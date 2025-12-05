Andrij Jermak – alias Ali Baba – neve továbbra is szerepel az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) hivatalos oldalán – ezt Ruszlan Stefancsuk, a Rada elnöke is megerősítette. A parlament szerdai kezdeményezése, amely Jermak hivatalos visszahívását célozta, sikertelen volt: mindössze 74 képviselő szavazott mellette. Emellett továbbra is tagja a legfőbb főparancsnoki törzsnek, amelyet Volodimir Zelenszkij 2022. február 24-én, a háború kezdetén hozott létre. Azóta nem született elnöki rendelet a testület átalakításáról, így Jermak pozíciója hivatalosan nem változott – számolt be az Origo.
Ali Baba továbbra is hatalmon van Ukrajnában
Bár Andrij Jermak már nem áll az Elnöki Hivatal élén, továbbra is több meghatározó tisztséget visz az ukrán államigazgatásban, köztük a nemzetbiztonsági területeken is. A ZN.UA összesítése szerint legalább tíz olyan pozíciót tölt be jelenleg is, amelyekben változatlanul aktív.
A volt hivatalvezető több tanácsadó és konzultatív szervben is aktív maradt. Ezek közé tartozik:
- a Nemzeti Befektetési Tanács (tag),
- a Vállalkozástámogatási Tanács (elnök),
- a Nemzeti Korrupcióellenes Politikai Tanács (elnökhelyettes).
Jermak emellett vezető vagy társelnöki szerepet tölt be olyan nemzetközi munkacsoportokban, amelyek Ukrajna külpolitikai döntéseiben meghatározóak:
- a Humanitárius és Szociális Ügyek Koordinációs Központjának vezetője,
- a Jermak–McFaul szakértői csoport társelnöke, amely az Oroszország elleni szankciós javaslatokon dolgozik,
- a Jermak–Rasmussen tanácsadó csoport társelnöke, amely Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit készíti elő.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Ezen felül Jermak irányítja az Állami Díjak és Heraldika Bizottságát, és tag az elnök alá tartozó helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának elnökségében is.
Korábban Zelenszkij Jermakot bízta meg az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások vezetésével.
A ZN.UA értesülései szerint miután azonban a korrupcióellenes hatóságok vezetői jelezték: folyamatban vannak azok a vizsgálatok, amelyek alapján vádemelésre is sor kerülhet Jermakkal szemben, Jermak lemondott. Lemondását követően a tárgyalócsoport irányítását a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov vette át, akit állítólag szintén figyelmeztettek egy Zelenszkijt érintő lehetséges eljárásra.
További Külföld híreink
Az Elnöki Hivatal új vezetőjéről továbbra sincs döntés. A lehetséges jelöltek között szerepel Mihajlo Fjodorov, Julija Szviridenko, Kirilo Budanov, Pavlo Palisa és Gyenyisz Smihal, ugyanakkor Zelenszkij közölte: a végleges döntés még nem született meg.
Borítókép: Andrij Jermak (Forrás: Telegram)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin Indiával épít óriási szövetséget
Milliárdos együttműködés készül.
Szijjártó Péter: Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata
Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is megállapította.
Macron, Merz és Stubb is retteg Trump tervétől
Stubb „kétfelé játszó” amerikai tárgyalókról beszélt, reagált Moszkva.
Elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt a német parlament
A rendelet értelmében január 1-jétől a fiatal férfiaknak kötelező orvosi vizsgálaton részt venniük, és regisztráltatniuk magukat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin Indiával épít óriási szövetséget
Milliárdos együttműködés készül.
Szijjártó Péter: Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata
Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is megállapította.
Macron, Merz és Stubb is retteg Trump tervétől
Stubb „kétfelé játszó” amerikai tárgyalókról beszélt, reagált Moszkva.
Elfogadta a katonai szolgálatról szóló törvényt a német parlament
A rendelet értelmében január 1-jétől a fiatal férfiaknak kötelező orvosi vizsgálaton részt venniük, és regisztráltatniuk magukat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!