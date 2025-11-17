Ezért jelent veszélyt a magyarokra a tiszás Simonovits András migrációs álláspontja

– A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, mert a háború megöl, a migráció pedig megváltoztat bennünket – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. A kormányfő megjegyezte, Európában egyetlen olyan országot sem lát, amely beengedte a migránsokat és boldogabb tőle. Mint mondta, szerinte a homogenitás érték, és nem kell feladni. Brüsszel ezt hátránynak gondolja, ezért cseréli ki a lakosságot.

Orbán Viktor: A migráció megváltoztat bennünket, a homogenitás érték, nem kell feladni (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Nyíltan migrációpárti tiszások veszélyeztetik a magyarok jövőjét

Amíg Orbán Viktor miniszterelnök a bevándorlás veszélyeiről beszél, addig a Tisza Párt szakértői arról értekeznek: ki kell nyitni a kapukat a migránsok előtt. A Tisza Párthoz köthető nyugdíjszakértő, Simonovits András a napokban úgy fogalmazott: „A bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem.” A nyugdíjszakértő szerint a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra is a migráció jelenti a megoldást.

„Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani” – vélekedett a nyugdíjszakértő.

Szerinte a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága is ezen áll vagy bukik, ő maga a migrációs kapuk megnyitását javasolta. „Hát például, hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, és a bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk, ugyanúgy, mint a németek 1955 körül a török vendégmunkásokat” – példázta a Tisza Párttal szimpatizáló közgazdász, majd megjegyezte, aggályos, hogy „a bevándorlókat seprűvel söpörjük ki az országból”.

Simonovits vallomása nem egyedi jelenség a Tisza Párt holdudvarában. Dávid Dóra, a párt EP-képviselője korábban szintén a befogadás fontosságáról beszélt, egyenesen Soros György nyílt társadalom vízióját éltetve.

A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit

– mondta Dávid Dóra, aki azzal is rendszeresen érvel, hogy a migrálás, a vándorlás alapjog.

Mindez persze egyáltalán nem meglepő, miután a Tisza Párt európai szövetségese, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber is elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett. Weber korábban világossá tette, kiben látja a jövőt a magyar politikában: „Orbán Viktor, ön a múlt, Magyar Péter a jövő”.