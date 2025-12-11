Brüsszelből már megint Magyarországot támadják, mert itt jót akarnak a magyaroknak

„Brüsszelben megtalálták, hol van probléma a jogállammal. Persze hogy Magyarországon. Brüsszel indítja a kötelezettségszegési eljárást , rögtön többet is” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is elmondta, hogy ezúttal mi nem tetszett a brüsszeli elitnek.

Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

„Hogy miért? Kapaszkodj!” – vezette fel Menczer Tamás, majd elmondta az okot: mert a kormány árréscsökkentéssel védi a magyar embereket az indokolatlan áremelésektől.

Persze hogy Brüsszel a multik oldalára állt. Szerintük nagy baj van a sajtószabadsággal is, meg jön a többi szokásos, ismert marhaság

– tette hozzá.

Az a Brüsszel támad minket, amely nyakig áll a korrupcióban

– emlékeztetett a kommunikációs igazgató többek között arra a legutóbbi esetre, amikor a rendőrök elvittek egy igazságügyi biztost, egy alelnököt, egy főigazgatót. „Ki tudja, hol, kinél lesz ennek vége” – tette hozzá.

Az a Brüsszel támad minket, amely szerint Ukrajna példaértékű jogállam – jelezte. Majd rámutatott, hogy a brüsszeli vezetés szerint:

Ukrajnában az „aranybudi” rendben van.

Ukrajnában a háborús maffia rendben van.

Ukrajnában az, hogy Zelenszkij régi barátja, az „aranybudi” tulajdonosa, Timur Mindics elmenekült a vizsgálat elől, rendben van.

Ukrajnában az, hogy Zelenszkij jobbkeze, Andrij Jermak Ali baba fedőnéven irányította a háborús maffiát, rendben van.

Ukrajnában az ellopott pénz nagyságrendjét 100 millió és 100 milliárd dollár közé teszik, de ez is rendben van.

Ukrajna a világ legkorruptabb országa, de Brüsszelnek ez is rendben van.

Ukrajnában bebörtönöznek, és nem engednek külföldre ellenzéki képviselőket, de ez rendben van.

Ukrajnában cenzúráznak és bezárnak ellenzéki médiumokat, de Brüsszelnek ezzel sincs gondja.

De Magyarországon az árréscsökkentés, na az probléma számukra

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Hozzátette:

ezek nem változnak, háborúpártiak, ukránpártiak és korruptak.

„Azért támadnak minket, mert Donald Trumppal együtt békét akarunk. Számunkra nem Ukrajna az első, hanem Magyarország. Magyarországot Brüsszeltől és az itteni bábfiguráitól is meg kell védeni” – jelentette ki a kommunikációs igazgató.