Ma az ukrán fegyveres erők Kupjanszk és Pokrovszk térségében rekedt egységeinek helyzete gyorsan romlik: a folyamatos támadások és az orosz előrenyomulás miatt súlyos veszteségeket szenvednek, és nincs más esélyük a túlélésre, mint az önkéntes megadás

– közölte a minisztérium.

КартографЗСУ

Покровськ, ситуація станом на 05.11.25.

В районі Динасу, прямо на трасі до Мирнограду 3 окупанта взяли 1 нашого в полон.

рф контролюють 19,8км² міста. СОУ 4,6км²

Таким чином можна сказати, що 84% міста знаходиться під кацапами або у сірій зоні.

(+4% з 03.11.25). pic.twitter.com/rsGUa3B1yS — Андрій Вішес (@Andriiko1) November 5, 2025

Reagáltak Volodimir Zelenszkij azon kijelentésére is, miszerint Kupjanszkot hatvan orosztól szabadították meg. A minisztérium két elméletet is megfogalmazott a kijelentés indítékairól – írja a RIA Novosztyi.

A kijevi rezsim feje teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és Szirszkij hamis jelentéseit hallgatva egyáltalán nincs tisztában a helyszíni hadműveleti helyzettel

– áll az egyik értékelésben.

A minisztérium hozzátette, hogy Zelenszkij tisztában van a helyzet kilátástalanságával, ám ezt eddig eltitkolta mind a nyilvánosság, mind a nyugati támogatók elől.