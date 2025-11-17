Orbán Viktornyugdíjszakértőmigráció

Ezért jelent veszélyt a magyarokra a tiszás Simonovits András migrációs álláspontja

Amíg Magyarország egzisztenciális létezésének legnagyobb fenyegetése a háború és a migráció, addig a Tisza Párt szakértője arról értekezik: tetszik vagy sem, de a bevándorlást már nem lehet elkerülni. A közgazdász szerint a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra a migráció jelenti a megoldást.

2025. 11. 17. 14:13
– A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, mert a háború megöl, a migráció pedig megváltoztat bennünket – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. A kormányfő megjegyezte, Európában egyetlen olyan országot sem lát, amely beengedte a migránsokat és boldogabb tőle. Mint mondta, szerinte a homogenitás érték, és nem kell feladni. Brüsszel ezt hátránynak gondolja, ezért cseréli ki a lakosságot.

Orbán Viktor: A migráció megváltoztat bennünket, a homogenitás érték, nem kell feladni (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Nyíltan migrációpárti tiszások veszélyeztetik a magyarok jövőjét

Amíg Orbán Viktor miniszterelnök a bevándorlás veszélyeiről beszél, addig a Tisza Párt szakértői arról értekeznek: ki kell nyitni a kapukat a migránsok előtt. A Tisza Párthoz köthető nyugdíjszakértő, Simonovits András a napokban úgy fogalmazott: „A bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem.” A nyugdíjszakértő szerint a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra is a migráció jelenti a megoldást.

„Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani” – vélekedett a nyugdíjszakértő.

Szerinte a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága is ezen áll vagy bukik, ő maga a migrációs kapuk megnyitását javasolta. „Hát például, hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, és a bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk, ugyanúgy, mint a németek 1955 körül a török vendégmunkásokat” – példázta a Tisza Párttal szimpatizáló közgazdász, majd megjegyezte, aggályos, hogy „a bevándorlókat seprűvel söpörjük ki az országból”.

Simonovits vallomása nem egyedi jelenség a Tisza Párt holdudvarában. Dávid Dóra, a párt EP-képviselője korábban szintén a befogadás fontosságáról beszélt, egyenesen Soros György nyílt társadalom vízióját éltetve.

A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit

– mondta Dávid Dóra, aki azzal is rendszeresen érvel, hogy a migrálás, a vándorlás alapjog.

Mindez persze egyáltalán nem meglepő, miután a Tisza Párt európai szövetségese, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber is elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett. Weber korábban világossá tette, kiben látja a jövőt a magyar politikában: „Orbán Viktor, ön a múlt, Magyar Péter a jövő”.

A néppárti iránymutatás elfogadását Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője és alelnöke megerősítette, kijelentve: „Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat kvázi magunkévá tesszük”.

Brüsszel nem megállítja, hanem menedzseli a migrációs hullámokat

– Brüsszel migrációs politikája kész öngyilkosság, amely az európai biztonsági helyzet drámai romlásához vezetett. A kontinens nyugati felében párhuzamos társadalmak jöttek létre, egy hangos kisebbség uralja az ott élő közösségeket és nő a terrorfenyegetettség. Mindez a következménye annak, hogy Brüsszel nem megállítani akarja, hanem sokkal inkább menedzseli a migrációs hullámokat – figyelmeztetett Szijjártó Péter miniszter az Igazság órája című műsorban. Szerinte azzal, hogy

kvótákat akarnak, el akarják osztani a migránsokat, nyomják a migrációs paktumot, drámai veszélyt hoznak Európára.

– Látszik, hogy Brüsszel nem adta fel a migrációs paktum erőltetését, s látszik, hogy vannak olyan magyarországi embereik is, akik ezt itt Magyarországon át akarják venni. De Magyarországon a nemzeti kormány megállította a migrációs nyomást. A jövőben is elkötelezettek vagyunk emellett – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, kiemelve, hogy Brüsszel óriási hibát követ el azzal, hogy nem érti és nem fogja fel az Afrika előtt álló súlyos kihívásokat, hiszen a kontinens népessége az elkövetkező huszonöt év során körülbelül egymilliárd fővel fog bővülni. 

– Ha nem kezdünk olyan átfogó programokat, amelyek az afrikai gazdaság fejlesztését, az egészségügyi, az oktatási rendszer fejlesztését célozzák, akkor annak két szomorú következménye lehet: vagy minden idők legnagyobb humanitárius katasztrófája Afrikában, vagy pedig minden idők legnagyobb migrációs nyomása Európán – mutatott rá.

A migrációt nem menedzselni kell

A Szudánban dúló fegyveres konfliktus miatt nagyjából negyvenmillió ember szorul azonnali ellátásra, humanitárius segítségre, és sok millióan kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Szijjártó Péter szerint ideje, hogy Brüsszel végre vegyen tudomást a katasztrofális szudáni helyzetről. – Ha ez nem történik meg, akkor további tízmilliók indulhatnak meg Európa irányába, és ez esetben semmi nem állítja meg őket Magyarország déli határáig. – Ezért azonnali segítséget szorgalmazunk Szudánnak a humanitárius válság kezelésére és a biztonsági helyzet stabilizálására. Mi, magyarok már megtettük a magunk részét és készen állunk arra, hogy megtegyük a magunk részét a jövőben is – jelezte a politikus.

A miniszter arra is kitért, hogy Magyarország készen áll az ösztöndíjprogramja kiterjesztésére is, mivel jelenleg évi huszonöt szudáni diák tanulhat hazánk egyetemein, azonban idén már több mint ötszázan jelentkeztek. –Készen állunk arra, hogy ennek a programnak a kibővítésével is segítsük Szudánt abban, hogy a béke visszanyerése után a hosszú távú stabilitást is meg tudja magának teremteni annak érdekében, hogy ne legyen újabb, Európába irányuló súlyos migrációs hullámok kiindulópontja. A migrációt ugyanis nem menedzselni kell, hanem meg kell szüntetni a kiváltó okokat – összegzett.

Borítókép: Simonovits András közgazdász (Forrás: képernyőfotó)


