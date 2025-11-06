Kijevukrajnai háborúKupjanszkPokrovszkKrasznoarmejszkOszkolhadseregDmitrij Peszkovorosz-ukrán háború

Kijev eltitkolja a bekerített csapatok katasztrofális helyzetét

A Kreml szerint Kijev eltitkolja a bekerített ukrán csapatok súlyos helyzetét, és nem engedi be a médiát a konfliktuszónákba. Dmitirij Peszkov sajtótitkár szerint a nyugati újságírók érdeklődnek a bejutás iránt, ám az ukrán rezsim elutasította az ajánlatot. A védelmi minisztérium kritikusnak minősítette a Kupjanszk és Krasznoarmejszk környéki egységek helyzetét, miközben az orosz parancsnokság a megadásra szólította fel az ukrán katonákat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 11:48
Forrás: AFP
Kijev megtagadta, hogy újságírókat küldjenek az ukrán fegyveres erők által körülvett területekre, mert van mit rejtegetnie – nyilatkozta Dmitirij Peszkov, az elnök sajtótitkára a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Dmitirij Peszkov sajtótitkár szerint a nyugati újságírók érdeklődnek a bejutás iránt, ám a kijevi rezsim elutasította az ajánlatot
Dmitirij Peszkov sajtótitkár szerint a nyugati újságírók érdeklődnek a bejutás iránt, ám a kijevi rezsim elutasította az ajánlatot (Fotó: AFP)

Mit rejtegetnek Kijevben? Rejtegetik csapataik katasztrofális helyzetét a kijelölt területeken

– mondta Peszkov. Szerinte a média képviselőinek odautazása jelenleg lehetetlen, mivel a kijevi rezsim elutasította, hogy belépjenek a területre. Ugyanakkor a Kreml szerint nagy az érdeklődés a nyugati újságírók részéről. 

Tudjuk, hogy sok nyugati újságíró szeretne odautazni. Nem tudok azonban olyan ukrán újságírókról, akik jelezték volna, hogy oda akarnak utazni

– tette hozzá.

A védelmi minisztérium szerdán kritikusnak minősítette az ukrán egységek helyzetét Kupjanszk és Krasznoarmejszk környékén. A bekerített katonáknak nincs esélyük a menekülésre, kivéve a fogságba esést. 

A minisztérium feltételezése szerint Zelenszkij vagy megpróbálja elhallgatni a valódi helyzetet, kijelentéseket téve ezeknek a területeknek a „megtisztításáról”, vagy teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal.

A minisztérium előző nap közölte, hogy a kupjanszki térségben a katonák tovább szűkítik a bekerített területet, és a blokád szűkülése északkeletről, Petropavlovka község környékéről is folytatódik.

Infantrymen from the 13th Khartiia Brigade of Ukraine's National Guard walk along a dirt road during a loaded march held as part of a drill in Ukraine on October 11, 2025. (Photo by Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto via AFP)
Az orosz fél az ukrán katonákat megadásra szólítja fel (Fotó: AFP)

Kijev eltitkolja a bekerített csapatok katasztrofális helyzetét

Október 26-án Valerij Geraszimov, a vezérkar főnöke jelentette Vlagyimir Putyinnak, hogy a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyón átvezető átkelőhelyet, és bekerítette Kupjanszkot, ahol körülbelül ötezer ukrán katona tartózkodik. Eközben az orosz erők befejezték az ukrán fegyveres erők bekerítését Krasznoarmejszk és Mirnohrad (Dimitrov) környékén. 

A menekülési kísérleteket megakadályozzák, az orosz fél az ukrán katonákat megadásra szólítja fel.

Kupjanszk az ukrán hadsereg egyik legfontosabb védelmi városa a Harkivi régió keleti részén. Az Oszkol folyó partján fekszik, amely kettészelve természetes védelmi vonalat és akadályt képez, amelyen a frontvonal halad. A város felszabadítása lehetőséget ad az Oszkol folyón való átkelésére, és elősegítheti a Harkivi régióban nyugat felé történő előrenyomulást. Krasznoarmejszk és Mirnohrad (Dimitrov) egy városi agglomerációt alkotnak. Ez a legfontosabb közlekedési csomópont a Donbász régióban: itt haladt át a Csasziv Jarba tartó utánpótlás és erősítés jelentős része Konsztantyinovka felől. Kulcsszerepet játszott Szelidovo lőszerellátásában is.

A múlt héten Putyin utasította a védelmi minisztériumot, hogy biztosítsa a külföldi média képviselőinek az utat az ukrán csapatok által blokád alá vont területekre. Ezeket a területeket ukrán újságírók is meglátogathatják. A parancsnokság szükség esetén hajlandó öt-hat órára felfüggeszteni a harci műveleteket ezeken a területeken, biztosítva a csoportok akadálytalan be- és kijutását.

Borítókép: Ukrán katonák a fronton (Fotó: AFP)

