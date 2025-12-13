A Focus magazin „Machtmenschen” című podcastjában a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a védelmi képességek javítását sürgette. Úgy véli, Németországnak biztosítania kell, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védekezési készenlét fennmaradjon. Megítélése szerint ez pusztán önkéntességre alapozva nem valósítható meg.
48 órás munkahetet sürget Németország, hogy jobban tudjon készülni a háborúra
A Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke, Wolf-Jürgen Stahl a sorkötelezettség bevezetése mellett a munkaidő meghosszabbítását is szükségesnek tartja. Bizonyos területeken szerinte indokolt lenne a heti 48 órás munkahét.
Stahl hangsúlyozta: alapvetően a Bundeswehrt védelmi szempontból működőképesnek tartja, ugyanakkor ezt a képességet sürgősen „javítani” kell. Ezzel összefüggésben a vezérőrnagy amellett érvelt, hogy egyes társadalmi területeken ismét be kellene vezetni a heti 48 órás munkarendet – írja a Welt.
Hozzátette:
a Bundeswehr megerősítése nem csupán arról szól, hogy „több pénz” álljon rendelkezésre. A katonákat az új eszközök használatára is ki kell képezni, és ebben kulcsszerepet játszik az „időtényező”. A hadiiparban is elképzelhetőnek tartja a 48 órás munkahét bevezetését.
„Többet kell tennünk. Ez pedig azt jelenti, hogy feltételek nélkül több időt kell fordítanunk a biztonságunkra. Felkészültebben és gyorsabban kell bevethetővé válnunk” – fogalmazott Stahl.
A vezérőrnagy szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan mértékben fegyverzi fel országát, amely már túlmutat azon, ami az ukrajnai háborúhoz szükséges.
Célja Európa meggyengítése, és ezt a célt már jelenleg is „hibrid támadásokkal” igyekszik elérni.
Borítókép: Sorkatonaság – illusztráció (Fotó: AFP)
Háborús készülődés Európában: Észtország megemeli a szolgálati időt

Lázban ég egész Európa.
Lázban ég egész Európa.
Brüsszelbe utazik Trump embere, sarokba szorítja Zelenszkijt

Nagy tárgyalás lesz.
Nagy tárgyalás lesz.
Lengyelország nem vár: közös hitelből finanszíroznák az európai fegyverkezést
A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.
Ukrajna drónokkal támadott: óriási tűz és robbanások Oroszország belsejében

Az orosz válasz nem marad el.
Az orosz válasz nem marad el.
