Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

Fennhangon hirdeti Magyar Péter a szolgálatába szegődött 21 Kutatóközpont legfrissebb felmérését, amely a Tisza Párt előnyét hivatott bizonyítani. Az intézet rendre olyan felméréseket publikál, amelyek azt mutatják, hogy a Tisza vezeti a pártversenyt, azonban figyelemre méltó, hogy mindig akkor állnak elő újabb felméréseikkel, amikor egy botrány robban ki Magyar Péterék körül.

Róna Dániel (Fotó: Youtube)

A mostani felmérés apropója az lehetett, hogy múlt héten látott napvilágot a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Mint ismert, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is. A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került.

Baráti segítség Magyar Péternek

Aligha meglepő, hogy a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel azonnal Magyar Péter segítségére sietett, ugyanis az adatszivárgásra a következőképpen reagált egy podcastműsorban:

És hogyha ukránok csinálták volna, akkor mi van?

Róna Dániel azt ecsetelte, hogy amennyiben ukránok fejlesztették volna az alkalmazást, az sem jelenti, hogy „rosszul van programozva, ez nem azt jelenti, hogy az adatok ott landolnak, ha mégis, akkor ez egy GDPR-jogsértés lenne”. Ezután értetlenkedésbe kezdett, ugyanis állítása szerint nem tudja, vajon mi következne ebből a Tiszára nézve.

Az, hogy óvatlan, maximum. De hogy ukránbérenc lenne emiatt? Én nem látom, hogy ez logikailag hogy következik. Intellektuálisan nehéz ezt komolyan venni

– fogalmazott, majd hozzátette: a kampányban rengeteg az ilyen adok-kapok, és ez elmegy a választók többségének a füle mellett, ezért ő nem tulajdonítana túl nagy jelentőséget ennek az ügynek.