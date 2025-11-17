Itt a német bejelentés a világháborúról

Boris Pistorius védelmi miniszter és a német katonai vezetés egymást erősítve hangsúlyozta, hogy Moszkva a hibákból tanult, haditechnikai fölénye pedig reális veszélyt jelent a NATO számára.

Carsten Breuer vezérkari főnök szerint Oroszország katonai kapacitásai továbbra is impozánsak, és a hibrid támadások, valamint a nyílt nukleáris fenyegetések együtt olyan kockázatot jelentenek, amelyre Európának sürgősen választ kell adnia. Alexander Sollfrank tábornok még sötétebb képet festett: szerinte nem kizárt, hogy már a következő években korlátozott orosz támadás érheti a NATO-területet, 2029-ig pedig a nagyszabású agresszió lehetőségét sem lehet kizárni. Világháborútól tartanak a németek.

Merz ultimátuma: Németország legyen Európa legerősebb hadserege

A konferencia legnagyobb visszhangot kiváltó pillanata Friedrich Merz kancellár videóüzenete volt. A CDU-s politikus kategorikusan kijelentette:

A Bundeswehrnek a lehető leggyorsabban Európa legerősebb hadseregévé kell válnia.

Merz egyenesen radikális mentalitásváltást követelt a tábornoki kartól, és élesen bírálta a lassú, bürokratikus katonai adminisztrációt. Szerinte a jelenlegi fenyegetésekre nem lehet a tegnap szabályaival reagálni. A hangnem sokakat meglepett – a kétszáz fős katonai elit szemmel láthatóan nem számított a kancellár kemény üzenetére.

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Soeder

Pistorius reformja több kérdést vet fel, mint amennyit megold

Bár Pistorius sikereket hangoztatott, a valóság jóval komorabb. A minisztérium új struktúrája – amely a hatékonyság növelését célozta – 262 külön szervezeti egységet hozott létre. A szakértők szerint ez inkább bonyolítja, mintsem gyorsítja a döntéshozatalt.

A vezérkari főnök ráadásul a szervezeti hierarchiában lefelé csúszott, miközben a miniszter körül politikai belső kör formálódik.

A kritikusok szerint ez éppen belharcokat és további lassulást eredményez.

Bundeswehr: késések, hibák, csúszások

Miközben a kancellár gyorsítana, a nagy beszerzési programok szinte kivétel nélkül válságban vannak: a hadsereg digitális kommunikációs rendszere nem működik megfelelően – laboratóriumi körülmények között is alig kezelhető. Emiatt a katonák kénytelenek visszatérni az elavult analóg rádiós megoldásokhoz.

A drónok elleni kulcsfegyvernek szánt rendszer nem felel meg a szerződéses követelményeknek, és jelentős késésben van.

A Német Haditengerészet jövőbeli zászlóshajójának szánt, tízmilliárd eurós projekt súlyos válságba került. A holland Damen gyár képtelen megtervezni a hajók digitális műveleti központját – ami a fregatt idegrendszere. A program átvétele a Lürssen hajógyárhoz évekkel tolhatja ki a rendszerbe állítást, jelentősen megdrágítva a projektet.