Így hasonlította disznókhoz a magyar adófizetőket a Tisza Párt szakértője

A több száz oldalnyi tiszás gazdasági terv fejezeteit több aláírás is hitelesíti (Forrás: Index)

Fordulat a vállalati és járulékrendszerben

A Tisza Párt a társasági adózás teljes rendszerét átalakítaná, progresszív adókulcsokat vezetnének be, ami a kis- és középvállalkozások számára érezhető adóteher-növekedést hozna. A jelenlegi 9 százalékos egységes kulcs helyett a kkv-k 13,5 és 18 százalékos, a nagyvállalatok 21,5 százalékos, a multinacionális cégek pedig 25 százalékos kulccsal adóznának.

A kedvezményes kiva-rendszerből a legtöbb kkv kiesne. Az új plafon évi 150 millió forintos árbevétel és legfeljebb tíz fő alkalmazotti létszám lenne, vagyis csak a mikrovállalkozások maradnának jogosultak. A társaságiadó-kedvezményeket szinte teljeskörűen megszüntetnék. Egyetlen kivétel maradna: a fejlesztésiadó-kedvezmény, amely a kkv-knál jelentősen szűkülne. A kisvállalkozásoknál 25 százalékkal, a középvállalkozásoknál 50 százalékkal vágnák vissza a kedvezmény mértékét.

Gyökeresen átalakítanák a járulékfizetési rendszert. Megszűnne a munkáltatók által fizetett 13 százalékos szochó, helyette

négy új típusú járulékot vezetnének be.

Az új terhek:

egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5 százalék

szolidaritási nyugdíjjárulék: 2,5 százalék

szolidaritási egészségügyi járulék: bruttó egymillió forintig 2 százalék, afölött 4 százalék

szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék

Ugyanezeket a szolidaritási járulékokat a magánszemélyeknek is fizetniük kellene minden külön adózó jövedelmük után. Ez a bérleti díjakra, ingatlaneladásra, osztalékra, részvény- és állampapír-nyereségre is kiterjedne. A kulcsok progresszíven emelkednek:

szolidaritási nyugdíjjárulék: 3-5-8 százalék

szolidaritási egészségügyi járulék: 6-8 százalék

A rendszer így két irányból szedne járulékot: a munkáltatóktól a bérek után, másodszor a magánszemélyektől minden nem munkabér típusú bevételük után. A kombinált teher emiatt jelentősen nőne: például egy ingatlaneladásnál legalább 15,5 százalék járulékot kellene fizetni a 40 százalékos tőkejövedelmi adón felül.

A Tisza gazdasági terve átszabná a teljes tb-rendszert is

A program ezenfelül új, úgynevezett szolidaritási adókat is bevezetne, amelyeket a meglévő járulékokon felül automatikusan vonnának le. Ezek közé tartozna egy 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, valamint ugyanekkora kulcsú öröklési adó az egészségbiztosítási kötvények után.

A Tisza átalakítaná a teljes tb-rendszert is: megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át.

A nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók, méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagok nagyjából a mostani terhelésnek felelnek meg, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.

Ráadásul megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, a díjakat pedig életmód alapú bonus–malus rendszerben állapítanák meg. Aki nem fizet, csak alap- és sürgősségi ellátást kapna. Az egészségügyi dolgozók ugyan papíron állami alkalmazottak maradnának, de a fizetésüket a biztosítók teljesítményarányosan adnák, vagyis ha kevesebb a beteg és kevesebb a bevétel, akkor kevesebb a bér is.

A program végén egy első látásra marginálisnak tűnő, valójában szimbolikus intézkedés is feltűnik: a Tisza Párt bevezetné az eb- és macskaadót.

Minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni,

és még súlyosabb terhek várnának azokra, akik elhagyják vagy magára hagyják az állatukat: naponta nyolcezer forintos tartásdíjat, plusz az állatorvosi költségeket is behajtaná az állam. A kisállattartás további drágulását okozná, hogy a program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna.