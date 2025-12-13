48 órás munkahetet sürget Németország, hogy jobban tudjon készülni a háborúra

a Bundeswehr megerősítése nem csupán arról szól, hogy „több pénz” álljon rendelkezésre. A katonákat az új eszközök használatára is ki kell képezni, és ebben kulcsszerepet játszik az „időtényező”. A hadiiparban is elképzelhetőnek tartja a 48 órás munkahét bevezetését.