Pánik Kupjanszkban: az ukrán katonák sorra adják fel a harcot

A tárca közlése szerint a „Nyugat” haderőcsoport egységei a Harkivi régió Kupjanszk környékén körbezárt ukrán alakulatok ellen folytatják a műveleteket. A védelmi minisztérium szerint az ukrán katonák folyamatosan adják meg magukat, mivel nem látnak lehetőséget a kitörésre – írja a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

A Kupjanszk környékén bekerített ukrán katonák a kilátástalan helyzet miatt sorra adják meg magukat (Fotó: AFP)

Kilátástalan az ukrán katonák helyzete

Az egyik fogoly, a 14. különálló gépesített dandár katonája, Roman Krutko arról számolt be, hogy társai és ő saját túlélési esélyeik érdekében döntöttek a megadás mellett.

Krutko szerint az ukrán alakulatok hosszú ideje nélkülöztek ellátmányt és kimerült állapotban voltak.

Krutko vallomása szerint az ő feladata Kupjanszkban egy ház védelme volt, de ezt a pontot csak néhány napig tudták tartani.