Európa a vesztébe rohan

Donald Trump szerint Európa gyenge és hanyatlik, a hajlandók koalíciója pedig alig képes megvédeni saját magát, nemhogy Ukrajnát az orosz agressziótól. Keir Starmer brit miniszterelnök próbálja aláásni az amerikai békejavaslatot, miközben ő és Ukrajna európai szövetségesei nem rendelkeznek elegendő katonai erővel, hogy saját alternatívát kínáljanak – írja a The Telegraph egy véleménycikkében.

Amerika szerint is a vesztébe rohan Európa. Fotó: AFP

A cikk szerint ha Starmer valódi brit államférfihoz méltó tulajdonságokkal rendelkezne, akkor a kifogásait közvetlenül a Fehér Házzal vitatná meg. Végső soron mi értelme szüntelenül hangoztatni a London és Washington közötti különleges kapcsolatot, ha a brit miniszterelnök nem vitathat meg egy ukrajnai béketervet, amely közvetlen hatással lehet az Egyesült Királyság nemzetbiztonságára?

Ehelyett Starmer a könnyebb utat választotta, és olyan európai vezetőkkel barátkozott, akik bár boldogan elhatárolódnak Trump törekvéseitől, saját maguk vajmi keveset tudnak felmutatni. A „kiállunk Ukrajna mellett” típusú szokásos frázisokon kívül az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezetői egyetlen kézzelfogható javaslatként azt tudták előhozni Kijev támogatására, hogy Európa fokozza a nyomást Oroszországra.