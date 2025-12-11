orosz vagyonBrüsszelUkrajnaZelenszkijEurópai Unióvétó

Európa válaszúton, Magyarország a frontvonalban

A brüsszeli uniós csúcs előtt ismét felerősödtek a viták az Ukrajnának szánt újabb támogatási csomag körül. A döntéshozók egy olyan hosszú távú pénzügyi konstrukciót készítenek elő, amely több tagállamban komoly aggodalmakat kelt. Mivel a tagországok a legkevésbé sem támogatják egyhangúan az ötletet, így Brüsszel egy újabb jogi trükkel kerülné meg a nemzetállami vétót. A december 18-i találkozón eldől, hogyan alakul az Európai Unió jövője és a tagállami szuverenitás sérül-e.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 10:54
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A jövő hét második felében idén utoljára ülnek össze Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők – világított rá Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója. A hivatalos napirenden szerepel Ukrajna újabb pénzügyi támogatása: Brüsszel ugyanis egy új, több évtizedre kiható, a tagországokra nézve rendkívül kockázatos megoldással kívánja ismét „megmenteni” az ukrán államot, amely a befagyasztott orosz vagyonra épülne – írja a XXI. Század Intézet.

Fontos döntés előtt áll az Európai Unió
Fontos döntés előtt áll az Európai Unió (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

A tagországok a legkevésbé sem támogatják egyhangúan az ötletet, így Brüsszel egy újabb jogi trükkel szabadulna meg a nemzetállami vétótól. Az év utolsó uniós csúcstalálkozója tehát arról szól, hogy Európa marad-e szuverén nemzetek szövetsége, vagy végképp elszabadul egy központosított, szerződések keretein és a tagállamok felhatalmazásán túlfutó brüsszeli gépezet. A tét óriási – és Magyarország ismét a frontvonalban van. 

Ebben a helyzetben különösen felértékelődik, hogy hazánk élén olyan vezető álljon, aki nem hajlandó feladni a nemzeti szuverenitás utolsó eszközeit – sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig politikai téren.

Petri Bernadett elemzésében a soron következő uniós csúcs politikai tétjét, az Ukrajnának szánt támogatás kockázatait és a tagállami szuverenitást érintő következményeket tekinti át. A teljes elemzés IDE KATTINTVA érhető el.

A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Brüsszel közel áll ahhoz, hogy megállapodjanak Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre. Az aktuális tervek szerint a befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásával biztosítanák a források egy részét. António Costa, az Európai Tanács elnöke egyenesen azt mondta:

Biztos, hogy december 18-án döntést hozunk. De ahogy a kollégáimmal is megosztottam, ha szükséges, december 19-én vagy 20-án is folytatjuk – amíg pozitív eredményre nem jutunk.

