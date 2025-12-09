Kínos magyarázkodásba kezdett Lengyel László, amikor a Tisza megszorítócsomagjáról kérdezték

Lengyel László hallgat a Tisza Párthoz fűződő kapcsolatáról – számolt be róla a Hír TV, amely emlékeztetett, hogy a baloldali közgazdász korábban arról beszélt: csapatával azon dolgozik, hogy legyen egy kész programjuk kormányváltás esetére.

Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Lengyel László kijelentését követően szivárgott ki az a 600 oldalas dokumentum, ami 1300 milliárdos megszorítást tervez végrehajtani a családokon és 3400 milliárdot vonna el a cégektől. Sajtóinformációk szerint Lengyel László is aláírta a dokumentumot, most azonban azzal magyarázkodik, hogy programot nem is a Tisza Pártnak, hanem csak kizárólag maguknak készítették.

A közgazdász egyébként nem cáfolta, hogy kapcsolata lenne Magyar Péter pártjával és azt sem jelentette ki, hogy nem az ő aláírása szerepel a tervezeten.

