Bokros Lajos és a tiszások a családokkal szemben állnak, ezért veszélyt jelentenek Magyarországra + videó

Közösségi oldalán jelentkezett egy újabb videóval Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a baloldali közgazdász, Bokros Lajos kijelentéseit vette górcső alá.
Menczer Tamás bejegyzésében élesen támadta Bokros Lajost és a Tisza Párt körüli „szakértőket”.
Emlékeztetett, hogy Bokros szerint „gonoszság az édesanyák, a családok segítése”, s ennek kapcsán feltette a kérdést: „Milyen ember az ilyen?”
A politikus szerint a baloldali közgazdászok, Bokros, Kéri, Petschnig, Kármán, Simonovits „egyformák és nem változnak”, majd hozzátette: „Ők támogatják a Tiszát.”
Menczer azt is megállapította:
Magyarországot meg kell védeni a Tiszától és a »szakértőitől« is.
Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Bokros Lajos szerdán interjút adott a Klasszis Médiának. A Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatóan beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól.
Bokros többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett.
