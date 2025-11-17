TelexSzuverenitásvédelmi Hivatalkülföld

A Telexhez érkező dollár- és eurómilliók mögött politikai támogatás állhat

A Telex több száz millió forintnyi támogatást kapott amerikai szervezetektől, és azt ígéri a Szuverenitásvédelmi Hivatal, hogy hamarosan olyan dokumentumokat tesznek közzé, amelyek bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 17. 13:21
A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyar nyilvánosság tisztasága és a média átláthatósága érdekében a következő időszakban olyan információkat tár fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét – áll a hivatal hétfői közleményében.

Illusztráció Fotó: Hír TV

Mint írják, a Szuverenitásvédelmi Hivatal már a USAID-botrány magyarországi korrupciós szálai című, március 6-i jelentésében bemutatta, hogy az amerikai demokrata kormányzat busásan támogatta a Telexet a Soros-hálózat legnagyobb pénzosztó szervezetein keresztül. Ezen felül a Biden-kormányzat 740 ezer dollárt adott a Telex Akadémiát működtető Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-nek is.

Rendkívül beszédes, hogy a céget közvetlenül a jelentésünk után és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat benyújtása előtt néhány nappal számolták fel. A Telex azóta is titkolja, mire költötték el a több száz millió forintot

– írta a hivatal.

Mindezeket a kifizetéseket az amerikai baloldal által politikai fegyverként használt USAID bonyolította le, amelyről megszüntetése óta már az Egyesült Államokban is nyíltan kimondják, hogy Bidenék antidemokratikus politikai beavatkozásokra, választások befolyásolására és kormánybuktatásra használták világszerte. 

A szervezet közép-európai programjának elsődleges célpontja Magyarország volt, egyik legnagyobb haszonélvezője pedig a Telex

– közölte a hivatal.

Vajon mit vállalt mindezért cserébe a Telex? És ez még csak a kezdet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő időszakban további információkat tár a nyilvánosság elé, amelyből világossá válik, hogy a Telex egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, amely hazudik a magyar embereknek a függetlenségéről

– áll a hivatal közleményében.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

