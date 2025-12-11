Brutális veszteségek: így sarcolná a Tisza-csomag az időseket

A Tisza Párt kiszivárgott gazdasági konvergencia programja minden korosztályt érintene, de különösen az idősebbeket sújtaná: az egészségügyi ellátásuk és a nyugdíjak is veszélybe kerülnének. A 13. havi nyugdíj megszüntetése miatt egy átlagos nyugdíjas évente 246 ezer forinttal kapna kevesebbet, míg az Ellenpont számításai szerint az átlagos özvegyi nyugdíjasnak 423 ezer, a nyugdíj mellett dolgozóknak akár 2,2 millió forint veszteséget jelentene évente.

Fotó: Index

A Tisza Pártról és szakértőiről rendszerint a megszorítások jutnak eszünkbe, különösen a nyugdíjasok rovására. Raskó György és Ruszin-Szendi Romulusz korábbi nyilatkozatai egyértelműen mutatják, hogy az idős korosztály politikai befolyását nem tisztelik: vagy a halálukat várják, vagy meg akarják fosztani őket döntési joguktól.

A párthoz közel álló 662 oldalas gazdasági konvergencia program pedig ezt az idősellenes politikát erősíti, a nyugdíjreform fejezetében gyakran szerepelnek a „teher” és „terheli” kifejezések.

Célpontban a nyugdíjasok juttatásai: 13., 14. havi és özvegyi nyugdíj

A Tisza Párt tervei 20 százalékos jövedelemadót vetítenek elő, amely az özvegyi nyugdíjat is érintené. A tanulmány politikai motivációval bagatellizálja a nyugdíjemeléseket, így támadva a 13. és 14. havi nyugdíjat. Ez nem meglepő, hiszen az Európai Bizottság és az OECD már többször javasolta a 13. havi nyugdíj eltörlését, amelyet 2009-ben az akkori Bajnai-féle válságkormány is megtett.

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt terveit a hozzá közel álló szakértők is támogatják: Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András többször kiálltak a nyugdíjak csökkentése mellett. A konvergenciaprogram egyik feltételezett szerzője, Lengyel László a Klikk Tv-ben a 14. havi nyugdíjat „tiszta őrületnek” nevezte, és hozzátette, hogy „öt percen belül el fogják venni”.

A dolgozó nyugdíjasok bukhatják a legtöbbet: akár 2,2 millió forintot

A kikerült tervezet és nyilatkozatok alapján több forgatókönyvet is számoltunk, és lesújtó a kép: a 246 187 forintos átlagnyugdíjat (2025. október, KSH) sújtaná a Tisza Párt terve. Az özvegyi nyugdíjat 20 százalékos büntetőadó terhelné, emellett a 13. és 14. havi nyugdíjat is eltörölnék.