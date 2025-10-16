manipulációs kerekasztal21 KutatóközpontRepublikonközvélemény-kutatás

Soros-pénzek a Magyar Pétert favorizáló manipulációs kerekasztalnál

Komoly külföldi forrásokból gazdálkodhatnak a manipulációs kerekasztal egyes tagjai. A Tisza Párt folyamatos előnyét vizionáló kutatócégek közül a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet is részesült Soros György hálózatának a támogatásából.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 5:15
Róna Dániel
Róna Dániel Forrás: Youtube
Jól jövedelmező biznisz a valótlan felmérések készítése a baloldali kutatócégeknek. Mint ismert, a manipulációs kerekasztal tagjai Magyar Péter politikai felbukkanása óta a Tisza Párt előnyét akarják alátámasztani. Ahogy tették négy éve is, amikor a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás folyamatos előnyét mérték. Azonban a végeredmény jól ismert, a kormánypártok megsemmisítő vereséget mértek a baloldali roncskoalícióra.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Magyar Pétert próbálják helyzetbe hozni a Soros-pénzből működő balos közvélemény-kutatók (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Guruló dollárok a Magyar Pétert mentegető kutatócégnél

Legutóbb a Róna Dániel vezette 21 Kutatóközpont közölte a felmérését, amely szerint Magyar Péter pártja 18 százalékkal vezet a kormánypártok előtt. Ám érdemes megjegyezni, hogy a baloldali kutatócégnél jelentős külföldi források bukkannak fel.

A 21 Kutatóközpont már a „guruló dollárok” botrányban is érintett volt. 

Eszerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül – támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában. 

A jelentés szerint a GMF visszatérő kedvezményezettje volt ebben az időszakban a 21 Kutatóközpont is, amely helyzetelemzésekkel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat.

A 21 Kutatóközpont Kft., amelynek egyébként egyedüli tulajdonosa Róna, az elmúlt két évben 130 millió forintot meghaladó bevételt termelt, így stabil pénzügyi háttérrel tud működni.

Eközben a 21 Kutatóközpont Kft. 2024-es gazdasági beszámolója vegyes képet mutat. Egyrészt jelentősen csökkent az árbevétel, alig haladta meg a százmillió forintot, miközben 2023-ban még 134 millió volt. Az egyéb bevételek nem egészen egymillió forinttal emelkedtek az elmúlt évben.

Egyébként Róna a 2022-es választások után elismerte, hogy a kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

 

Jelentős bevételnövekedés a Mediánnál

A manipulációs kerekasztal oszlopos tagja a Medián is, aminek a vezetője, Hann Endre korábban maga nevezte félrevezetőnek saját felmérési eredményeiket, egyben a közvélemény-kutatások befolyásoló hatását is elismerve. A tavalyi év pénzügyi beszámolója szerint a Medián jelentős mértékben tudta növelni árbevételét. Hann Endréék bevételének több mint negyede külföldi szolgáltatásból származott és az év végi pénzeszközök legnagyobb részét devizabetét-számlán tartották.

Hann Endre intézete is rendre Magyar Pétert favorizáló kutatásokat tesz közzé (Fotó: Képernyőkép)

A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 138 millió forint volt tavaly, ami 17 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A Medián beszámolójához tartozó kiegészítő mellékletből annyi mindenképp kiderül, hogy az árbevétel több mint negyedét – 36 millió forintnak megfelelő összeget – külföldi szolgáltatásból realizálták. 

Szintén beszédes, hogy az év végi pénzeszközök legnagyobb részét – nyolcmillió forint értékű összeget a 15 millióból – devizabetét-számlán tartották.

 

Sok pénz, gyenge teljesítmény

Sokat hozott a félrevezető kutatások publikálása a Závecz Reserach számára, mivel a pénzügyi beszámoló alapján Závecz Tibor cége tavaly jóval százmillió forint feletti bevételt könyvelhetett el. Bár megjegyzendő, hogy a cég gazdasági teljesítménye igencsak visszaesett. A ZRI Závecz Research Kft. 2024. évi 127 millió forintos nettó árbevétele negyven százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az anyagjellegű ráfordítások negyedét viszont meg tudták spórolni, így erre 104 milliót költöttek, a személyi jellegű ráfordítások viszont 17 százalékkal emelkedtek. Utóbbiak így a cégnek 18 millió forintjába kerültek, eszerint nagyjából havi másfél millió forintot kereshetett az egyetlen munkavállaló. Bár a vállalkozás nyereséges maradt, a nem egészen négymillió forintnyi adózott eredmény csupán hét százaléka a 2023-as 55 milliónak.

 

Köszönet Soros Györgynek

Komoly külföldi források tűntek fel a Horn Gábor vezette Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány is. Tavaly a valamivel százmillió forint feletti bevételének több mint négyötöd részét az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől kapott támogatás tette ki. A tavaly ilyen forrásokból befolyt 86 millió forint csaknem öt százalékkal volt több a 2023-ban külföldről kapott összegeknél.

Tihany, 2025. augusztus 30. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke a Mit kíván a magyar nemzet? - A 2026-os választás tétje címmel rendezett vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án. MTI/Máthé Zoltán
Horn Gábor maga sem hisz a Republikon felméréseiben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az Európai Bizottság Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek (CERV) projektje keretében 150 ezer euróhoz, azaz mintegy hatvanmillió forinthoz jutott tavaly a Republikon. Figyelemre méltó, hogy a CERV-ről a Szuverenitásvédelmi Hivatal megállapította: a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására szolgál, és gyakorlatilag a Soros-szervezetek brüsszeli lábaként működik. De még 2023-ban Soros Nyílt Társadalom Alapítványoktól szintén befolyt nyolcvanezer dollár a Republikonhoz. 

Ezután Horn a HVG hasábjain hálálkodott a tőzsdespekulánsnak Köszönet Soros Györgynek című írásában.

Nem meglepő módon a Republikon Intézet is rendszeresen közli a Tiszát támogató felméréseit, a legutóbbit alig néhány napja tették közzé. Figyelemre méltó viszont, hogy a Horn Gábor (az MSZP–SZDSZ-kormányok egykori államtitkára) által vezetett intézet a Fidesz erősödését mérte az egy hónappal korábbi adataikhoz képest.

A Republikon-kutatások eredményét maga Horn Gábor is hiteltelenítette, amikor egy alkalommal arról beszélt, hogy ő sem hisz a saját méréseiknek. Döntetlen körüli eredményt vizionált, miközben az intézete hét százalékpontos Tisza-előnyt közölt.

Borítókép: Róna Dániel (Fotó: Képernyőkép)

 

