Újbuda önkormányzata fizeti a Tisza Párt influenszerét

A Tisza Párt és Magyar Péter kampányát előszeretettel toló Pitz Dániel az alpolgármesteri kabinetben kapott helyet a XI. kerületben. A tiszás megmondóember az önkormányzati választások után, közvetlenül Kis-Fleischman Éva térnyerésével került az önkormányzathoz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 4:56
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
A DK-s vezetésű Újbuda egyik alpolgármesterének, Kreitler-Sas Máténak a kabinetjében kapott helyet a Tisza Pártot elkötelezetten támogató influenszer, Pitz Dániel, aki a szerződése értelmében az uniós pályázatokat figyeli és koordinálja. 

Pitz Dániel (Forrás: Facebook/Pitz Dániel)

A tiszás véleményvezér nem sokkal azután jelent meg az újbudai önkormányzatnál, hogy a választásokat követően Kis-Fleischmann Éva régi SZDSZ-es politikusok, illetve háttéremberek segítségével került kulcspozícióba a legnépesebb fővárosi kerületben.

Pitznek a kerületi feladatok elvégzése mellett tengernyi szabadideje is marad, ugyanis hetente jelentkezik újabb és újabb tartalmakkal a közösségimédia-oldalain.

Ezen tartalmak döntő többsége természetesen a Tisza Párt álláspontját közvetíti a nagyközönségnek. Az újbudai adófizetőknek és Kis-Fleischmann Éva támogatásának köszönhetően a tiszás influenszer például Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának piliscsabai fórumán is feltűnt, a Tisza párti narratívát hangsúlyozva.

Pitznek az uniós pályázatok és a fórumok mellett van ideje Hatvanpusztáról szóló videót is készíteni, a digitális polgári körök rendezvényei előtt a részvevőktől kérdezni, egy Hová lett a pénz? című videós sorozat részeként bejárni az országot, továbbá a Fidesz leválthatóságáról hosszú vlogokat készíteni.

Mindez természetesen nem sikerülhetne a XI. kerület vezetése, többek között Kis-Fleischmann Éva támogatása nélkül, aki, mint ismert, komolyan veszi a pártok közötti együttműködést László Imre kabinetfőnökeként, Újbudát teljhatalommal irányítva. 

A Demszky Gábor főpolgármestersége alatt az akkori főjegyző, Tiba Zsolt mellett szocializálódott politikus ugyanis kiváló kapcsolatokat épített ki mind a Tisza Párt, mind pedig a parkolási botrányban elhíresült baloldali kör irányába.

Kis-Fleischmann a Tóth Csaba korábbi zuglói országgyűlési képviselő nevével fémjelzett parkolási botránnyal kapcsolatban feltűnő Varga Dóra Katalin ügyvéddel és független közbeszerzési szakértővel is kapcsolatba hozható. Azonban ennél is érdekesebb Kis-­Fleischmann Éva és az újbudai tiszások kapcsolata. 

Borítókép: Kis - Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)
 

Lapunk információi szerint ugyanis a polgármester kabinetfőnöke a politikai túlélése érdekében szoros együttműködést építhetett ki a helyi Tisza-szigetekkel. Egy, a Tisza Párt dél-budai szervezeteit alaposan ismerő forrásunk szerint a kabinetfőnök elkötelezetten segíti Magyar Péter pártját. Ennek fényében pedig nem tűnik meglepőnek, hogy az önkormányzat szemet huny Pitznek a Tisza Pártot támogató tevékenysége felett.

Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

