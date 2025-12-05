Ali Baba továbbra is hatalmon van Ukrajnában

A volt hivatalvezető több tanácsadó és konzultatív szervben is aktív maradt. Ezek közé tartozik:

a Nemzeti Befektetési Tanács (tag),

a Vállalkozástámogatási Tanács (elnök),

a Nemzeti Korrupcióellenes Politikai Tanács (elnökhelyettes).

Jermak emellett vezető vagy társelnöki szerepet tölt be olyan nemzetközi munkacsoportokban, amelyek Ukrajna külpolitikai döntéseiben meghatározóak: