Kínos magyarázkodásba kezdett Lengyel László, amikor a Tisza megszorítócsomagjáról kérdezték

A baloldali közgazdász az egyik alkotója a Tisza Párt megszorítócsomagjának, ám kínosan próbálta letagadni, hogy Magyar Péteréknek írtak programot.

2025. 12. 09. 13:27
Fotó: Képernyőkép - ATV
Lengyel László hallgat a Tisza Párthoz fűződő kapcsolatáról – számolt be róla a Hír TV, amely emlékeztetett, hogy a baloldali közgazdász korábban arról beszélt: csapatával azon dolgozik, hogy legyen egy kész programjuk kormányváltás esetére.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Lengyel László kijelentését követően szivárgott ki az a 600 oldalas dokumentum, ami 1300 milliárdos megszorítást tervez végrehajtani a családokon és 3400 milliárdot vonna el a cégektől. Sajtóinformációk szerint Lengyel László is aláírta a dokumentumot, most azonban azzal magyarázkodik, hogy programot nem is a Tisza Pártnak, hanem csak kizárólag maguknak készítették. 

A közgazdász egyébként nem cáfolta, hogy kapcsolata lenne Magyar Péter pártjával és azt sem jelentette ki, hogy nem az ő aláírása szerepel a tervezeten.

Borítókép: Lengyel László (Fotó: ATV/Képernyőkép)


