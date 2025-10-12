Magyar Péter rossz hírt kapott a hétvégén, mutatjuk hogy tombolt az elmúlt 24 órában + fotó

„Így tombolt Magyar Péter az oldalán az elmúlt 24 órában, nem volt jó hétvégéje” – írta a közösségi oldalára feltöltött fotójához Deák Dániel. A XXI. Század intézet vezető elemzője egy képernyőképet töltött fel, amelyen a Tisza Párt elnökének három bejegyzése látható, ahol érvek nélkül, mocskolva vádaskodik a miniszterelnökkel szemben, még a korábbiaknál is minősíthetetlenebb hangnemben.

Deák Dániel elárulta, a pártelnöknek jó oka van az idegeskedésre. A Tisza belső ügyeire rálátó informátorai ugyanis megerősítették, a saját belső felmeréseik szerint is megtorpant és csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága, aminek a fő oka egyebek mellett az adóemelési terveik kiszivárgása, Ruszin-Szendi fegyverbotránya és az ukrán adatszivárgási ügy, melyben tiszások személyes adatai kerülhettek Ukrajnába.

Szerinte mindezt tetézi, hogy az emberek Magyar Péterről nem tudják elképzelni, hogy tudna kormányozni, a csapata is meglehetősen szedett-vedett. Erre jött, hogy Orbán Viktor erdélyi videóját már több mint négy és fél millióan nézték meg, a pesterzsébeti piacon pedig jóval többen voltak rá kíváncsiak, mint a tiszásokra. „Mindezek fényében nem csoda, hogy nem volt jó hétvégéje Magyar Péternek, végig Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva” – jegyezte meg Deák Dániel.