Újbuda önkormányzata fizeti a Tisza Párt influenszerét

A DK-s vezetésű Újbuda egyik alpolgármesterének, Kreitler-Sas Máténak a kabinetjében kapott helyet a Tisza Pártot elkötelezetten támogató influenszer, Pitz Dániel, aki a szerződése értelmében az uniós pályázatokat figyeli és koordinálja.

Pitz Dániel (Forrás: Facebook/Pitz Dániel)

A tiszás véleményvezér nem sokkal azután jelent meg az újbudai önkormányzatnál, hogy a választásokat követően Kis-Fleischmann Éva régi SZDSZ-es politikusok, illetve háttéremberek segítségével került kulcspozícióba a legnépesebb fővárosi kerületben.

Pitznek a kerületi feladatok elvégzése mellett tengernyi szabadideje is marad, ugyanis hetente jelentkezik újabb és újabb tartalmakkal a közösségimédia-oldalain.

Ezen tartalmak döntő többsége természetesen a Tisza Párt álláspontját közvetíti a nagyközönségnek. Az újbudai adófizetőknek és Kis-Fleischmann Éva támogatásának köszönhetően a tiszás influenszer például Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának piliscsabai fórumán is feltűnt, a Tisza párti narratívát hangsúlyozva.

Pitznek az uniós pályázatok és a fórumok mellett van ideje Hatvanpusztáról szóló videót is készíteni, a digitális polgári körök rendezvényei előtt a részvevőktől kérdezni, egy Hová lett a pénz? című videós sorozat részeként bejárni az országot, továbbá a Fidesz leválthatóságáról hosszú vlogokat készíteni.