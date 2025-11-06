Kijev megtagadta, hogy újságírókat küldjenek az ukrán fegyveres erők által körülvett területekre, mert van mit rejtegetnie – nyilatkozta Dmitirij Peszkov, az elnök sajtótitkára a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Dmitirij Peszkov sajtótitkár szerint a nyugati újságírók érdeklődnek a bejutás iránt, ám a kijevi rezsim elutasította az ajánlatot (Fotó: AFP)

Mit rejtegetnek Kijevben? Rejtegetik csapataik katasztrofális helyzetét a kijelölt területeken

– mondta Peszkov. Szerinte a média képviselőinek odautazása jelenleg lehetetlen, mivel a kijevi rezsim elutasította, hogy belépjenek a területre. Ugyanakkor a Kreml szerint nagy az érdeklődés a nyugati újságírók részéről.

Tudjuk, hogy sok nyugati újságíró szeretne odautazni. Nem tudok azonban olyan ukrán újságírókról, akik jelezték volna, hogy oda akarnak utazni

– tette hozzá.

A védelmi minisztérium szerdán kritikusnak minősítette az ukrán egységek helyzetét Kupjanszk és Krasznoarmejszk környékén. A bekerített katonáknak nincs esélyük a menekülésre, kivéve a fogságba esést.

A minisztérium feltételezése szerint Zelenszkij vagy megpróbálja elhallgatni a valódi helyzetet, kijelentéseket téve ezeknek a területeknek a „megtisztításáról”, vagy teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal.

A minisztérium előző nap közölte, hogy a kupjanszki térségben a katonák tovább szűkítik a bekerített területet, és a blokád szűkülése északkeletről, Petropavlovka község környékéről is folytatódik.