Pánik Kupjanszkban: az ukrán katonák sorra adják fel a harcot

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a Kupjanszk környékén bekerített ukrán katonák a kilátástalan helyzet miatt sorra adják meg magukat. A foglyul ejtett katonák elmondása szerint az élelemhiány és a kimerültség kényszerítette őket erre a lépésre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 9:41
A Kupjanszk környékén bekerített ukrán katonák a kilátástalan helyzet miatt sorra adják meg magukat
A tárca közlése szerint a „Nyugat” haderőcsoport egységei a Harkivi régió Kupjanszk környékén körbezárt ukrán alakulatok ellen folytatják a műveleteket. A védelmi minisztérium szerint az ukrán katonák folyamatosan adják meg magukat, mivel nem látnak lehetőséget a kitörésre – írja a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

Kupjanszk környékén bekerített ukrán katonák a kilátástalan helyzet miatt sorra adják meg magukat
A Kupjanszk környékén bekerített ukrán katonák a kilátástalan helyzet miatt sorra adják meg magukat

Kilátástalan az ukrán katonák helyzete

Az egyik fogoly, a 14. különálló gépesített dandár katonája, Roman Krutko arról számolt be, hogy társai és ő saját túlélési esélyeik érdekében döntöttek a megadás mellett. 

Krutko szerint az ukrán alakulatok hosszú ideje nélkülöztek ellátmányt és kimerült állapotban voltak.

Krutko vallomása szerint az ő feladata Kupjanszkban egy ház védelme volt, de ezt a pontot csak néhány napig tudták tartani. 

De hogyan tudnám megvédeni, ha még lőni sem tudok… Nem vagyok katona, nincs hozzá gyakorlatom

– mondta.

A foglyok végül az orosz katonák által ledobott szórólap segítségével, fegyvertelenül, fehér zászlóval jelezve adták meg magukat. Október 26-án Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette az elnöknek, hogy a „Nyugat” haderőcsoport elfoglalta az Oszkol folyón átkelőhelyet, és bekerítette Kupjanszkot, ahol körülbelül ötezer ukrán katona tartózkodik.

Borítókép: Ukrán katonák a fronton (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

