Európa válaszúton, Magyarország a frontvonalban

A jövő hét második felében idén utoljára ülnek össze Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők – világított rá Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója. A hivatalos napirenden szerepel Ukrajna újabb pénzügyi támogatása: Brüsszel ugyanis egy új, több évtizedre kiható, a tagországokra nézve rendkívül kockázatos megoldással kívánja ismét „megmenteni” az ukrán államot, amely a befagyasztott orosz vagyonra épülne – írja a XXI. Század Intézet.

Fontos döntés előtt áll az Európai Unió (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

A tagországok a legkevésbé sem támogatják egyhangúan az ötletet, így Brüsszel egy újabb jogi trükkel szabadulna meg a nemzetállami vétótól. Az év utolsó uniós csúcstalálkozója tehát arról szól, hogy Európa marad-e szuverén nemzetek szövetsége, vagy végképp elszabadul egy központosított, szerződések keretein és a tagállamok felhatalmazásán túlfutó brüsszeli gépezet. A tét óriási – és Magyarország ismét a frontvonalban van.

Ebben a helyzetben különösen felértékelődik, hogy hazánk élén olyan vezető álljon, aki nem hajlandó feladni a nemzeti szuverenitás utolsó eszközeit – sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig politikai téren.

Petri Bernadett elemzésében a soron következő uniós csúcs politikai tétjét, az Ukrajnának szánt támogatás kockázatait és a tagállami szuverenitást érintő következményeket tekinti át. A teljes elemzés IDE KATTINTVA érhető el.