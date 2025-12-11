Bokros Lajosnyugdíjalapadórendszer

Letette a garast Bokros, védte a Tisza megszorítócsomagját

Nekimenne a nyugdíjrendszernek a volt pénzügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 8:55
Bokros Lajos volt pénzügyminiszter hiába az egyik legnépszerűtlenebb magyar politikus, most a Tiszának ad táncsokat Forrás: YouTube/Magánbeszélgetés
Interjút adott szerdán a Klasszis Médiának Bokros Lajos, a beszélgetésben a Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatólag beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól. Többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett.

Bokros átkanyarodott a kormány intézkedéseinek kritizálására: az interjú során visszamondta az összes régóta ismert baloldali frázist, emlegetett korrupciót, propagandát, lopást, oligarchát, majd sorban haladva bőszen érvelt azon megszorítások mellett, amelyek a Tisza Pártnak készült javaslatgyűjteményben is helyet kaptak.

Szerinte 14. havi nyugdíj már kifejezetten őrültség, parasztvakítás és szemfényvesztés. Csak az inflációt fogja növeli és a pénzünket elértékteleníteni – kezdte a legfrissebb fejlemény értékelését, a parlament ugyanis az interjú napján, szerdán fogadta el, hogy a 13. havival egy időben jövőre a 14. havi nyugdíj első részletét is kifizetik az időseknek. Bokros nem hagyta szó nélkül előbbit, a 13. havi juttatás ügyét sem, arról azt mondta: semmi indoka nincs a 13. havi nyugdíjnak sem, hiszen senki soha nem fizetett 13 havi nyugdíjjárulékot.

Bokros ezzel lényegében alátámasztást adott a Tisza Párt körül működő közgazdászok véleményének, amely a 13. havi megvágásáról szól. 

De nem csak annak: a Magyar Péteréknek készült javaslatcsomag egyik legmegdöbbentőbb eleme – a 32 százalékos áfa, a vagyonadó és a brutális céges adóemelés mellett – a nyugdíjrendszer privatizálása. Röviden: a Tisza-csomag szerint az államnak ki kellene vonulnia a nyugdíjbiztosításból, a feladatot magánbiztosítók kapnák meg, a pályakezdők oda tennék be fizetésük legalább 10, de inkább 15 százalékát. 

Nyugdíjügyben tovább érvelt. Az interjú egy pontján azt magyarázta, hogy nem lehet megígérni az inflációkövető, vásárlóerő-megőrző nyugdíjat (amit az állam most megtesz – a szerk.), mivel egyre fogy a dolgozó népesség. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerő-importnak és a bevándorlásnak. – Hogy lesz ebből jólét? – tette fel a kérdést. Ezután úgy vélekedett, hogy tovább kell folytatni a nyugdíjkorhatár emelését, a nyugdíjszabályokat pedig úgy kell módosítani, hogy ha valaki hamarabb nyugdíjba megy, kevesebbet kapjon és húsz év múlva ne lehessen szociális ellátást követelni. – Aki befizet, az kap, olyan arányban, ahogy befizetett. Aki nem fizetett be, az nem kap semmit – zárta le a kérdést.

Bokros az adórendszer ügyében is pontosan ugyanarra az álláspontra helyezkedett, mint a Tisza Pártnak készített megszorítócsomag elkészítői. Szerinte előbb-utóbb szükség lesz a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére, és úgy vélte, három kulcs lehetne: 10, 20 és 30 százalékos.

További részleteket a Világgazdaságon megjelent cikkben olvashat.

