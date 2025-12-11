Bokros LajosveszélyMenczer Tamás

Bokros Lajos és a tiszások a családokkal szemben állnak, ezért veszélyt jelentenek Magyarországra + videó

Menczer Tamás szerint Bokros Lajos és a Tisza Párt „szakértői” a családtámogatások ellen dolgoznak, ezért Magyarországot meg kell védeni tőlük.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 16:31
Menczer Tamás Forrás: Fcebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közösségi oldalán jelentkezett egy újabb videóval Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a baloldali közgazdász, Bokros Lajos kijelentéseit vette górcső alá.

 

Menczer Tamás bejegyzésében élesen támadta Bokros Lajost és a Tisza Párt körüli „szakértőket”. 

Emlékeztetett, hogy Bokros szerint „gonoszság az édesanyák, a családok segítése”, s ennek kapcsán feltette a kérdést: „Milyen ember az ilyen?”

A politikus szerint a baloldali közgazdászok, Bokros, Kéri, Petschnig, Kármán, Simonovits „egyformák és nem változnak”, majd hozzátette: „Ők támogatják a Tiszát.”

Menczer azt is megállapította: 

Magyarországot meg kell védeni a Tiszától és a »szakértőitől« is.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Bokros Lajos szerdán interjút adott a Klasszis Médiának. A Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatóan beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól. 

Bokros többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Baloldali megszorítócsomag

Bokros Lajos egyetért az újabb baloldali megszorítócsomag-tervezettel

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu