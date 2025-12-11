idősellenesTisza PártTisza-csomagnyugdíj

Brutális veszteségek: így sarcolná a Tisza-csomag az időseket

A Tisza Párt kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogramja drámaian megterhelné a nyugdíjasokat: egy átlagnyugdíjast évente 423 ezer, míg nyugdíj mellett dolgozót akár 2,2 millió forint veszteség érhet – az Ellenpont szerint.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 8:52
A Tisza Párt kiszivárgott gazdasági konvergencia programja minden korosztályt érintene, de különösen az idősebbeket sújtaná: az egészségügyi ellátásuk és a nyugdíjak is veszélybe kerülnének. A 13. havi nyugdíj megszüntetése miatt egy átlagos nyugdíjas évente 246 ezer forinttal kapna kevesebbet, míg az Ellenpont számításai szerint az átlagos özvegyi nyugdíjasnak 423 ezer, a nyugdíj mellett dolgozóknak akár 2,2 millió forint veszteséget jelentene évente.

A Tisza Pártról és szakértőiről rendszerint a megszorítások jutnak eszünkbe, különösen a nyugdíjasok rovására. Raskó György és Ruszin-Szendi Romulusz korábbi nyilatkozatai egyértelműen mutatják, hogy az idős korosztály politikai befolyását nem tisztelik: vagy a halálukat várják, vagy meg akarják fosztani őket döntési joguktól. 

A párthoz közel álló 662 oldalas gazdasági konvergencia program pedig ezt az idősellenes politikát erősíti, a nyugdíjreform fejezetében gyakran szerepelnek a „teher” és „terheli” kifejezések.

 

Célpontban a nyugdíjasok juttatásai: 13., 14. havi és özvegyi nyugdíj

A Tisza Párt tervei 20 százalékos jövedelemadót vetítenek elő, amely az özvegyi nyugdíjat is érintené. A tanulmány politikai motivációval bagatellizálja a nyugdíjemeléseket, így támadva a 13. és 14. havi nyugdíjat. Ez nem meglepő, hiszen az Európai Bizottság és az OECD már többször javasolta a 13. havi nyugdíj eltörlését, amelyet 2009-ben az akkori Bajnai-féle válságkormány is megtett.

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt terveit a hozzá közel álló szakértők is támogatják: Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András többször kiálltak a nyugdíjak csökkentése mellett. A konvergenciaprogram egyik feltételezett szerzője, Lengyel László a Klikk Tv-ben a 14. havi nyugdíjat „tiszta őrületnek” nevezte, és hozzátette, hogy „öt percen belül el fogják venni”.

 

A dolgozó nyugdíjasok bukhatják a legtöbbet: akár 2,2 millió forintot

A kikerült tervezet és nyilatkozatok alapján több forgatókönyvet is számoltunk, és lesújtó a kép: a 246 187 forintos átlagnyugdíjat (2025. október, KSH) sújtaná a Tisza Párt terve. Az özvegyi nyugdíjat 20 százalékos büntetőadó terhelné, emellett a 13. és 14. havi nyugdíjat is eltörölnék.

Egy átlagos özvegyi nyugdíjra jogosult ez alapján körülbelül havi 35 ezer forinttal, évi 423 ezer forinttal kapna kevesebbet.

A helyzet még súlyosabb, ha a nyugdíjas teljes állásban dolgozik: számításaink szerint a saját nyugdíja 246 187 forint (nettó), az özvegyi nyugdíj a saját nyugdíj 30 százaléka, 73 856 forint, a bruttó munkabér 687 100 forint (2025. szeptember, KSH), a 13. havi nyugdíjat pedig havi átlagban 20 515 forintot veszítene el a tervezett intézkedések szerint.

 

A szcenárióból jól látszik, hogy a tervezet leginkább az özvegyeken és a dolgozó időseken csapna le: egy munkát vállaló nyugdíjas akár évi 2,2 millió forinttal is kevesebbet kaphatna kézhez.

A megszorítócsomag-tervezet elemeit nemcsak a 2010 előtti baloldali kormányok alkalmazták, hanem a Tisza Párt jelenlegi tanácsadói is rendszeresen népszerűsítik a nyilvánosság előtt, összhangban az Európai Bizottság és az OECD ajánlásaival.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP/Kisbenedek Attila)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

