Ukrajna célkeresztben: új dimenzióba került az orosz–ukrán jogi csatározás

Új politikai eszköz Moszkva kezében

A tudományos igazgató álláspontja szerint Moszkva mostantól hivatkozhat arra, hogy állításait nemzetközi bíróság vizsgálja, amely 11:4 arányban eljárásjogilag megalapozottnak találta a viszontkeresetet. Ez önmagában emeli az orosz érvek nemzetközi legitimitását, és gyengíti azt az ukrán diplomáciai narratívát, hogy az orosz állítások alaptalanok.

A folyamat Moszkvának lehetőséget ad, hogy a Donbasz lakossága elleni cselekményeket jogi keretben, nem csupán politikai állításként tárja a világ elé

– emelte ki. A Bíróság döntése így diplomáciai mozgásteret biztosít Oroszországnak, különösen azon államok körében, amelyek érzékenyek a kisebbségek jogvédelmére. Mindeközben Oroszország pozíciója erősödhet azzal, hogy az ügy fókusza jogilag is Ukrajna magatartására terelődik.

Lomnici szerint a viszontkereset befogadása azt eredményezi, hogy a következő években az ICJ részletesen vizsgálni fogja a donyecki és luhanszki eseményeket, kifejezetten Ukrajna felelősségének kontextusában. Ez a per menetét és időtartamát a korábbi viszontkeresetes ügyek mintájára (pl. Kongó–Uganda, 2001) jelentősen meghosszabbítja. Diplomáciailag az ügy súlya növekedni fog, hiszen több mint 30 állam már beavatkozott, ami erős nemzetközi figyelmet biztosít.

A végső jogi kimenetel ma még kiszámíthatatlan, de az biztos, hogy a Bíróság már nem kizárólag Ukrajna állítását vizsgálja, hanem a donbaszi események teljes ténykomplexumát

– zárta sorait a szakértő.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)