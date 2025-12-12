orosz-ukrán háborúUkrajnaZelenszkijTrump

Európa a vesztébe rohan

A kontinenst átszövő vita középpontjában az európai biztonság áll, miközben amerikai és európai vezetők élesen eltérő értékelést adnak a helyzetről. A transzatlanti együttműködés feszültebbé vált, hiszen az Ukrajnát érintő politikai, katonai és pénzügyi döntések egyre nagyobb vitákat szülnek. Több vezető szerint Európának gyorsabban és határozottabban kellene reagálnia a kihívásokra, miközben az uniós intézmények és tagállamok között is mély viták alakultak ki.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 11:56
Európa akadályozza az amerikai béketörekvéseket Fotó: CHRISTOPHE ENA Forrás: POOL
Donald Trump szerint Európa gyenge és hanyatlik, a hajlandók koalíciója pedig alig képes megvédeni saját magát, nemhogy Ukrajnát az orosz agressziótól. Keir Starmer brit miniszterelnök próbálja aláásni az amerikai békejavaslatot, miközben ő és Ukrajna európai szövetségesei nem rendelkeznek elegendő katonai erővel, hogy saját alternatívát kínáljanak – írja a The Telegraph egy véleménycikkében.

Már Amerika szerint is a vesztébe rohan Európa
Amerika szerint is a vesztébe rohan Európa. Fotó: AFP

A cikk szerint ha Starmer valódi brit államférfihoz méltó tulajdonságokkal rendelkezne, akkor a kifogásait közvetlenül a Fehér Házzal vitatná meg. Végső soron mi értelme szüntelenül hangoztatni a London és Washington közötti különleges kapcsolatot, ha a brit miniszterelnök nem vitathat meg egy ukrajnai béketervet, amely közvetlen hatással lehet az Egyesült Királyság nemzetbiztonságára?

Ehelyett Starmer a könnyebb utat választotta, és olyan európai vezetőkkel barátkozott, akik bár boldogan elhatárolódnak Trump törekvéseitől, saját maguk vajmi keveset tudnak felmutatni. A „kiállunk Ukrajna mellett” típusú szokásos frázisokon kívül az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezetői egyetlen kézzelfogható javaslatként azt tudták előhozni Kijev támogatására, hogy Európa fokozza a nyomást Oroszországra. 

Az amerikai apparátus értékelése szerint Európa bajokkal küzdő, hanyatló hatalom, amelynek szövetségesi hasznossága megkérdőjelezhető. Ezt csak tetézte Trump kijelentése:

Azt hiszem, gyengék. És azt is gondolom, hogy politikailag túlságosan korrektek. Európa nem tudja, mit tegyen.

Ahogy arról lapunk is beszámolt Brüsszelben elfogadták a migrációs paktumot, amely Kiszelly Zoltán szerint demográfiai, politikai és föderális célokat szolgál. Az elemző úgy véli, az EU a csökkenő népesség problémájának megoldását a bevándorlásban látja, miközben a migránsok szavazatai a nyugat-európai baloldalt erősíthetik. Az amerikai elnök bírálta az európai vezetőket a migráció feletti kontroll hiánya és az orosz–ukrán háború lezárásának elmaradása miatt is, miközben jelezte: 

támogatná azokat az európai politikai jelölteket, akik osztják az ő jövőképét a kontinensről. 

 

NATO-főtitkár: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek

Mark Rutte figyelmeztette Európát, hogy fel kell készülnie egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek, és gyorsan növelni kell a védelmi kiadásokat Oroszország elrettentése érdekében. A NATO-főtitkár erről Németországban beszélt. Szerinte Európa lehet Oroszország következő célpontja, és a NATO már veszélyben van. Hangsúlyozta, hogy a szövetségesek védelmi kiadásait és termelési kapacitását gyorsan kell növelni, hogy a fegyveres erők rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal. 

Rutte figyelmeztetett, hogy Oroszország öt éven belül katonai erővel léphet fel a NATO ellen.

 

Von der Leyen a magyarok zsebébe nyúlna

Megdöbbentő, hogy az Európai Bizottság elnöke ahelyett, hogy a korrupciós botrány fényében felülvizsgálná vagy felfüggesztené az Ukrajnának szánt támogatást, további pénzt kér a tagállamoktól. 

Ursula von der Leyen kérése olyan, mintha egy alkoholistát egy újabb láda vodkával próbálnánk leszoktatni

– fogalmazott Orbán Viktor.

Brüsszelben egészen megdöbbentő álláspont került elő: a külügyminiszteri csúcson többek szerint épp a korrupciós botrány szolgál újabb indokként Ukrajna uniós felvételére. Szijjártó Péter őrületnek nevezte a brüsszeli hozzáállást, Deák Dániel pedig rámutatott: tragikomikus, hogy a botrányt nem figyelmeztetésnek, hanem tagsági érvnek tekintik. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy bejegyzésben reagált:

Az a vicc, hogy nem vicc: az EU-s külügyminiszteri csúcson azt mondták, az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy felvegyük Ukrajnát az EU-ba.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat, különösen annak fényében, hogy miközben bebizonyosodott az ukrajnai háborús maffia működése, az Európai Unió mégis újabb százmilliárd eurót kíván az országba küldeni az európai adófizetők pénzéből. A külügyminiszteri csúcson döbbenetes érv hangzott el Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán: az ülésen azt mondták, hogy az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Őrület lett úrrá itt Brüsszelen. Úgy tárgyaltunk az Ukrajnának nyújtandó újabb százmilliárd eurónyi támogatásról, mintha Ukrajnában éppen nem az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana.”

Azt kezdeményezték, hogy küldjünk még több pénzt és még több fegyvert Ukrajnába, és vessünk ki újabb szankciókat az energiaszállításokra. És tegyük meg mindezt egy megnyerhetetlen háború miatt.

A miniszter kiemelte: Magyarország nem engedi, hogy a magyar adófizetők pénzét felelőtlenül Kijevbe küldjék, és elszámolást követel az eddigi összegekről.

Nemhogy nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elküldjék Ukrajnába, hanem azt követeljük, hogy Ukrajna azonnal számoljon el az eddig kapott európai uniós támogatásokkal!

 

Borítókép: Európa akadályozza az amerikai béketörekvéseket (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Békés Bence
bart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

