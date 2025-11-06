A kupjanszki és a pokrovszki térségben bekerített ukrán katonák helyzete kritikus. A Védelmi Minisztérium szerint a fogságba esésen kívül gyakorlatilag nincs esélyük a megmenekülésre – írja az Origo. A RIA Novosztyi pedig arról számolt be, hogy az oroszok Kupjanszkot a következő héten ellenőrzésük alá vonják.
Nagy bajban az ukránok, hatalmas vérfürdő vár Zelenszkij katonáira
Súlyos válságba kerültek az ukrán csapatok Kupjanszk és Pokrovszk környékén: az orosz előrenyomulás következtében több ezer katona került katlanba, és a minisztérium szerint gyakorlatilag egyetlen esélyük maradt az életben maradásra – az önkéntes megadás. A tárca úgy véli, a kijevi vezetés elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és szándékosan elhallgatja a front helyzetének súlyosságát.
Ma az ukrán fegyveres erők Kupjanszk és Pokrovszk térségében rekedt egységeinek helyzete gyorsan romlik: a folyamatos támadások és az orosz előrenyomulás miatt súlyos veszteségeket szenvednek, és nincs más esélyük a túlélésre, mint az önkéntes megadás
– közölte a minisztérium.
Reagáltak Volodimir Zelenszkij azon kijelentésére is, miszerint Kupjanszkot hatvan orosztól szabadították meg. A minisztérium két elméletet is megfogalmazott a kijelentés indítékairól – írja a RIA Novosztyi.
A kijevi rezsim feje teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és Szirszkij hamis jelentéseit hallgatva egyáltalán nincs tisztában a helyszíni hadműveleti helyzettel
– áll az egyik értékelésben.
A minisztérium hozzátette, hogy Zelenszkij tisztában van a helyzet kilátástalanságával, ám ezt eddig eltitkolta mind a nyilvánosság, mind a nyugati támogatók elől.
Az ukrán erők bekerítése
Egy nappal korábban az orosz Védelmi Minisztérium közölte, hogy csapataik tovább erősítik Kupjanszk bekerítését; a blokádot északkelet felől, Petrovpavlivka térségében is szorosabbra húzzák. Október 26-án Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyón átvezető átkelőt, és teljesen körbezárta Kupjanszkot, ahol mintegy ötezer ukrán katona tartózkodik. Ezzel párhuzamosan a „Központ” csoport befejezte az ukrán erők bekerítését Pokrovszk és Dimitrov környékén. A kitörési kísérletek kudarcot vallottak, az orosz fél pedig megadásra szólította fel az ukrán csapatokat.
A múlt héten Putyin utasította a Védelmi Minisztériumot, hogy biztosítsa a külföldi sajtó bejutását Pokrovszk, Dimitrov és Kupjanszk térségébe, az ukrán erők által elzárt övezetekbe; ukrán újságírók jelenlétét is üdvözlik.
A parancsnokság készen áll arra, hogy szükség esetén öt-hat órára felfüggessze a harcokat ezen a területen, és akadálytalan be- és kilépést biztosítson a bekerített egységek számára.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
