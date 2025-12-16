Ukrajna EU-s tagsága nem segítené a békét, ellenben hatalmas kockázatot jelentene az uniónak

Ahogy arról lapunk beszámolt, a Financial Times értesülései szerint egy Brüsszel által támogatott béketerv értelmében Ukrajna akár már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP

Halkó Petra ezzel kapcsolatban egyértelműen kijelentette:

A 2027 eleji ukrán EU-csatlakozás realitása erősen megkérdőjelezhető, de ami még fontosabb: egy ilyen döntés egyáltalán nem járulna hozzá a béketeremtéshez, viszont stratégiailag életveszélyes kockázatot jelentene az Európai Unió számára.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy még békés körülmények között is példátlanul rövid lenne ez az időkeret:

„Még békeidők esetén is példátlanul rövid idő lenne ez a dátum, nemhogy egy olyan ország számára, amely jelenleg háborúban áll, területi vitái vannak, és amelynek intézményrendszere, piacgazdaságának működése, valamint emberi jogi gyakorlata nem kompatibilis az uniós normákkal.”