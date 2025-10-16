Soros-pénzek a Magyar Pétert favorizáló manipulációs kerekasztalnál

Jól jövedelmező biznisz a valótlan felmérések készítése a baloldali kutatócégeknek. Mint ismert, a manipulációs kerekasztal tagjai Magyar Péter politikai felbukkanása óta a Tisza Párt előnyét akarják alátámasztani. Ahogy tették négy éve is, amikor a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás folyamatos előnyét mérték. Azonban a végeredmény jól ismert, a kormánypártok megsemmisítő vereséget mértek a baloldali roncskoalícióra.

Magyar Pétert próbálják helyzetbe hozni a Soros-pénzből működő balos közvélemény-kutatók (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Guruló dollárok a Magyar Pétert mentegető kutatócégnél

Legutóbb a Róna Dániel vezette 21 Kutatóközpont közölte a felmérését, amely szerint Magyar Péter pártja 18 százalékkal vezet a kormánypártok előtt. Ám érdemes megjegyezni, hogy a baloldali kutatócégnél jelentős külföldi források bukkannak fel.

A 21 Kutatóközpont már a „guruló dollárok” botrányban is érintett volt.

Eszerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül – támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában.

A jelentés szerint a GMF visszatérő kedvezményezettje volt ebben az időszakban a 21 Kutatóközpont is, amely helyzetelemzésekkel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat.

A 21 Kutatóközpont Kft., amelynek egyébként egyedüli tulajdonosa Róna, az elmúlt két évben 130 millió forintot meghaladó bevételt termelt, így stabil pénzügyi háttérrel tud működni.

Eközben a 21 Kutatóközpont Kft. 2024-es gazdasági beszámolója vegyes képet mutat. Egyrészt jelentősen csökkent az árbevétel, alig haladta meg a százmillió forintot, miközben 2023-ban még 134 millió volt. Az egyéb bevételek nem egészen egymillió forinttal emelkedtek az elmúlt évben.

Egyébként Róna a 2022-es választások után elismerte, hogy a kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

Jelentős bevételnövekedés a Mediánnál

A manipulációs kerekasztal oszlopos tagja a Medián is, aminek a vezetője, Hann Endre korábban maga nevezte félrevezetőnek saját felmérési eredményeiket, egyben a közvélemény-kutatások befolyásoló hatását is elismerve. A tavalyi év pénzügyi beszámolója szerint a Medián jelentős mértékben tudta növelni árbevételét. Hann Endréék bevételének több mint negyede külföldi szolgáltatásból származott és az év végi pénzeszközök legnagyobb részét devizabetét-számlán tartották.