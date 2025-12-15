Magyar Péter embere azon sajnálkozik, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek + videó

Magyar Péter nyugdíjszakértője, Simonovits András folyamatosan kritizálja a kormány nyugdíjrendszerét. A Tisza-párti közgazdász évek óta követeli, hogy a kormány csökkentse a nyugdíjakat. De ő volt az is, aki a nyugdíjakkal kapcsolatban degressziót, vagyis a nyugdíjak megadóztatását követelte.

Simonovits András közgazdász

(Forrás: képernyőfotó)

Az Ellenpont rábukkant egy Simonovits Andrással készült januári beszélgetésre, amelyben a nyugdíjszakértő többek között azon sajnálkozik, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek, így a rendszert is tovább „terhelik”.

Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15–20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet

– fogalmazott a Tisza-párti közgazdász.

Simonovits demagóg módon irreálisan magas összeget mondott, hogy gyűlöletet keltsen a nyugdíjasok iránt – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Az oknyomozó portál szerint a Tisza-szakértő mondata értelemszerűen mindenkire vonatkozik, aki elég nyugdíjat kap ahhoz, hogy meg tudjon élni, jól étkezzen és hozzájusson a szükséges orvosi ellátáshoz. Ez pedig messze nem kétmilliós nyugdíj.

Simonovits András tehát azokkal szemben kelt gyűlöletet, akiknek nem rövidül le az élete a rossz körülmények miatt.

A Tisza és a pártot támogató szakértők – köztük Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László – folyamatosan a nyugdíjak csökkentéséről beszélnek. Ebbe a sorba illeszkedik Simonovits András mostani nyilatkozata is.

Borítókép: Simonovits András közgazdász (Forrás: képernyőfotó)