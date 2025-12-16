UkrajnaHalkó PetraEU-csatlakozásorosz-ukrán háború

Ukrajna EU-s tagsága nem segítené a békét, ellenben hatalmas kockázatot jelentene az uniónak

A Brüsszel által támogatott békejavaslat vetette fel annak lehetőségét, hogy Ukrajna akár már 2027 elején az Európai Unió tagjává válhat. A Magyar Nemzet kérdésére Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője határozottan fogalmazott: egy ilyen döntés nem segítené a békét, ugyanakkor stratégiailag rendkívül veszélyes irányba sodorná az Európai Uniót.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 5:17
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
Ahogy arról lapunk beszámolt, a Financial Times értesülései szerint egy Brüsszel által támogatott béketerv értelmében Ukrajna akár már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben megszületik a megállapodás az Oroszország által indított háború lezárásáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP

Halkó Petra ezzel kapcsolatban egyértelműen kijelentette:

A 2027 eleji ukrán EU-csatlakozás realitása erősen megkérdőjelezhető, de ami még fontosabb: egy ilyen döntés egyáltalán nem járulna hozzá a béketeremtéshez, viszont stratégiailag életveszélyes kockázatot jelentene az Európai Unió számára.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy még békés körülmények között is példátlanul rövid lenne ez az időkeret:
„Még békeidők esetén is példátlanul rövid idő lenne ez a dátum, nemhogy egy olyan ország számára, amely jelenleg háborúban áll, területi vitái vannak, és amelynek intézményrendszere, piacgazdaságának működése, valamint emberi jogi gyakorlata nem kompatibilis az uniós normákkal.”

Halkó Petra kifejtette: politikai szempontból a gyorsított csatlakozás tovább mélyítené az Európai Unión belüli törésvonalakat:
„Az EU egy nemcsak megosztó, hanem rendkívül veszélyes döntéssel tovább mélyítené a tagállamok közötti feszültségeket, különösen a nettó befizetők és az agrár-, illetve kohéziós forrásokra erősen támaszkodó országok között.”

Hozzátette:

Ukrajna jelentős befolyást nyerne az uniós döntéshozatalban olyan tagállamokkal szemben, amelyek már évtizedek óta a közösség tagjai.

Gazdasági vonatkozásban az elemző súlyos következményekre figyelmeztetett: „Ukrajna belépése óriási terhet róna az uniós költségvetésre, miközben a korrupció és a jogállamiság kérdései továbbra sem rendezettek átlátható módon.”

Konkrét számokat is említett: „A jelenlegi számítások szerint a 2025-ös uniós költségvetés forrásait legalább a 12,7-szeresére kellene növelni ahhoz, hogy a folyamat teljeskörűen végrehajtható legyen, ami újabb piaci hitelek felvételét és egy közös adósságspirált jelentene az uniós polgárok számára.”

Biztonságpolitikai szempontból Halkó Petra különösen veszélyesnek nevezte a gyorsított tagságot:

Az Európai Unió de facto közelebb kerülne, sőt belesodródna a háborúba, miközben Oroszországgal szemben egy eszkalációs spirál indulhatna el.

Végül hangsúlyozta: „Az Európai Unió sem intézményileg, sem gazdaságilag, sem katonailag nincs felkészülve egy ilyen helyzet kezelésére.”

Borítókép: Az ukrán EU-tagság nem a békét szolgálná, hanem életveszélyes kockázatot jelentene az uniónak (Fotó: SUZANNE PLUNKETT)

