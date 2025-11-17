Itt a német bejelentés a világháborúról

BundeswehrMerzultimátumahadseregválságreform

A német haderő az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb válságával néz szembe. Miközben a Kreml az ukrajnai háború árnyékában is következetesen folytatja fegyverkezési programját és erejének növelését, Berlinben továbbra is komoly zavarok és késedelmek bénítják a honvédelmi fejlesztéseket. A Bundeswehr vezetése egy kétnapos tanácskozáson értékelte a kialakult helyzetet, ahol a kormányzat és a katonai felsővezetés példátlan nyomással szembesült. Egy tábornok szerint nem kizárt, hogy orosz támadás érheti a NATO-területet.

2025. 11. 17.
Merz elégedetlen a német haderővel Fotó: Tobias Schwarz
A berlini Bundeswehr-konferencia központi üzenete egyértelmű volt: Oroszország továbbra is Európa első számú biztonsági fenyegetése, írta az Origo.

Bundeswehr
Boris Pistorius (SPD) német védelmi miniszter. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Elisa Schu

Boris Pistorius védelmi miniszter és a német katonai vezetés egymást erősítve hangsúlyozta, hogy Moszkva a hibákból tanult, haditechnikai fölénye pedig reális veszélyt jelent a NATO számára.

Carsten Breuer vezérkari főnök szerint Oroszország katonai kapacitásai továbbra is impozánsak, és a hibrid támadások, valamint a nyílt nukleáris fenyegetések együtt olyan kockázatot jelentenek, amelyre Európának sürgősen választ kell adnia. Alexander Sollfrank tábornok még sötétebb képet festett: szerinte nem kizárt, hogy már a következő években korlátozott orosz támadás érheti a NATO-területet, 2029-ig pedig a nagyszabású agresszió lehetőségét sem lehet kizárni. Világháborútól tartanak a németek.

 

Merz ultimátuma: Németország legyen Európa legerősebb hadserege

A konferencia legnagyobb visszhangot kiváltó pillanata Friedrich Merz kancellár videóüzenete volt. A CDU-s politikus kategorikusan kijelentette:

A Bundeswehrnek a lehető leggyorsabban Európa legerősebb hadseregévé kell válnia.

Merz egyenesen radikális mentalitásváltást követelt a tábornoki kartól, és élesen bírálta a lassú, bürokratikus katonai adminisztrációt. Szerinte a jelenlegi fenyegetésekre nem lehet a tegnap szabályaival reagálni. A hangnem sokakat meglepett – a kétszáz fős katonai elit szemmel láthatóan nem számított a kancellár kemény üzenetére.

07 November 2025, Berlin: Carsten Breuer, Inspector General of the Bundeswehr, speaks at the Bundeswehr Conference 2025 under the motto "Strengthen operational readiness. Accelerate growth. Guarantee security", the strategic direction of the Bundeswehr will be discussed with Federal Minister of Defense Pistorius, among others. Photo: Christoph Soeder/dpa (Photo by Christoph Soeder / dpa Picture-Alliance via AFP)
Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Soeder

 

Pistorius reformja több kérdést vet fel, mint amennyit megold

Bár Pistorius sikereket hangoztatott, a valóság jóval komorabb. A minisztérium új struktúrája – amely a hatékonyság növelését célozta – 262 külön szervezeti egységet hozott létre. A szakértők szerint ez inkább bonyolítja, mintsem gyorsítja a döntéshozatalt.

A vezérkari főnök ráadásul a szervezeti hierarchiában lefelé csúszott, miközben a miniszter körül politikai belső kör formálódik. 

A kritikusok szerint ez éppen belharcokat és további lassulást eredményez.

 

Bundeswehr: késések, hibák, csúszások

Miközben a kancellár gyorsítana, a nagy beszerzési programok szinte kivétel nélkül válságban vannak: a hadsereg digitális kommunikációs rendszere nem működik megfelelően – laboratóriumi körülmények között is alig kezelhető. Emiatt a katonák kénytelenek visszatérni az elavult analóg rádiós megoldásokhoz.

A drónok elleni kulcsfegyvernek szánt rendszer nem felel meg a szerződéses követelményeknek, és jelentős késésben van. 

A Német Haditengerészet jövőbeli zászlóshajójának szánt, tízmilliárd eurós projekt súlyos válságba került. A holland Damen gyár képtelen megtervezni a hajók digitális műveleti központját – ami a fregatt idegrendszere. A program átvétele a Lürssen hajógyárhoz évekkel tolhatja ki a rendszerbe állítást, jelentősen megdrágítva a projektet.

PRODUCTION - 13 November 2025, North Rhine-Westphalia, Ahlen: Recruits during combat training as part of a media day for basic training in the Bundeswehr's Reconnaissance Battalion 7. Politicians from the CDU/CSU and SPD have agreed on a nationwide draft for the new military service. Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)
Újoncok harci kiképzésen a Bundeswehr 7. felderítő zászlóaljában. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Federico Gambarini

 

Merz álma egyelőre vágyálom

A jelenlegi helyzet alapján Merz törekvése – hogy a Bundeswehr rövid időn belül a kontinens vezető haderejévé váljon – inkább politikai kívánságnak tűnik, mint reális célkitűzésnek. Breuer vezérezredes záróértékelése szerint:

Hevesen recseg a német védelem szerkezete.

A Bundeswehr előtt hosszú út áll, és egyelőre sem a bürokrácia, sem a haditechnikai ipar nem képes lépést tartani a geopolitikai kihívásokkal.

 

Borítókép: Merz elégedetlen a német haderővel (Fotó: Tobias Schwarz)


 

