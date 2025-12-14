Németország fenntartja aggályait az orosz vagyon Ukrajnának történő átadása ügyében

A Wall Street Journal tavalyi cikke – melyet az Origo szemlézett – rámutatott, hogy Németország azért ellenzi hevesen az orosz állami vagyon Ukrajnának történő átadását, mert attól tart, hogy az EU lépése más országokat is bátoríthatna kártérítési igények előterjesztésére, például a gyarmatosítás vagy a rabszolgaság ügyében, és ez új nemzetközi vitákhoz vezethetne. A német kormány szerint a háború utáni kifizetések és az 1990-es újraegyesítési szerződés lezárta a jóvátételi kérdést, így bármilyen további követelés precedenst teremtene.
Németország fenntartja aggályait
Németország már tavaly is kemény ellenállást tanúsított az amerikai kezdeményezéssel szemben, amely a befagyasztott orosz állami vagyon – csaknem háromszázmilliárd dollár – egy részének Ukrajna javára történő felhasználását célozta.
Berlin attól tartott, hogy az elkobzás precedenst teremtene, és újabb, váratlan kártérítési igényekkel szembesíthetné Németországot.
