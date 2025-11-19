Berlin szerint Moszkva a Balti-tenger térségében napról napra próbára teszi a NATO felkészültségét. A német tárcavezető nem kertelt: a megrongált tenger alatti kábelek, a rendszeres légtérsértések, a dróntevékenység szerinte már nem „véletlenek”.
Németország háborúra készül Oroszország ellen
Németországban egyre nyilvánvalóbb: Berlin hadigépezetet épít, és a sorkatonaság újbóli bevezetése már a háborús logika mentén zajlik. A berlini biztonsági konferencián Boris Pistorius védelmi miniszter olyan figyelmeztetést fogalmazott meg, amely rég nem hallott hangon szólalt meg Európában: szerinte a kontinensnek készülnie kell egy Oroszországgal való fegyveres konfliktusra.
Ez stratégia. Ezek az előjelek
– jelentette ki. Berlinben pedig úgy értelmezik: ezekre csak egyetlen válasz adható – fegyveres felkészülés.
A német fiatalok már egy esetleges háború árnyékában nőnek fel
A berlini kormány az elmúlt hónapokban villámgyors tempóban nyúlt a hadsereg újjászervezéséhez, és a nagykoalíció pártjai megállapodtak a sorkötelezettség „új típusú” visszavezetéséről. A törvény 2026-tól kötelező orvosi és alkalmassági vizsgálatra kötelez minden 18. életévét betöltött férfit, és lehetőséget teremt arra, hogy válsághelyzet esetén akár sorsolással jelöljék ki a behívandókat.
A német vezetés hivatalos indoklása szerint ez „védelmi szükségszerűség”, valójában azonban egyre több szakértő mondja ki:
Berlin hadsereget akar a keleti frontra.
Pistorius korábban már világossá tette: Németország nem engedheti meg magának, hogy ne tudja, válsághelyzetben hány bevethető fiatalra számíthat. A cél: a Bundeswehr létszámának 80 ezer fővel történő növelése – zömmel fiatal sorkatonákkal.
További Külföld híreink
A NATO vezetői is háborús logikát sürgetnek
Ingo Gerhartz NATO-tábornok nyíltan bírálta Németország felkészületlenségét, sőt szerinte Oroszország egyenesen „elégedetten figyeli” Berlin tétovaságát.
Kijelentette: „Újra kell gondolnunk az elrettentésről alkotott felfogásunkat.”
A NATO-felfogás szerint tehát az elrettentés már nemcsak a hagyományos támadások kivédését jelenti, hanem azt is, hogy Európa bármely pillanatban készen álljon a katonai válaszra – akár a frontvonalon.
Háborús pszichózis: európai anyák küldhetik fiaikat a frontra
A törvény előkészítése körül már most erős a társadalmi feszültség. A német fiatalok tiltakoznak, és egyre többen mondják ki:
Megkérdezték, akarunk-e meghalni? Senkinek nincs hozzá kedve.
A német állami médiában, így a ZDF gyerekműsoraiban is megjelent a kötelező szolgálat témája, sokak szerint manipulatív formában – mintha már a legkisebbeket is a háborús gondolkodás felé terelnék.
A társadalom megosztott. Sokan úgy látják, a politikusok – ahelyett, hogy békét keresnének – egyre inkább belesodornák Németországot egy fegyveres összecsapásba, amelynek árát a civil lakosság, mindenekelőtt a fiatalok fizetnék meg.
A tények egy irányba mutatnak, Berlin háborús logikát követ:
- a német vezetés nyíltan beszél a háborús fenyegetésről,
- újraszervezik a hadsereget,
- sorkötelezettséget hoznak vissza,
- a NATO pedig „új elrettentési” stratégiáról beszél, közben a társadalmat – már a gyerekeket is – a katonai szolgálatra készítik elő.
További Külföld híreink
Borítókép: A német kormány a háborús logika mentén szervezi újra a sorkatonaság intézményét (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!