és bekerítette a várost, ahol mintegy ötezer ukrán katona állomásozik.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán erők egységei kritikus helyzetbe kerültek: állításuk szerint a megadásukon kívül nincs más esélyük a túlélésre.

A közlemény szerint eközben Volodimir Zelenszkij vagy megpróbálja eltitkolni a fronton kialakult valós helyzetet, vagy teljesen elszakadt a realitásoktól. Az orosz katonák a tájékoztatás alapján rendszeresen meghiúsítják az ukrán kísérleteket, amelyek a bekerített egységek felmentésére irányulnak.

Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orbán Balázs: Nem fogjuk engedni, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kössön ki

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu