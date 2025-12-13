Önkényes, példa nélküli és normasértő Brüsszel terve a lefoglalt orosz vagyonnal

Milyen következményei lehetnek, ha a figyelmeztetések ellenére Brüsszel hozzányúl az orosz vagyonhoz? Léteznek-e precedensek az EU történetében, amikor az intézmények hasonlóan léptek fel a tagállamok ellenében? Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak az érintett feleknek, ha a vagyonukat lefoglalják? Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója válaszolt a kérdéseinkre.

Ifj. Lomnici Zoltán reagált a brüsszeli tervekre (Forrás: YouTube)

– A bürokraták milyen jogon mehetnek szembe az uniós értékekkel és szabályokkal?

– A brüsszeli vezetés az Európai Unió Alapító Szerződéseinek 122. cikkére hivatkozva, egy gazdasági válsághelyzeti klauzulára vonatkozó rendelkezésre hivatkozik, amit az unió kivételes esetekben, például gazdasági szükséghelyzetben aktiválhat, és ami lényeges, minősített többséggel (azaz lényegében az EU-alapítók szándéka alapján) hozhat döntéseket a tagállamok egyhangúsága helyett. Ez a rendelkezés egyértelműen belső, azaz Európai Unión belüli ellátási vagy gazdasági zavarokra vonatkozik.