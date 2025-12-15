Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

nyugdíjtisza pártmagyar pétersimonovits andrás

Magyar Péter embere azon sajnálkozik, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek + videó

Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat. Az Ellenpont cikke rámutat: a Tisza-párti közgazdász olyan nyugdíjakat akar, amelyekből nem telik az időseknek megfelelő élelemre és gyógyszerre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 9:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter nyugdíjszakértője, Simonovits András folyamatosan kritizálja a kormány nyugdíjrendszerét. A Tisza-párti közgazdász évek óta követeli, hogy a kormány csökkentse a nyugdíjakat. De ő volt az is, aki a nyugdíjakkal kapcsolatban degressziót, vagyis a nyugdíjak megadóztatását követelte.

Simonovits András közgazdász
(Forrás: képernyőfotó)

Az Ellenpont rábukkant egy Simonovits Andrással készült januári beszélgetésre, amelyben a nyugdíjszakértő többek között azon sajnálkozik, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek, így a rendszert is tovább „terhelik”.

Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15–20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet

– fogalmazott a Tisza-párti közgazdász.

Simonovits demagóg módon irreálisan magas összeget mondott, hogy gyűlöletet keltsen a nyugdíjasok iránt – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Az oknyomozó portál szerint a Tisza-szakértő mondata értelemszerűen mindenkire vonatkozik, aki elég nyugdíjat kap ahhoz, hogy meg tudjon élni, jól étkezzen és hozzájusson a szükséges orvosi ellátáshoz. Ez pedig messze nem kétmilliós nyugdíj.

Simonovits András tehát azokkal szemben kelt gyűlöletet, akiknek nem rövidül le az élete a rossz körülmények miatt.

A Tisza és a pártot támogató szakértők – köztük Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László – folyamatosan a nyugdíjak csökkentéséről beszélnek. Ebbe a sorba illeszkedik Simonovits András mostani nyilatkozata is.

Borítókép: Simonovits András közgazdász (Forrás: képernyőfotó)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekterrorista

Tökéletes összefoglalás

Bayer Zsolt avatarja

Nekem is ökölbe szorult a kezem, amikor olvastam, hogy muszlim volt, aki leteperte a terrorista állatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu