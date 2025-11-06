orosz-ukrán háborúKupjanszkPokrovszk

Nagy bajban az ukránok, hatalmas vérfürdő vár Zelenszkij katonáira

Súlyos válságba kerültek az ukrán csapatok Kupjanszk és Pokrovszk környékén: az orosz előrenyomulás következtében több ezer katona került katlanba, és a minisztérium szerint gyakorlatilag egyetlen esélyük maradt az életben maradásra – az önkéntes megadás. A tárca úgy véli, a kijevi vezetés elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és szándékosan elhallgatja a front helyzetének súlyosságát.

2025. 11. 06. 7:47
Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére Forrás: AFP
A kupjanszki és a pokrovszki térségben bekerített ukrán katonák helyzete kritikus. A Védelmi Minisztérium szerint a fogságba esésen kívül gyakorlatilag nincs esélyük a megmenekülésre – írja az Origo. A RIA Novosztyi pedig arról számolt be, hogy az oroszok Kupjanszkot a következő héten ellenőrzésük alá vonják.

A Védelmi Minisztérium szerint az ukrán vezetés elvesztette kapcsolatát a valósággal, és eltitkolja a fronton kialakult kilátástalan helyzetet (Fotó: MTI)
Ma az ukrán fegyveres erők Kupjanszk és Pokrovszk térségében rekedt egységeinek helyzete gyorsan romlik: a folyamatos támadások és az orosz előrenyomulás miatt súlyos veszteségeket szenvednek, és nincs más esélyük a túlélésre, mint az önkéntes megadás

 – közölte a minisztérium.

Reagáltak Volodimir Zelenszkij azon kijelentésére is, miszerint Kupjanszkot hatvan orosztól szabadították meg. A minisztérium két elméletet is megfogalmazott a kijelentés indítékairól – írja a RIA Novosztyi.

A kijevi rezsim feje teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és Szirszkij hamis jelentéseit hallgatva egyáltalán nincs tisztában a helyszíni hadműveleti helyzettel

 – áll az egyik értékelésben.

A minisztérium hozzátette, hogy Zelenszkij tisztában van a helyzet kilátástalanságával, ám ezt eddig eltitkolta mind a nyilvánosság, mind a nyugati támogatók elől.

Az ukrán erők bekerítése

Egy nappal korábban az orosz Védelmi Minisztérium közölte, hogy csapataik tovább erősítik Kupjanszk bekerítését; a blokádot északkelet felől, Petrovpavlivka térségében is szorosabbra húzzák. Október 26-án Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyón átvezető átkelőt, és teljesen körbezárta Kupjanszkot, ahol mintegy ötezer ukrán katona tartózkodik. Ezzel párhuzamosan a „Központ” csoport befejezte az ukrán erők bekerítését Pokrovszk és Dimitrov környékén. A kitörési kísérletek kudarcot vallottak, az orosz fél pedig megadásra szólította fel az ukrán csapatokat.

A múlt héten Putyin utasította a Védelmi Minisztériumot, hogy biztosítsa a külföldi sajtó bejutását Pokrovszk, Dimitrov és Kupjanszk térségébe, az ukrán erők által elzárt övezetekbe; ukrán újságírók jelenlétét is üdvözlik.

 

A parancsnokság készen áll arra, hogy szükség esetén öt-hat órára felfüggessze a harcokat ezen a területen, és akadálytalan be- és kilépést biztosítson a bekerített egységek számára.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Horváth József: Egy atomháború felmérhetetlen pusztítást hozna a kontinensre

