A magyarok többsége szerint valódi a Tisza Párt megszorítócsomagja

Látványosan rontja a Tisza Párt megítélését a kiszivárogtatott tanulmánygyűjtemény: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény – derült ki az Index megbízásából készült ezerfős kutatásból.

Forrás: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató

A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, mit szólnak a válaszadók a Tisza egyes intézkedésterveihez. Ezek közül az egyik az áfa megemelése lenne, a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra.

A javaslat rendkívül népszerűtlen, a válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését, és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatók arra is rákérdeztek, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. A válaszadókat a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték, az ötletet szintén egyértelmű elutasítás fogadta:

a válaszadók 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatás egy harmadik intézkedéstervezetről is kérdezte a résztvevőket. Az Index birtokába került dokumentum szerint 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be, ami az özvegyi nyugdíjra is vonatkozna. A kérdés arra irányult, mennyire értenének egyet ezzel a javaslattal.

A nyugdíjadó ötletét a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet.

A felmérésben egy érzékeny javaslatra is rákérdeztek: a Tisza Párt tanulmánygyűjteménye szerint megszűnne a gyed, és helyette csak fizetős, biztosítói csomag lenne elérhető. A válaszadók 64 százaléka egyáltalán nem ért ezzel egyet, míg további 15 százalék inkább nem támogatná az ötletet, a többség tehát ezt a tervet is határozottan elutasítja.