Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Németországvédelemháború

48 órás munkahetet sürget Németország, hogy jobban tudjon készülni a háborúra

A Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke, Wolf-Jürgen Stahl a sorkötelezettség bevezetése mellett a munkaidő meghosszabbítását is szükségesnek tartja. Bizonyos területeken szerinte indokolt lenne a heti 48 órás munkahét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 12:06
Sorkatonaság – illusztráció Forrás: AFP
A Focus magazin „Machtmenschen” című podcastjában a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a védelmi képességek javítását sürgette. Úgy véli, Németországnak biztosítania kell, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védekezési készenlét fennmaradjon. Megítélése szerint ez pusztán önkéntességre alapozva nem valósítható meg.

Németország a sorkötelezettség bevezetése mellett a munkaidő meghosszabbítását is szükségesnek tartja (Fotó: CARSTEN KOALL / DPA)
Stahl hangsúlyozta: alapvetően a Bundeswehrt védelmi szempontból működőképesnek tartja, ugyanakkor ezt a képességet sürgősen „javítani” kell. Ezzel összefüggésben a vezérőrnagy amellett érvelt, hogy egyes társadalmi területeken ismét be kellene vezetni a heti 48 órás munkarendet – írja a Welt.

Hozzátette: 

a Bundeswehr megerősítése nem csupán arról szól, hogy „több pénz” álljon rendelkezésre. A katonákat az új eszközök használatára is ki kell képezni, és ebben kulcsszerepet játszik az „időtényező”. A hadiiparban is elképzelhetőnek tartja a 48 órás munkahét bevezetését.

„Többet kell tennünk. Ez pedig azt jelenti, hogy feltételek nélkül több időt kell fordítanunk a biztonságunkra. Felkészültebben és gyorsabban kell bevethetővé válnunk” – fogalmazott Stahl.

A vezérőrnagy szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan mértékben fegyverzi fel országát, amely már túlmutat azon, ami az ukrajnai háborúhoz szükséges.

Célja Európa meggyengítése, és ezt a célt már jelenleg is „hibrid támadásokkal” igyekszik elérni.

Borítókép: Sorkatonaság – illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

