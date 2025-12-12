Döntöttek: Brüsszel átírta a szabályokat, tartósan befagyasztja az orosz állami vagyont

A döntés egy „gazdasági vészhelyzetekre” hivatkozó különleges mechanizmus alapján született, amely előírja, hogy az orosz eszközök csak akkor olvadnak fel, ha Moszkva befejezi a háborút Ukrajnában, és kártalanítja az országot. António Costa, az Európai Tanács elnöke diadaljelentésében úgy fogalmazott: az uniós vezetők októberi ígérete mára teljesült, az eszközök mindaddig zárolva maradnak, amíg Oroszország nem teljesíti az EU feltételeit. A bejelentést Brüsszel egy kulcsfontosságú fordulópontként tálalja. A cél nem kevesebb, mint hogy a jövő heti uniós csúcson már arról döntsenek: miként lehet a több tízmilliárd eurós, befagyasztott orosz jegybanki vagyonra hatalmas hitelt alapozni, amely a következő két évben fedezné Ukrajna pénzügyi és katonai szükségleteit. Costa szerint a következő mérföldkő a 2026–27-es évek ukrán finanszírozás bebiztosítása lesz.

Brüsszel a vétóval fenyegető tagállamok mozgásterét szűkíti (Fotó: AFP)

Brüsszel újra átírja a szabályokat

Brüsszel új mechanizmust vezetett be, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok egyhangú döntését megkerülve hosszabbítsák meg a szankciókat. A lépés lényege, hogy ha már korábban megszületett a konszenzus, a meghosszabbításhoz többé nem kell minden ország jóváhagyása. Ezzel az uniós vezetés a vétóval fenyegető tagállamok mozgásterét szűkíti, írja az AP.