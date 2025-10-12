  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Magyar Péter rossz hírt kapott a hétvégén, mutatjuk hogy tombolt az elmúlt 24 órában + fotó
Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Magyar Péter rossz hírt kapott a hétvégén, mutatjuk hogy tombolt az elmúlt 24 órában + fotó

Nehéz hétvégén van túl Magyar Péter, ami a kommunikációjából is kitűnik: még magához képest is sokat mocskolja a kormányt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század intézet vezető elemzője elárulta: egy belső informátora szerint ennek oka, hogy a saját belső felmeréseik szerint is csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága, ami az utóbbi időszak botrányainak tudható be.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 13:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Így tombolt Magyar Péter az oldalán az elmúlt 24 órában, nem volt jó hétvégéje” – írta a közösségi oldalára feltöltött fotójához Deák Dániel. A XXI. Század intézet vezető elemzője egy képernyőképet töltött fel, amelyen a Tisza Párt elnökének három bejegyzése látható, ahol érvek nélkül, mocskolva vádaskodik a miniszterelnökkel szemben, még a korábbiaknál is minősíthetetlenebb hangnemben. 

Deák Dániel elárulta, a pártelnöknek jó oka van az idegeskedésre. A Tisza belső ügyeire rálátó informátorai ugyanis megerősítették, a saját belső felmeréseik szerint is megtorpant és csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága, aminek a fő oka egyebek mellett az adóemelési terveik kiszivárgása, Ruszin-Szendi fegyverbotránya és az ukrán adatszivárgási ügy, melyben tiszások személyes adatai kerülhettek Ukrajnába.

Szerinte mindezt tetézi, hogy az emberek Magyar Péterről nem tudják elképzelni, hogy tudna kormányozni, a csapata is meglehetősen szedett-vedett. Erre jött, hogy Orbán Viktor erdélyi videóját már több mint négy és fél millióan nézték meg, a pesterzsébeti piacon pedig jóval többen voltak rá kíváncsiak, mint a tiszásokra. „Mindezek fényében nem csoda, hogy nem volt jó hétvégéje Magyar Péternek, végig Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva” – jegyezte meg Deák Dániel.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu