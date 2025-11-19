Németország háborúra készül Oroszország ellen

Ez stratégia. Ezek az előjelek

– jelentette ki. Berlinben pedig úgy értelmezik: ezekre csak egyetlen válasz adható – fegyveres felkészülés.

A német fiatalok már egy esetleges háború árnyékában nőnek fel

A berlini kormány az elmúlt hónapokban villámgyors tempóban nyúlt a hadsereg újjászervezéséhez, és a nagykoalíció pártjai megállapodtak a sorkötelezettség „új típusú” visszavezetéséről. A törvény 2026-tól kötelező orvosi és alkalmassági vizsgálatra kötelez minden 18. életévét betöltött férfit, és lehetőséget teremt arra, hogy válsághelyzet esetén akár sorsolással jelöljék ki a behívandókat.

A német fiatalok számára a sorkatonaság rémisztő valósággá vált (Fotó: AFP)

A német vezetés hivatalos indoklása szerint ez „védelmi szükségszerűség”, valójában azonban egyre több szakértő mondja ki:

Berlin hadsereget akar a keleti frontra.

Pistorius korábban már világossá tette: Németország nem engedheti meg magának, hogy ne tudja, válsághelyzetben hány bevethető fiatalra számíthat. A cél: a Bundeswehr létszámának 80 ezer fővel történő növelése – zömmel fiatal sorkatonákkal.