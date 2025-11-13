Az ukrán fegyveres erők az Oszkol folyó mentén vonulnak vissza Kupjanszknál – közölte a „Nyugat” csoport egyik tisztje.
Kritikus helyzet Kupjanszknál: ukrán összeomlás lehet a vége
Kupjanszk térségében az ukrán erők az Oszkol folyó vonalába hátrálnak vissza – derül ki a „Nyugat” csoport egyik tisztjének jelentéséből. A küzdelem továbbra is a város nyugati részén, a Prioszkolnaja utca környékén és a folyó menti erdősávban zajlik, miközben az orosz fél szerint az ukrán egységek kritikus helyzetbe kerültek, és mozgásterük folyamatosan szűkül.
Megállás nélkül dolgozunk, a parancsoknak megfelelően, és figyelünk a katonáinkra. Az ellenség a folyó mentén visszavonul. Mi pedig teljesítjük a ránk bízott feladatot
– mondta a védelmi minisztérium által közzétett videóban. Hozzátette: a katonák a város nyugati részének megtisztításán dolgoznak. A harcok jelenleg a Prioszkolnaja utca környékén zajlanak, és a folyó menti erdősávban lévő ellenséges állásokat támadják – írja az Origo.
A századparancsnok szerint a csapatok akár húsz ukrán katonát is megöltek a falu nyugati részén – számolt be a Ria Novosztyi.
A kupjanszki harcok
Október végére a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyó átkelőjét, és bekerítette a várost, ahol mintegy ötezer ukrán katona állomásozik.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán erők egységei kritikus helyzetbe kerültek: állításuk szerint a megadásukon kívül nincs más esélyük a túlélésre.
A közlemény szerint eközben Volodimir Zelenszkij vagy megpróbálja eltitkolni a fronton kialakult valós helyzetet, vagy teljesen elszakadt a realitásoktól. Az orosz katonák a tájékoztatás alapján rendszeresen meghiúsítják az ukrán kísérleteket, amelyek a bekerített egységek felmentésére irányulnak.
Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
