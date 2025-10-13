Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

Magyar Péter21 KutatóközpontRóna Dánielközvélemény-kutatásfelmérés

Magyar Péter ismét a 21 Kutatóközpont adataira hivatkozik – arra a kutatócégre, amely Soros György érdekköréhez tartozik, és bevallottan már korábban is manipulált felmérésekkel próbálta befolyásolni a magyar választásokat. A központ neve már a guruló dollárok botrányában is előkerült, szoros kapcsolatokat ápol a CEU-val és a Tisza Párthoz köthető személyekkel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 12:01
A Szuverenitásvédelmi Hivatal válaszokat vár Magyar Pétertől az adatszivárgás ügyében Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Fennhangon hirdeti Magyar Péter a szolgálatába szegődött 21 Kutatóközpont legfrissebb felmérését, amely a Tisza Párt előnyét hivatott bizonyítani. Az intézet rendre olyan felméréseket publikál, amelyek azt mutatják, hogy a Tisza vezeti a pártversenyt, azonban figyelemre méltó, hogy mindig akkor állnak elő újabb felméréseikkel, amikor egy botrány robban ki Magyar Péterék körül.

róna dániel
Róna Dániel (Fotó: Youtube)

A mostani felmérés apropója az lehetett, hogy múlt héten látott napvilágot a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Mint ismert, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is. A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került.

Baráti segítség Magyar Péternek

Aligha meglepő, hogy a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel azonnal Magyar Péter segítségére sietett, ugyanis az adatszivárgásra a következőképpen reagált egy podcastműsorban:

És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?

Róna Dániel azt ecsetelte, hogy amennyiben ukránok fejlesztették volna az alkalmazást, az sem jelenti, hogy „rosszul van programozva, ez nem azt jelenti, hogy az adatok ott landolnak, ha mégis, akkor ez egy GDPR-jogsértés lenne”. Ezután értetlenkedésbe kezdett, ugyanis állítása szerint nem tudja, vajon mi következne ebből a Tiszára nézve.

Az, hogy óvatlan, maximum. De hogy ukránbérenc lenne emiatt? Én nem látom, hogy ez logikailag hogy következik. Intellektuálisan nehéz ezt komolyan venni

– fogalmazott, majd hozzátette: a kampányban rengeteg az ilyen adok-kapok, és ez elmegy a választók többségének a füle mellett, ezért ő nem tulajdonítana túl nagy jelentőséget ennek az ügynek.

Manipulált számok

Megjegyzendő, hogy Magyar Péter politikai feltűnése óta a baloldali kutatócégek menetrendszerűen publikálnak olyan kutatásokat, amelyek a Tisza fölényét akarják elhitetni. Ez a manipulációs kerekasztal működött a 2022-es országgyűlési választások előtt is, amikor a Márki-Zay Péter vezette közös baloldali listát mutatták erősnek, mindenféle alap nélkül. A végeredmény ismert, a kormánypártok a voksoláson megsemmisítő vereséget mértek az ellenzéki összefogásra.

Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy a 2022-es választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat

– fogalmazott Róna a 2022-es választás után a 444-nek. Érdekesség, hogy a cikkben más baloldali kutatóintézetek vezetői is próbálták magyarázni a bizonyítványukat a hatalmas blama után.

Róna kijelentése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 21 Kutatóközpont tudatosan manipulált adatokkal próbált hatni a választások kimenetelére.

Szoros kapcsolat a baloldali pártokkal

Róna Dániel neve régóta ismert a baloldali politikai körökben, ugyanis dolgozott Karácsony Gergely, Botka László és a Momentum kampányain is. A 21 Kutatóközpont korábbi munkatársai között találjuk Bojár Ábelt – a Tisza Pártot pénzelő Bojár Gábor fiát –, valamint Serpenyi Anitát, aki korábban Magyar Péter bizalmi asszisztense volt. 

A kutatóintézet szoros kapcsolatban áll a Soros-féle CEU-val is. 

Mindez egyértelműen mutatja, hogy a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt köré szerveződő hálózat része, amely a Soros-birodalom befolyásával működik.

Amerikai dollárok és külföldi befolyás

A 21 Kutatóközpont neve felbukkan a „guruló dollárok” botrányban is, amely szerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül – támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában.

A jelentés szerint a GMF visszatérő kedvezményezettje volt ebben az időszakban a 21 Kutatóközpont is, amely helyzetelemzésekkel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

