Tisza PártTisza-adógyedMagyar Péter

A magyarok többsége szerint valódi a Tisza Párt megszorítócsomagja

A McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató felmérése szerint a válaszadók többsége elutasítja Magyar Péter pártjának elképzeléseit a nyugdíj, az egészségügy és az adózás területén tervezett változtatásokról.

Munkatársunktól
2025. 12. 08. 9:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Látványosan rontja a Tisza Párt megítélését a kiszivárogtatott tanulmánygyűjtemény: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény – derült ki az Index megbízásából készült ezerfős kutatásból.

Forrás: McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató

A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, mit szólnak a válaszadók a Tisza egyes intézkedésterveihez. Ezek közül az egyik az áfa megemelése lenne, a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra.

A javaslat rendkívül népszerűtlen, a válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését, és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatók arra is rákérdeztek, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. A válaszadókat a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték, az ötletet szintén egyértelmű elutasítás fogadta:

a válaszadók 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatás egy harmadik intézkedéstervezetről is kérdezte a résztvevőket. Az Index birtokába került dokumentum szerint 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be, ami az özvegyi nyugdíjra is vonatkozna. A kérdés arra irányult, mennyire értenének egyet ezzel a javaslattal.

A nyugdíjadó ötletét a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet.

A felmérésben egy érzékeny javaslatra is rákérdeztek: a Tisza Párt tanulmánygyűjteménye szerint megszűnne a gyed, és helyette csak fizetős, biztosítói csomag lenne elérhető. A válaszadók 64 százaléka egyáltalán nem ért ezzel egyet, míg további 15 százalék inkább nem támogatná az ötletet, a többség tehát ezt a tervet is határozottan elutasítja.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu