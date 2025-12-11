Az ENSZ Nemzetközi Bírósága (ICJ) befogadta Oroszország viszontkeresetét Ukrajna ellen, amely az 1948-as népirtás-egyezményre hivatkozik. A döntés jelentős fordulatot hozhat a donbaszi események jogi megítélésében. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója lapunknak elmondta, hogy Oroszország viszontkeresete azért vált befogadhatóvá, mert megfelelt az ICJ eljárási szabályzat 80. cikkének, és ugyanazon Genocídium-egyezmény IX. cikkére, illetve ugyanarra a donbaszi ténykomplexumra épült, mint az ukrán kereset. A döntés illeszkedik a Bíróság korábbi gyakorlatához, amely már a Bosznia–Jugoszlávia (1997) ügyben is befogadhatónak minősítette a közvetlenül kapcsolódó viszontkereseteket.
Ukrajna célkeresztben: új dimenzióba került az orosz–ukrán jogi csatározás
Az ENSZ Nemzetközi Bírósága befogadta Oroszország viszontkeresetét Ukrajna ellen, ami jelentős fejlemény a donbaszi események ügyében. A döntés szerint mindkét fél állításai ugyanarra a tényállásra és jogalapra épülnek, ami összevont bizonyítási szakaszt eredményez. A végső kimenet jelenleg még bizonytalan, de a nemzetközi figyelem az ügyre erősödik. Ifj. Lomnici Zoltán válaszolt lapunk kérdéseire, aki szerint az ICJ részletesen vizsgálni fogja a donyecki és luhanszki eseményeket, kifejezetten Ukrajna felelősségének kontextusában.
Ukrajna bizonyítási kényszer alatt
Precedensértéke abban áll, hogy a Bíróság önálló vizsgálatra alkalmasnak tekintette a donyecki és luhanszki eseményeket. Így Moszkva állításai az eljárás szerves részévé váltak, nem kerültek háttérbe
– emelte ki a szakértő. Ezután kitért arra, hogy a viszontkereset befogadása gyengíti Ukrajna leszűkített perstratégiáját, amely a 2024-es előzetes kifogásokról szóló ítélet után kizárólag arra épült, hogy nem követett el népirtást a Donbaszban. Most azonban nemcsak a genocídium hiányát kell bizonyítania, hanem érdemben kell válaszolnia az orosz állításokra, amelyek szerint a helyi lakosság ellen de facto történt népirtás. A közös ténykomplexum miatt Moszkva ugyanazokra a bizonyítékokra támaszkodhat, ami objektív eljárási előnyt jelent számára.
Ukrajna tehát kétfrontos bizonyítási kényszer alá került.
További Külföld híreink
Az elemző szerint az, hogy mindkét kereset Ukrajna magatartására és ugyanarra a jogalapra épül, egy összevont bizonyítási szakaszt eredményez, amely az ICJ korábbi logikáját követi a Oil Platforms (1998) ügyben, miszerint a viszontkeresetek a jobb igazságszolgáltatást szolgálják. A közös ténybázis miatt a bizonyítás terjedelmesebb és hosszabb lesz, amit a meghatározott határidők is tükröznek (Ukrajna: 2026.12.07.; Oroszország: 2027.12.07.). Ukrajna védekezése nem választható el az orosz állításoktól, így mindkettőt egyszerre kell cáfolnia, ami jelentősen növeli terhelését.
Új politikai eszköz Moszkva kezében
A tudományos igazgató álláspontja szerint Moszkva mostantól hivatkozhat arra, hogy állításait nemzetközi bíróság vizsgálja, amely 11:4 arányban eljárásjogilag megalapozottnak találta a viszontkeresetet. Ez önmagában emeli az orosz érvek nemzetközi legitimitását, és gyengíti azt az ukrán diplomáciai narratívát, hogy az orosz állítások alaptalanok.
A folyamat Moszkvának lehetőséget ad, hogy a Donbasz lakossága elleni cselekményeket jogi keretben, nem csupán politikai állításként tárja a világ elé
– emelte ki. A Bíróság döntése így diplomáciai mozgásteret biztosít Oroszországnak, különösen azon államok körében, amelyek érzékenyek a kisebbségek jogvédelmére. Mindeközben Oroszország pozíciója erősödhet azzal, hogy az ügy fókusza jogilag is Ukrajna magatartására terelődik.
Lomnici szerint a viszontkereset befogadása azt eredményezi, hogy a következő években az ICJ részletesen vizsgálni fogja a donyecki és luhanszki eseményeket, kifejezetten Ukrajna felelősségének kontextusában. Ez a per menetét és időtartamát a korábbi viszontkeresetes ügyek mintájára (pl. Kongó–Uganda, 2001) jelentősen meghosszabbítja. Diplomáciailag az ügy súlya növekedni fog, hiszen több mint 30 állam már beavatkozott, ami erős nemzetközi figyelmet biztosít.
A végső jogi kimenetel ma még kiszámíthatatlan, de az biztos, hogy a Bíróság már nem kizárólag Ukrajna állítását vizsgálja, hanem a donbaszi események teljes ténykomplexumát
– zárta sorait a szakértő.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sarkozy lépése átrendezheti a francia politikát
Sarkozy bejelentése tovább erősítheti a Nemzeti Tömörülés esélyeit
Brüsszel zsarol és fenyeget, kiszivárogtak a háborúpártiak tervei
Kemény nyomást gyakorol az EU Bart De Wever belga miniszterelnökre Ukrajna miatt.
Az illegális migráció magával hozza a bűnözést
A brit állam eltussolja a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények valós mértékét.
Újabb ország áll be a háborúval riogatók sorába
Az intézkedés óriási terhet róna a fiatalokra.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sarkozy lépése átrendezheti a francia politikát
Sarkozy bejelentése tovább erősítheti a Nemzeti Tömörülés esélyeit
Brüsszel zsarol és fenyeget, kiszivárogtak a háborúpártiak tervei
Kemény nyomást gyakorol az EU Bart De Wever belga miniszterelnökre Ukrajna miatt.
Az illegális migráció magával hozza a bűnözést
A brit állam eltussolja a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények valós mértékét.
Újabb ország áll be a háborúval riogatók sorába
Az intézkedés óriási terhet róna a fiatalokra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!