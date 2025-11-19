NémetországkészülOroszországNémetország sorkatonaságháborúsorkatonaság

Németország háborúra készül Oroszország ellen

Németországban egyre nyilvánvalóbb: Berlin hadigépezetet épít, és a sorkatonaság újbóli bevezetése már a háborús logika mentén zajlik. A berlini biztonsági konferencián Boris Pistorius védelmi miniszter olyan figyelmeztetést fogalmazott meg, amely rég nem hallott hangon szólalt meg Európában: szerinte a kontinensnek készülnie kell egy Oroszországgal való fegyveres konfliktusra.

Szabó István
2025. 11. 19. 19:19
A német kormány a háborús logika mentén szervezi újra a sorkatonaság intézményét Forrás: AFP
Berlin szerint Moszkva a Balti-tenger térségében napról napra próbára teszi a NATO felkészültségét. A német tárcavezető nem kertelt: a megrongált tenger alatti kábelek, a rendszeres légtérsértések, a dróntevékenység szerinte már nem „véletlenek”.

Németország
Boris Pistorius (SPD) német szövetségi védelmi miniszter beszédet mond a 2025-ös Berlini Biztonsági Konferencián (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Sebastian Gollnow)

Ez stratégia. Ezek az előjelek

– jelentette ki. Berlinben pedig úgy értelmezik: ezekre csak egyetlen válasz adható – fegyveres felkészülés.

A német fiatalok már egy esetleges háború árnyékában nőnek fel

A berlini kormány az elmúlt hónapokban villámgyors tempóban nyúlt a hadsereg újjászervezéséhez, és a nagykoalíció pártjai megállapodtak a sorkötelezettség „új típusú” visszavezetéséről. A törvény 2026-tól kötelező orvosi és alkalmassági vizsgálatra kötelez minden 18. életévét betöltött férfit, és lehetőséget teremt arra, hogy válsághelyzet esetén akár sorsolással jelöljék ki a behívandókat.

A német fiatalok számára a sorkatonaság rémisztő valósággá vált (Fotó: AFP)

A német vezetés hivatalos indoklása szerint ez „védelmi szükségszerűség”, valójában azonban egyre több szakértő mondja ki:

Berlin hadsereget akar a keleti frontra.

Pistorius korábban már világossá tette: Németország nem engedheti meg magának, hogy ne tudja, válsághelyzetben hány bevethető fiatalra számíthat. A cél: a Bundeswehr létszámának 80 ezer fővel történő növelése – zömmel fiatal sorkatonákkal.

A NATO vezetői is háborús logikát sürgetnek

Ingo Gerhartz NATO-tábornok nyíltan bírálta Németország felkészületlenségét, sőt szerinte Oroszország egyenesen „elégedetten figyeli” Berlin tétovaságát.

Kijelentette: „Újra kell gondolnunk az elrettentésről alkotott felfogásunkat.”

A NATO-felfogás szerint tehát az elrettentés már nemcsak a hagyományos támadások kivédését jelenti, hanem azt is, hogy Európa bármely pillanatban készen álljon a katonai válaszra – akár a frontvonalon.

Háborús pszichózis: európai anyák küldhetik fiaikat a frontra

A törvény előkészítése körül már most erős a társadalmi feszültség. A német fiatalok tiltakoznak, és egyre többen mondják ki:

Megkérdezték, akarunk-e meghalni? Senkinek nincs hozzá kedve.

A német állami médiában, így a ZDF gyerekműsoraiban is megjelent a kötelező szolgálat témája, sokak szerint manipulatív formában – mintha már a legkisebbeket is a háborús gondolkodás felé terelnék.

A társadalom megosztott. Sokan úgy látják, a politikusok – ahelyett, hogy békét keresnének – egyre inkább belesodornák Németországot egy fegyveres összecsapásba, amelynek árát a civil lakosság, mindenekelőtt a fiatalok fizetnék meg.

A tények egy irányba mutatnak, Berlin háborús logikát követ:

  • a német vezetés nyíltan beszél a háborús fenyegetésről,
  • újraszervezik a hadsereget, 
  • sorkötelezettséget hoznak vissza,
  • a NATO pedig „új elrettentési” stratégiáról beszél, közben a társadalmat – már a gyerekeket is – a katonai szolgálatra készítik elő.

Borítókép: A német kormány a háborús logika mentén szervezi újra a sorkatonaság intézményét (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

