Bokros Lajos és a tiszások a családokkal szemben állnak, ezért veszélyt jelentenek Magyarországra + videó

Közösségi oldalán jelentkezett egy újabb videóval Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a baloldali közgazdász, Bokros Lajos kijelentéseit vette górcső alá.

Menczer Tamás bejegyzésében élesen támadta Bokros Lajost és a Tisza Párt körüli „szakértőket”.

Emlékeztetett, hogy Bokros szerint „gonoszság az édesanyák, a családok segítése”, s ennek kapcsán feltette a kérdést: „Milyen ember az ilyen?”

A politikus szerint a baloldali közgazdászok, Bokros, Kéri, Petschnig, Kármán, Simonovits „egyformák és nem változnak”, majd hozzátette: „Ők támogatják a Tiszát.”

Menczer azt is megállapította:

Magyarországot meg kell védeni a Tiszától és a »szakértőitől« is.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Bokros Lajos szerdán interjút adott a Klasszis Médiának. A Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatóan beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól.