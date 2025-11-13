Kritikus helyzet Kupjanszknál: ukrán összeomlás lehet a vége

Megállás nélkül dolgozunk, a parancsoknak megfelelően, és figyelünk a katonáinkra. Az ellenség a folyó mentén visszavonul. Mi pedig teljesítjük a ránk bízott feladatot

– mondta a védelmi minisztérium által közzétett videóban. Hozzátette: a katonák a város nyugati részének megtisztításán dolgoznak. A harcok jelenleg a Prioszkolnaja utca környékén zajlanak, és a folyó menti erdősávban lévő ellenséges állásokat támadják – írja az Origo.

A századparancsnok szerint a csapatok akár húsz ukrán katonát is megöltek a falu nyugati részén – számolt be a Ria Novosztyi.